Sociedad

Madre con cáncer de páncreas con riesgo de muerte por falta de catéter en hospital Guillermo Almenara: "Va a fallecer por negligencia"

Graciela Mestanza Julón ingresó al hospital de EsSalud el pasado 6 de octubre y hasta la fecha no puede ser intervenida quirúrgicamente por falta de implementos, según argumentaron los médicos a sus familiares.

Paciente espera por operación en hospital de EsSalud desde el 6 de octubre.
Paciente espera por operación en hospital de EsSalud desde el 6 de octubre. | Composición La República

Piden ayuda. Graciela Mestanza Julon, de 45 años, es una madre de tres menores que viene luchando contra el cáncer de páncreas y un cuadro de ictericia, exceso de bilirrubina en la sangre, en el hospital Guillermo Almenara de EsSalud. Ella ingresó al nosocomio el pasado 6 de octubre de emergencia porque necesitaba ser sometida a un drenaje biliar. Hasta la fecha, no se ha realizado dicha intervención quirúrgica.

Su cuñada cuenta para La República que Graciela ingresó para que se le realice un drenaje biliar, sin embargo, desde el hospital le respondieron que se había derivado la interconsulta a Radiología Intervencionista, pero al no tener insumos, no se procedió con la operación. "Así nos han tenido hasta ahora, que no hay insumos, que va a llegar estos días... Ahora ella está haciendo una colangitis".

Salud de paciente empeora

La situación de Graciela ha empeorado: su nivel de bilirrubina ha aumentado de 7 a 18, lo cual es considerado muy alto, y tiene una infección de las vías biliarias (colangitis). No se le ha aplicado el drenaje porque hace falta insumos, principalmente un catéter. La familia fue informada con que el martes 21 iba a realizarse el pedido de los implementos, pero estos nunca llegaron.

En su desesperación, la familia se ofreció a comprar el catéter para que operen a Graciela, pero les indicaron que eso estaba prohibido. Intentaron ofrecerlo como donación, pero la indicación era clara: no era aceptable. "Les dije que la trasladen a otro hospital, donde se pueda (la operación) pero tampoco pueden. Sé que su cáncer es peligroso, pero no va a fallecer por eso, sino por negligencia, por la ictericia".

Temen muerte por negligencia

La familia de Graciela teme que la paciente fallezca por negligencia médica: "¿Están esperando que muera y digan que fue por el cáncer? Lo más letal ahora es la bilirrubina, que puede causar la septicemia (infección generalizada por bacterias en la sangre)". Ellos piden la intervención de la Defensoría del Pueblo y aseguran que no es la única paciente que espera por una operación o tratamiento oportuno.

La cuñada de la paciente ha presentado una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) por el caso y espera que sea atendida con la mayor celeridad posible, pues está en riesgo la vida de Graciela. Mientras tanto, este medio se comunicó con el hospital Guillermo Almenara, en La Victoria, e indicaron que se programará la cirugía para los próximos días.

