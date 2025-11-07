EsSalud alerta por síntomas graves del dengue: dolor abdominal y vómitos persistentes podrían indicar fase mortal

A lo largo del 2025, se han registrado 9.615 casos de dengue, un 89% menos comparado al 2024. | Foto: Andina | Composición: LR

El Seguro Social de Salud (EsSalud) indicó que el dengue puede evolucionar de leve a mortal en solo cuestión de horas. Este riesgo aumenta cuando la fiebre desaparece y, en su lugar, se presentan señales como dolor abdominal intenso, vómitos, orina oscura, entre otros. En lo que va del 2025, los casos se redujeron en un 89% a comparación del año anterior, pero existe el riesgo de que esto se revierta para el 2026.

“El error más grave es pensar que cuando la fiebre baja, la enfermedad se está curando”, advierte especialista de EsSalud

EsSalud emitió una nueva alerta sanitaria ante los casos activos de dengue en regiones de la Amazonía y el norte del país. Indicó, además, que niños y adultos mayores son los más propensos a desarrollar cuadros graves y que la atención médica temprana puede salvar vidas.

“El enemigo sigue siendo el mismo mosquito transmisor, el Aedes aegypti, pero la forma en que el virus ataca exige que cambiemos nuestra estrategia de defensa”, explicó Edwin Neciosup, médico epidemiólogo de la entidad. Además, recordó que el dengue pasa por tres etapas: febril, crítica y de recuperación. Sin embargo, el peligro podría ocurrir cuando el paciente aparenta estar mejor, ya que existe la posibilidad de que se desarrolle la fase más peligrosa, en la que la persona puede sufrir deshidratación, hemorragias, o incluso, fallas en los órganos.

Los signos de alarma que podrían indicar dengue grave son: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, orina oscura, somnolencia y/o irritabilidad, al igual que la pérdida total del apetito y el rechazo a los líquidos, incluso al agua. “El tratamiento temprano es vital para evitar que el dengue se vuelva grave”, señaló Neciosup.

Menos casos en el 2025, pero posible rebrote para el 2026

EsSalud reporta que a lo largo de este año se han registrado 9.615 casos de dengue, un 89.4% menos a comparación del 2024, con 90.335 casos. Acorde a Neciosup, esto se debe a un comportamiento climático más moderado, con disminución en las temperaturas y lluvias menos intensas. No obstante, el experto indicó que esto podría revertirse durante el verano del 2026, ya que “se proyectan temperaturas más elevadas y lluvias intensas en la selva y la costa norte, condiciones propicias para la reaparición del mosquito transmisor”.

Ante dicha problemática, Segundo Acho, presidente ejecutivo de EsSalud, informó que la entidad está enfocándose en fortalecer “la vigilancia epidemiológica, el control vectorial y las campañas de prevención en zonas de alto riesgo”, con la finalidad de cuidar la salud de los ciudadanos. Recalcó, además, la importancia de conocer las fases de la enfermedad y de actuar a tiempo para poder salvar vidas.