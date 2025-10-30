Estuvo a punto de dejar la universidad en pandemia y hoy triunfa en multinacional estadounidense

Gabriela Flores Enciso, quien ingresó en primer puesto a la carrera de Industrias Alimentarias y séptima en cómputo general cuando postuló a la Universidad Nacional Agraria La Molina, estuvo a punto de abandonar sus estudios en pleno confinamiento por la Covid-19 cuando la crisis golpeó su hogar y las clases virtuales se volvían imposibles frente al caos familiar y la incertidumbre económica. Sin embargo, lejos de rendirse, esa etapa la impulsó para seguir adelante y le permitió estudiar becada en Argentina.

Hoy, Gabriela trabaja en International Flavors & Fragrances (IFF), multinacional estadounidense líder mundial en el sector de sabores, fragancias, ingredientes y salud alimentaria, luego de ganar una beca del Pronabec que le permitió continuar su formación en el momento más duro de la pandemia.

¿Quién es Gabriela Flores?

Gabriela Flores es una joven de 25 años, ingeniera peruana en Industrias Alimentarias formada en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Nació en Lima en el seno de una familia dedicada a las letras y padres contadores. Creció cerca de la universidad que años después marcaría su vida, un lugar que conoció desde niña gracias a su abuelo, quien la llevaba a pasear por los campos y granjas de este centro educativo, sin imaginar que ahí construiría su futuro profesional.

“Me di cuenta de que me gustaba mucho la parte de producción y que quería hacerlo en alimentos porque me parece un material que es tan cambiante, tan sensible, que le hagas alguna modificación me parece más interesante que dedicarme a otras ramas de la industria y buscando primero pensé en San Marcos, porque mi papá es de allá, pero averigüé la Agraria y me parece un lugar hermoso”, indicó en conversación con La República.

Durante la pandemia, enfrentó una de las etapas más duras de su vida, cuando dificultades económicas y externas desequilibraron la tranquilidad de su hogar, lo que la llevó a pensar en dejar sus estudios. Durante esta etapa de crisis, la constancia que cultivó desde el colegio, junto con el apoyo de sus padres y su disciplina académica, le permitieron mantener su alto desempeño, que luego sería recompensado.

“Mis papás son consultores independientes, entonces no están en planilla. Un montón de clientes cerraron sus negocios, por ende, ya no tenían mis papás trabajos, dividieron sus ahorros, pero en un momento no alcanzaba”, recordó.

Cuando los ahorros de la familia comenzaban a ser insuficientes, sus altas calificaciones le permitieron obtener la Beca Permanencia del Pronabec —exclusiva para estudiantes de universidades públicas—, con la que pudo continuar sus estudios en plena crisis sanitaria, y posteriormente realizar un intercambio académico a Argentina, donde llevó el curso de Análisis Sensorial.

De la universidad a la innovación global

Hoy Gabriela Flores construye su futuro en el área sensorial de International Flavors & Fragrances (IFF), una de las multinacionales más influyentes en el mundo de la investigación y desarrollo de sabores en los alimentos. Desde su posición, participa en proyectos que impactan directamente en el mercado de comidas y bebidas.

“Cualquier alimento que te imaginas, que está envasado, la parte de sabores la vemos nosotros (…). Es un poco como un catador, ve todos los elementos y ven todo lo que son estudios de mercado: el focus group, qué alimentos prefieres sobre otro”, sostuvo.

La joven de 25 años sueña con dirigir proyectos que apuesten por ingredientes naturales, reducir el exceso de azúcar, grasas y aditivos, y promover alimentos que ofrezcan beneficios concretos para la salud. Su enfoque de innovación sostenible está inspirado en las tendencias globales y en las posibilidades que ofrece la biodiversidad peruana.

“Antes de estar en IFF, que es investigación, estuve en calidad, controlando lo que es asegurar la inocuidad de alimentos y a mí me parece una cachetada a mi carrera que no haya los profesionales para estudiar que un alimento cumpla la cadena de frío, de conservación, de transporte adecuado y que haya llegado hasta un punto de dañar a los niños. En la parte de seguridad siento que nos falta bastante (…). El Perú es muy rico en diversos alimentos y siento que no está muy desarrollado porque nos mantenemos a lo de siempre, no hay mucha innovación a veces”, enfatizó.

