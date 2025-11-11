EsSalud programa cita a paciente fallecido en Chiclayo: "Mi papá murió esperando"

Deudos consideraron una burla el error del Seguro Social. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República | Foto: Emmanuel Moreno / La República

Gran indignación ha generado el caso de Abner Rivera Rodríguez (66), paciente que fue citado por EsSalud esta semana para su consulta en el servicio de Neumología del hospital nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA), pese a que falleció el pasado julio debido a una fibrosis pulmonar en el mismo nosocomio. Sus hijas han cuestionado severamente al Seguro Social por el manejo y actualización de sus registros que perjudica a más pacientes.

Dolor e impotencia

Ivania Rivera contó a La República que la cita que recién han programado a su fallecido padre para diciembre próximo era urgente hace cuatro meses, cuando el reconocido fotógrafo y progenitor de cuatro mujeres luchaba por su vida y necesitaba de una nueva dosis de oxígeno medicinal. Hoy, con su papá ya enterrado, el dolor se reaviva con este mensaje de texto llegado a su celular; notificación que la consideran como una "burla".

"Sentí impotencia y cólera (al leer el mensaje sobre la cita médica) porque percibo que era como una burla. Además, siento indignación, porque entiendo que otro paciente ha perdido la oportunidad de ser visto por el médico especialista, simplemente porque ellos (EsSalud) no han revisado en su sistema que mi papá ya falleció. Así como mi padre esperó por mucho tiempo esa cita, el resto de pacientes también lo necesitan y eso se pierde con estas acciones", declaró Ivania Rivera.

Abner Rivera Rodríguez perdió la vida el 21 de julio del 2025 en el servicio de Emergencia del HNAAA luego de batallar por tres años contra esta enfermedad; mal que tuvo que ser diagnosticado de forma particular. Irónicamente este misma institución le programa su cita sin corroborar que había perecido mientras estaba en espera. ¿Cuántos más de estos casos se presentarán todos los días en nuestro país?

"Mi papá aportó toda su vida al Seguro Social para que sea tratado bien y es injusto la forma en la que murió. Es doloroso tocar este tema. Así como mi papá, estoy segura que existen muchos más casos", agregó Estefanía Rivera, otra de sus hijas.

EsSalud aceptó su error

Luego del escándalo, este martes 11 de noviembre, Essalud emitió un comunicado en el que aceptó su error en el sistema de Admisión y pidió disculpas a los deudos de Rivera Rodríguez. De igual manera anunció que tomarán acciones para evitar que casos como este no se repitan. Para las hijas de Abner Rivera, este último compromiso es vital en favor de los asegurados.