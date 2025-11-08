EsSalud en Perú ofrece la prestación por sepelio que ayuda a cubrir los gastos funerarios de un titular fallecido en 2025. | Foto: Composición LR/IA.

EsSalud en Perú ofrece la prestación por sepelio que ayuda a cubrir los gastos funerarios de un titular fallecido en 2025. | Foto: Composición LR/IA.

EsSalud, el seguro social de salud del Perú, otorga un subsidio por sepelio destinado a cubrir parte de los gastos generados por el fallecimiento de un asegurado titular. Entre los servicios que puede cubrir la prestación por sepelio es el nicho, cremación o entierro y otros más.

De acuerdo con la información publicada en su portal web, este beneficio económico se entrega al cónyuge o concubino(a), hijo(a) mayor de edad, padre o madre, o hermano(a) mayor de edad que haya asumido y acreditado los costos de los servicios funerarios correspondientes.

EsSalud 2025: ¿cuál es el monto de la prestación por sepelio que el seguro social brinda?

EsSalud informó que el subsidio por sepelio otorgado a los titulares asegurados asciende a S/ 2.070. Este beneficio se brinda únicamente por cada titular fallecido y no se extiende a los cónyuges ni a los trabajadores afiliados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). La entidad precisó que esta prestación busca aliviar los gastos inmediatos asociados a los servicios funerarios.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la prestación por sepelio de EsSalud?

Los familiares que deseen solicitar esta ayuda económica de EsSalud deben tener en cuenta que el titular fallecido deberá cumplir con ciertos requisitos:

El asegurado debe contar con tres meses consecutivos de aportaciones o cuatro meses no consecutivos dentro de los seis meses calendario anteriores al mes en que fallece. En el caso del asegurado agrario, debe contar con tres meses consecutivos de aportaciones o cuatro no consecutivos en los últimos 12 meses anteriores a su fallecimiento. El trabajador asegurado debe tener vínculo laboral al momento de su fallecimiento. Si cuenta con alguna pensión, deberá mantener su condición de pensionista cuando haya ocurrido su deceso. La prestación por sepelio no cubre a los fallecidos afiliados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

¿Cómo solicitar la prestación por sepelio que brinda EsSalud a nivel nacional?

Si recientemente has sufrido la pérdida de algún familiar que ha estado aseguro en EsSalud y requieres acceder a la prestación por sepelio que este seguro ofrece, sigue los siguientes pasos:

Acércate a una de las oficinas del seguro social, EsSalud .

. Completa el formulario 1040: este documento es fundamental para solicitar la prestación por sepelio .

. Deberás presentar los documentos (boletas) que muestren los gastos que se han realizado durante el sepelio, estos no deberán pasar de los S/2.070. (deberán ser comprobantes originales).

Prestación por sepelio de EsSalud cubre estos servicios: