Sociedad

Joven de 16 años venció el cáncer de páncreas y ahora sueña con ser médico para ayudar a quienes lo necesitan

Brenda Zavaleta Salinas, una joven de 16 años, supera el cáncer de páncreas tras una exitosa cirugía en el Hospital Nacional Alberto Sabogal, realizada por un equipo encabezado por el doctor Alexander Lázaro.

La joven de 16 años superó el cáncer de próstata gracias a una intervención quirúrgica y al apoyo de su familia.
| Foto: composición LR/EsSalud

Brenda Zavaleta Salinas, una joven de 16 años, logró superar una larga batalla contra el cáncer de páncreas tras someterse con éxito a una compleja cirugía oncológica en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (EsSalud). La operación, que tuvo una duración aproximada de seis horas, fue realizada por un equipo multidisciplinario encabezado por el doctor Alexander Lázaro, quien asumió el desafío de llevar a cabo la delicada intervención.

Brenda señaló que le gustaría estudiar medicina para salvar vidas y ayudar a los más necesitados. Foto: EsSalud

Brenda señaló que le gustaría estudiar medicina para salvar vidas y ayudar a los más necesitados. Foto: EsSalud

La motivación de Brenda Zavaleta para superar el cáncer de páncreas

La motivación de Brenda Zavaleta nace de su deseo de estudiar medicina y convertirse en médico para salvar vidas y acompañar a las personas que más lo necesitan, ayudándolas a comprender, desde su experiencia, cómo fue el proceso de superar una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo: ''Es una carrera que me llama la atención y también por curiosidad por entender qué fue lo que me sucedió'', contó la estudiante en una entrevista para el medio Andina.

Por otro lado, el doctor Héctor Medrano Samamé, médico asistente del Servicio de Cirugía Oncológica del Hospital Sabogal, detalló que, previo a la operación, la paciente fue diagnosticada con un tumor de Frantz, una rara patología oncológica que se presenta en mujeres jóvenes y que, en este caso, representa el tercer diagnóstico en una menor de edad intervenida quirúrgicamente: ''Hemos operado una niña de 10 años, una de 13, y esta jovencita de 16'', declaró.

El proceso de recuperación que lo lleva desde casa

El médico a cargo de la cirugía, Alexander Lázaro Chumbe, explicó el complejo procedimiento que implicó la extirpación del tumor localizado en el cuerpo de la joven de 16 años: “El tumor medía aproximadamente 9 por 9.5 centímetros, pero estaba adherido al bazo, lo que en medicina se conoce como una pancreatectomía corporocaudal más esplenectomía”, detalló.

Tras la exitosa extirpación, la joven de 16 años fue dada de alta para continuar su proceso de recuperación en casa. A su vez, agradeció a todo el personal médico que la acompañó en todo momento: “Todos estuvieron conmigo en el hospital, día y noche”, señaló.

