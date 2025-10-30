HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas
Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     
Sociedad

Estuvo a punto de dejar la universidad en pandemia y hoy triunfa en multinacional estadounidense: “A veces no podía ni entrar a clases”

Gabriela Flores, joven ingeniera en Industrias Alimentarias, obtuvo una beca para continuar sus estudios en Argentina tras superar la crisis del Covid-19. Su perseverancia la llevó a trabajar para International Flavors & Fragrances (IFF), líder en innovación de alimentos.

Estuvo a punto de dejar la universidad en pandemia y hoy triunfa en multinacional estadounidense
Estuvo a punto de dejar la universidad en pandemia y hoy triunfa en multinacional estadounidense | Foto: composición LR/LaRepública.

Gabriela Flores Enciso, quien ingresó en primer puesto a la carrera de Industrias Alimentarias y séptima en cómputo general cuando postuló a la Universidad Nacional Agraria La Molina, estuvo a punto de abandonar sus estudios en pleno confinamiento por la Covid-19 cuando la crisis golpeó su hogar y las clases virtuales se volvían imposibles frente al caos familiar y la incertidumbre económica. Sin embargo, lejos de rendirse, esa etapa la impulsó para seguir adelante y le permitió estudiar becada en Argentina.

Hoy, Gabriela trabaja en International Flavors & Fragrances (IFF), multinacional estadounidense líder mundial en el sector de sabores, fragancias, ingredientes y salud alimentaria, luego de ganar una beca del Pronabec que le permitió continuar su formación en el momento más duro de la pandemia.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

lr.pe

¿Quién es Gabriela Flores?

Gabriela Flores es una joven de 25 años, ingeniera peruana en Industrias Alimentarias formada en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Nació en Lima en el seno de una familia dedicada a las letras y padres contadores. Creció cerca de la universidad que años después marcaría su vida, un lugar que conoció desde niña gracias a su abuelo, quien la llevaba a pasear por los campos y granjas de este centro educativo, sin imaginar que ahí construiría su futuro profesional.

“Me di cuenta de que me gustaba mucho la parte de producción y que quería hacerlo en alimentos porque me parece un material que es tan cambiante, tan sensible, que le hagas alguna modificación me parece más interesante que dedicarme a otras ramas de la industria y buscando primero pensé en San Marcos, porque mi papá es de allá, pero averigüé la Agraria y me parece un lugar hermoso”, indicó en conversación con La República.

Durante la pandemia, enfrentó una de las etapas más duras de su vida, cuando dificultades económicas y externas desequilibraron la tranquilidad de su hogar, lo que la llevó a pensar en dejar sus estudios. Durante esta etapa de crisis, la constancia que cultivó desde el colegio, junto con el apoyo de sus padres y su disciplina académica, le permitieron mantener su alto desempeño, que luego sería recompensado.

“Mis papás son consultores independientes, entonces no están en planilla. Un montón de clientes cerraron sus negocios, por ende, ya no tenían mis papás trabajos, dividieron sus ahorros, pero en un momento no alcanzaba”, recordó.

Cuando los ahorros de la familia comenzaban a ser insuficientes, sus altas calificaciones le permitieron obtener la Beca Permanencia del Pronabec —exclusiva para estudiantes de universidades públicas—, con la que pudo continuar sus estudios en plena crisis sanitaria, y posteriormente realizar un intercambio académico a Argentina, donde llevó el curso de Análisis Sensorial.

De la universidad a la innovación global

Hoy Gabriela Flores construye su futuro en el área sensorial de International Flavors & Fragrances (IFF), una de las multinacionales más influyentes en el mundo de la investigación y desarrollo de sabores en los alimentos. Desde su posición, participa en proyectos que impactan directamente en el mercado de comidas y bebidas.

“Cualquier alimento que te imaginas, que está envasado, la parte de sabores la vemos nosotros (…). Es un poco como un catador, ve todos los elementos y ven todo lo que son estudios de mercado: el focus group, qué alimentos prefieres sobre otro”, sostuvo.

La joven de 25 años sueña con dirigir proyectos que apuesten por ingredientes naturales, reducir el exceso de azúcar, grasas y aditivos, y promover alimentos que ofrezcan beneficios concretos para la salud. Su enfoque de innovación sostenible está inspirado en las tendencias globales y en las posibilidades que ofrece la biodiversidad peruana.

“Antes de estar en IFF, que es investigación, estuve en calidad, controlando lo que es asegurar la inocuidad de alimentos y a mí me parece una cachetada a mi carrera que no haya los profesionales para estudiar que un alimento cumpla la cadena de frío, de conservación, de transporte adecuado y que haya llegado hasta un punto de dañar a los niños. En la parte de seguridad siento que nos falta bastante (…). El Perú es muy rico en diversos alimentos y siento que no está muy desarrollado porque nos mantenemos a lo de siempre, no hay mucha innovación a veces”, enfatizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

LEER MÁS
Resultados examen de admisión Universidad Agraria 2025-II: consulta lista de ingresantes a la UNALM

Resultados examen de admisión Universidad Agraria 2025-II: consulta lista de ingresantes a la UNALM

LEER MÁS
AeroDirecto y buses de transporte público cambiarán de ruta por desfiles y examen de admisión este fin de semana

AeroDirecto y buses de transporte público cambiarán de ruta por desfiles y examen de admisión este fin de semana

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reportan incendio de gran magnitud a pocos metros del mercado Unicachi en Comas

Reportan incendio de gran magnitud a pocos metros del mercado Unicachi en Comas

LEER MÁS
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

LEER MÁS
La Tinka: resultados del sorteo del 29 de octubre, números ganadores y Pozo Millonario

La Tinka: resultados del sorteo del 29 de octubre, números ganadores y Pozo Millonario

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Sociedad

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Ataque con explosivo causa destrozos en clínica de Trujillo y pacientes reclaman por seguridad: "Nos matan todos los días"

Tráiler se vuelca en la variante de Pasamayo y queda al borde del abismo: accidente causa gran congestión vehicular

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025