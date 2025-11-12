La crisis en EsSalud se agrava. Miles de pacientes en todo el país enfrentan demoras de semanas o incluso meses para acceder a consultas, cirugías o tratamientos, mientras especialistas advierten que el sistema se encuentra al límite de su capacidad operativa. Falta de gestión, desabastecimiento de medicinas y saturación hospitalaria son solo algunos de los síntomas de un modelo que, según coinciden expertos y pacientes, “necesita una reforma urgente para sobrevivir”.

El exministro de Salud, Víctor Zamora, la representante de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE), Ángela Flores, y la directora de la ONG Esperantra, Karla Ruiz, coinciden en que esta problemática necesita de una solución inmediata por parte de una institución que atiende a más de 12.5 millones de asegurados.

Pacientes entre la espera y la desesperación

“Estamos sumamente preocupados por lo que ocurre. El presupuesto de EsSalud es más alto que el presupuesto del SIS”, señala Karla Ruiz, directora de la ONG Esperantra, organización que desde hace años acompaña a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo. Según cifras oficiales, el presupuesto del EsSalud ascendió a S/ 17 477 millones este año, mientras que al seguro social solo se le asignó S/ 2 169 millones, según lo indicado en la Ley de Presupuesto Público 2025. “Siendo un seguro contributivo, los pacientes de EsSalud esperan un servicio que responda a sus necesidades, que les brinde diagnósticos tempranos, acceso a tratamientos innovadores y terapias de precisión. Pero eso no está ocurriendo”, advierte.

"Ocho de cada diez pacientes oncológicos del seguro social nos indican no estar conformes con la atención recibida”, debido a las demoras en cada etapa del proceso médico y a la falta de acceso a los tratamientos adecuados. Según explicó, muchos pacientes “se mueren esperando que el diagnóstico de su tipo de cáncer les llegue para tener acceso a la terapia (...) incluso nos piden ayuda para poder salirse del seguro social e irse al SIS, porque sienten que ahí podrían acceder a un diagnóstico o tratamiento más rápido. Esto demuestra su desesperación”, explica.

“En EsSalud simplemente están tratando cáncer de pulmón como se decía hace muchos años, con operaciones, quimioterapia y radioterapia”, mientras que en el SIS algunos subtipos sí reciben terapias innovadoras", agrega.

La entrevistada atribuyó el problema a una “mala gestión y falta de transparencia” dentro de EsSalud. Señaló que “nunca los asegurados podemos saber cuánto efectivamente se está destinando para cáncer u otras enfermedades crónicas”, y que gran parte del presupuesto “se va en sueldos y planillas”, sin claridad sobre la inversión en tratamientos. En su llamado final, pidió al Estado y a las autoridades de EsSalud “gestionar mejor lo que tienen como fondos, transparentar el presupuesto e involucrar a los representantes legítimos de los pacientes”, para que las largas esperas no sigan siendo una condena para miles de personas que necesitan atención oportuna.

Expertos advierten crisis en EsSalud

Para el exministro Víctor Zamorao, esta situación no es una sorpresa, y analiza en tres puntos la falta de capacidad de la institución para lidiar con su demanda: "La capacidad de hospitalización de la seguridad social no ha crecido sustantivamente en los últimos años a la par que su población. Esto implica que hay más gente solicitando servicios y, dentro de ellos, más gente adulta mayor haciéndolo. Estos últimos tardan más en recuperarse, necesitan de más servicios y asisten con mayor frecuencia".

Asimismo, afirma que los asegurados enfrentan una gran limitación en el acceso a servicios básicos de salud, pues “solo tenemos hospitales”. “No tenemos centros médicos, policlínicos ni postas” donde resolver problemas simples como renovar una receta, controlar la glucosa o revisar la vista. "Esta falta de infraestructura obliga a que tengamos que ir al hospital por problemas simples”, lo que, según indica, provoca una “sobresaturación en los hospitales” y, en consecuencia, largos tiempos de espera.

En tercer lugar, advierte la seria desigualdad en el acceso a los servicios de salud entre la capital y regiones, y la preferencia por centros médicos del seguro integral debido a la cercanía. "Los principales hospitales regionales pertenecen al Ministerio de Salud, no a EsSalud. Así, un trabajador formal que aporta a la seguridad social en lugares como Tumbes, San Martín o Madre de Dios, cuando necesita atención especializada, suele ser trasladado a Lima", indica.

A su juicio, el modelo de gobernanza de EsSalud requiere una transformación completa de manera unificada. "Este esquema nuestro de tener fragmentado nuestro sistema es uno de los grandes problemas del sistema público del Perú", afirma. "Con un sistema público único de salud no tendríamos que estar saltando de un seguro a otro. Todos tendríamos acceso a todos los servicios y a los aseguradores que se arreglen entre ellos (...) sin embargo, para hacer eso se necesita mucha fuerza política, y ahí radica el problema", finaliza.

Medicamentos que no llegan

Desde la industria farmacéutica, el diagnóstico apunta a un cuello de botella en la distribución y uso de medicamentos. Ángela Flores, representante de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE), se refiere al desabastecimiento de medicamentos esenciales, que afecta especialmente a pacientes con enfermedades complejas, raras o crónicas. Ángela señala que “más de 200 medicamentos esenciales en salud están todavía desabastecidos. Entonces, esto no debe pasar”. Según indica,esta situación podría obligar a los pacientes a acudir a farmacias privadas o al mercado informal, aumentando el gasto de bolsillo y poniendo en riesgo su salud, además de generar desconfianza en el sistema.

Según Flores, otro problema relevante es la falta de interoperabilidad y coordinación del sistema de salud, lo que provoca ineficiencias y retrasos en la atención. La entrevistada menciona que “los stocks tienen que ser trazables, interoperables, por eso necesitamos data, innovación, que toda la trazabilidad de dónde están los productos esté para evitar riesgos, para evitar omisiones de acción y sobre todo omisiones de atención cuando un paciente en verdad lo necesite”. La ausencia de comunicación clara entre entidades responsables limita el acceso oportuno a los tratamientos y dificulta la implementación de programas de salud esenciales.

Reforma urgente

Tanto Zamora como Flores y Ruiz coinciden en que la única salida pasa por una reforma integral de EsSalud. Esta debería incluir cambios en la gestión de recursos, digitalización de procesos, mejora en la transparencia y fortalecimiento de la atención primaria.

“Se necesita liderazgo político y voluntad de modernizar el sistema”, indica Zamora. Flores añade: “No se trata de más presupuesto, sino de usar bien el que ya existe.” Ruiz, desde el lado de los pacientes, es más directa: “Mientras se discuten reformas, la gente sigue esperando”

