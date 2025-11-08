HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Economía

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

EsSalud ofrece un subsidio por sepelio para cubrir los gastos funerarios de un asegurado fallecido a nivel nacional. Este beneficio no se da a los cónyuges ni a quienes estén bajo el SCTR.

EsSalud en Perú ofrece la prestación por sepelio que ayuda a cubrir los gastos funerarios de un titular fallecido en 2025.
EsSalud en Perú ofrece la prestación por sepelio que ayuda a cubrir los gastos funerarios de un titular fallecido en 2025. | Foto: Composición LR/IA.

EsSalud, el seguro social de salud del Perú, otorga un subsidio por sepelio destinado a cubrir parte de los gastos generados por el fallecimiento de un asegurado titular. Entre los servicios que puede cubrir la prestación por sepelio es el nicho, cremación o entierro y otros más.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la información publicada en su portal web, este beneficio económico se entrega al cónyuge o concubino(a), hijo(a) mayor de edad, padre o madre, o hermano(a) mayor de edad que haya asumido y acreditado los costos de los servicios funerarios correspondientes.

TE RECOMENDAMOS

LAS CONTRADICCIONES DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN EL CADE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

lr.pe

EsSalud 2025: ¿cuál es el monto de la prestación por sepelio que el seguro social brinda?

EsSalud informó que el subsidio por sepelio otorgado a los titulares asegurados asciende a S/ 2.070. Este beneficio se brinda únicamente por cada titular fallecido y no se extiende a los cónyuges ni a los trabajadores afiliados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). La entidad precisó que esta prestación busca aliviar los gastos inmediatos asociados a los servicios funerarios.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la prestación por sepelio de EsSalud?

Los familiares que deseen solicitar esta ayuda económica de EsSalud deben tener en cuenta que el titular fallecido deberá cumplir con ciertos requisitos:

  1. El asegurado debe contar con tres meses consecutivos de aportaciones o cuatro meses no consecutivos dentro de los seis meses calendario anteriores al mes en que fallece.
  2. En el caso del asegurado agrario, debe contar con tres meses consecutivos de aportaciones o cuatro no consecutivos en los últimos 12 meses anteriores a su fallecimiento.
  3. El trabajador asegurado debe tener vínculo laboral al momento de su fallecimiento.
  4. Si cuenta con alguna pensión, deberá mantener su condición de pensionista cuando haya ocurrido su deceso.
  5. La prestación por sepelio no cubre a los fallecidos afiliados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

¿Cómo solicitar la prestación por sepelio que brinda EsSalud a nivel nacional?

Si recientemente has sufrido la pérdida de algún familiar que ha estado aseguro en EsSalud y requieres acceder a la prestación por sepelio que este seguro ofrece, sigue los siguientes pasos:

  • Acércate a una de las oficinas del seguro social, EsSalud.
  • Completa el formulario 1040: este documento es fundamental para solicitar la prestación por sepelio.
  • Deberás presentar los documentos (boletas) que muestren los gastos que se han realizado durante el sepelio, estos no deberán pasar de los S/2.070. (deberán ser comprobantes originales).

Prestación por sepelio de EsSalud cubre estos servicios:

  • Nicho o sepultura
  • Cremación o entierro
  • Ataúd
  • Capilla ardiente
  • Transporte
  • Mortaja o traje
  • Preparación del cadáver
Notas relacionadas
EsSalud alerta por síntomas graves del dengue: dolor abdominal y vómitos persistentes podrían indicar fase mortal

EsSalud alerta por síntomas graves del dengue: dolor abdominal y vómitos persistentes podrían indicar fase mortal

LEER MÁS
Mujer denuncia a EsSalud por diagnóstico erróneo de Hipertrofia Prostática, acusa a médicos de error administrativo

Mujer denuncia a EsSalud por diagnóstico erróneo de Hipertrofia Prostática, acusa a médicos de error administrativo

LEER MÁS
AFIN: Más de 50.000 adultos mayores quedarían sin entrega de medicinas por deuda de EsSalud a operador logístico

AFIN: Más de 50.000 adultos mayores quedarían sin entrega de medicinas por deuda de EsSalud a operador logístico

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

LEER MÁS
¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP en 2025? Afiliados pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP en 2025? Afiliados pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
COFOPRI inicia empadronamiento de más de 14 mil lotes urbanos para facilitar la titulación de viviendas: ¿cómo saber si soy beneficiario?

COFOPRI inicia empadronamiento de más de 14 mil lotes urbanos para facilitar la titulación de viviendas: ¿cómo saber si soy beneficiario?

LEER MÁS
“Para México, el comercio con Perú es muy marginal, pero la ruptura diplomática es histórica”, afirma experta mexicana

“Para México, el comercio con Perú es muy marginal, pero la ruptura diplomática es histórica”, afirma experta mexicana

LEER MÁS
La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 1,6 millones de personas: ¿qué regiones conectará?

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 1,6 millones de personas: ¿qué regiones conectará?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Economía

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

¿Necesitas un préstamo? Banco de la Nación ofrece hasta S/100.000 para pagar hasta en 6 años: así podrás solicitarlo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025