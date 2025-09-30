HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Piura: hombre cometió feminicidio contra su pareja embarazada tras atacarla físicamente

Los familiares de la víctima acusan a su pareja, Wender Carrasco, de ser el autor del feminicidio, el mismo que la sometió a agresiones físicas y psicológicas en reiteradas ocasiones, en Paita, Piura.

Presunto feminicida fue detenido y llevado a la comisaría Ciudad del Pescador en Piura.
Presunto feminicida fue detenido y llevado a la comisaría Ciudad del Pescador en Piura.

Feminicidio en Piura. Un hombre identificado como Wender Carrasco es señalado de cometer feminicidio contra Kristel M. Ll. La mujer, de 30 años, estaba embarazada cuando Carrasco la atacó físicamente, produciéndole una hemorragia interna, por lo que fue llevada al hospital Nuestra Señora de las Mercedes la noche del sábado 27 de septiembre. Los amigos y familiares de la víctima sindicaron como autor del crimen a Wender Carrasco, un ciudadano de nacionalidad extranjera, quien convivía con la víctima.

Madre era víctima de violencia física y psicológica

En esa línea, comentaron que la violencia era una constante en la relación, siendo la fallecida una víctima de agresiones tanto físicas como psicológicas. Trascendió que el sujeto fue detenido y trasladado a la comisaría de Ciudad del Pescador, donde se encuentra detenido mientras continúan las investigaciones en torno a este terrible crimen.

Quienes la conocieron en vida definieron a Kristel como una persona trabajadora y respetuosa. Asimismo, se conoció que la mujer tenía ya cuatro meses de embarazo al momento de su muerte. Asimismo, tenía otros tres hijos menores, quienes al perder a su madre, han quedado en situación de orfandad.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

