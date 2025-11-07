HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez
Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     
Salud

EsSalud alerta por síntomas graves del dengue: dolor abdominal y vómitos persistentes podrían indicar fase mortal

EsSalud está implementando estrategias para mejorar la vigilancia epidemiológica y educar a la población sobre los síntomas de dengue, resaltando así, la importancia de acudir a emergencias a tiempo para salvar vidas.

A lo largo del 2025, se han registrado 9.615 casos de dengue, un 89% menos comparado al 2024.
A lo largo del 2025, se han registrado 9.615 casos de dengue, un 89% menos comparado al 2024. | Foto: Andina | Composición: LR

El Seguro Social de Salud (EsSalud) indicó que el dengue puede evolucionar de leve a mortal en solo cuestión de horas. Este riesgo aumenta cuando la fiebre desaparece y, en su lugar, se presentan señales como dolor abdominal intenso, vómitos, orina oscura, entre otros. En lo que va del 2025, los casos se redujeron en un 89% a comparación del año anterior, pero existe el riesgo de que esto se revierta para el 2026.

PUEDES VER: Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: ¿cuáles es el requisito clave para obtener la cobertura médica?

lr.pe

“El error más grave es pensar que cuando la fiebre baja, la enfermedad se está curando”, advierte especialista de EsSalud

EsSalud emitió una nueva alerta sanitaria ante los casos activos de dengue en regiones de la Amazonía y el norte del país. Indicó, además, que niños y adultos mayores son los más propensos a desarrollar cuadros graves y que la atención médica temprana puede salvar vidas.

“El enemigo sigue siendo el mismo mosquito transmisor, el Aedes aegypti, pero la forma en que el virus ataca exige que cambiemos nuestra estrategia de defensa”, explicó Edwin Neciosup, médico epidemiólogo de la entidad. Además, recordó que el dengue pasa por tres etapas: febril, crítica y de recuperación. Sin embargo, el peligro podría ocurrir cuando el paciente aparenta estar mejor, ya que existe la posibilidad de que se desarrolle la fase más peligrosa, en la que la persona puede sufrir deshidratación, hemorragias, o incluso, fallas en los órganos.

Los signos de alarma que podrían indicar dengue grave son: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, orina oscura, somnolencia y/o irritabilidad, al igual que la pérdida total del apetito y el rechazo a los líquidos, incluso al agua. “El tratamiento temprano es vital para evitar que el dengue se vuelva grave”, señaló Neciosup.

PUEDES VER: Afiliados a EsSalud pueden asegurar a sus convivientes al seguro social: solo deben cumplir con estos simples requisitos en 2025

lr.pe

Menos casos en el 2025, pero posible rebrote para el 2026

EsSalud reporta que a lo largo de este año se han registrado 9.615 casos de dengue, un 89.4% menos a comparación del 2024, con 90.335 casos. Acorde a Neciosup, esto se debe a un comportamiento climático más moderado, con disminución en las temperaturas y lluvias menos intensas. No obstante, el experto indicó que esto podría revertirse durante el verano del 2026, ya que “se proyectan temperaturas más elevadas y lluvias intensas en la selva y la costa norte, condiciones propicias para la reaparición del mosquito transmisor”.

Ante dicha problemática, Segundo Acho, presidente ejecutivo de EsSalud, informó que la entidad está enfocándose en fortalecer “la vigilancia epidemiológica, el control vectorial y las campañas de prevención en zonas de alto riesgo”, con la finalidad de cuidar la salud de los ciudadanos. Recalcó, además, la importancia de conocer las fases de la enfermedad y de actuar a tiempo para poder salvar vidas.

Notas relacionadas
Por primera vez se detectan mosquitos en Islandia, uno de los pocos lugares libres de ellos

Por primera vez se detectan mosquitos en Islandia, uno de los pocos lugares libres de ellos

LEER MÁS
Este distrito de Lima Norte será el primero en aplicar la estrategia Wolbachia contra el dengue

Este distrito de Lima Norte será el primero en aplicar la estrategia Wolbachia contra el dengue

LEER MÁS
China no reestableció medidas de la covid-19, pero sí tiene un problema con los mosquitos

China no reestableció medidas de la covid-19, pero sí tiene un problema con los mosquitos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Si me ahogo con la saliva mientras hablo o duermo, ¿qué debo hacer?

Si me ahogo con la saliva mientras hablo o duermo, ¿qué debo hacer?

LEER MÁS
¿Por qué me salen manchas oscuras en el cuello, axilas o entrepierna, y cómo eliminarlas?

¿Por qué me salen manchas oscuras en el cuello, axilas o entrepierna, y cómo eliminarlas?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Salud

Estudio revela que solo 4 de 20 bloqueadores solares ofrecen la protección que promocionan y ninguno es 100% efectivo: ¿cuáles se venden en Perú?

Especialistas revela los peligros para la salud de usar el celular en el baño: "Podría llevar, en casos muy extremos, a la muerte"

No cepillarte los dientes de noche podría causarte un infarto, advierte el Colegio Odontológico del Lima: 9 de cada 10 peruanos tienen caries

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025