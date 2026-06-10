Mujer asistió a una cita y fue encontrada sin vida en Barrios Altos: investigan presunto feminicidio

Las pericias para determinar las circunstancias del fallecimiento de la mujer continúan. | Composición LR

Las pericias para determinar las circunstancias del fallecimiento de la mujer continúan. | Composición LR

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La investigación por la muerte de Jaquelín Patricia Cruz Atocha, quien fue hallada sin vida, ha dado un nuevo giro luego de que sus familiares revelaran que el teléfono celular de la víctima registró una supuesta última cita coordinada horas antes de que su cuerpo fuera encontrado en la cuadra 3 del jirón Mariscal José de La Mar, en el Cercado de Lima.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras percatarse de que la mujer permanecía tendida en plena calle sin signos de vida. Personal de emergencia acudió al lugar, pero solo pudo certificar el fallecimiento de la ciudadana. Posteriormente, el examen de necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento, causada por un agente constrictor, lo que refuerza la hipótesis de un presunto feminicidio.

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Celular de la víctima es clave en la investigación

Durante el velorio de Jaquelín Cruz, sus familiares informaron que el teléfono móvil de la víctima ya se encuentra bajo custodia de las autoridades y forma parte de las diligencias policiales y fiscales.

Según señalaron, las últimas conversaciones registradas en el dispositivo corresponden a la coordinación de un encuentro con una persona para la noche del último sábado, pocas horas antes de que se cometiera el crimen.

La Policía Nacional investiga el entorno cercano de la mujer debido a que dicha reunión coincide con la línea temporal establecida por los peritos. Asimismo, se realizarán análisis de geolocalización mediante antenas telefónicas para reconstruir los desplazamientos del celular durante las horas previas a la muerte.

Los familiares sostienen que la información almacenada en el equipo podría resultar determinante para identificar a los responsables. Además, precisaron que no tenían conocimiento de amenazas previas contra la víctima.

Investigación por presunto feminicidio continúa

Las pesquisas se desarrollan bajo los protocolos establecidos para casos de violencia de género. Las unidades especializadas recopilan testimonios de vecinos y personas cercanas a la víctima, mientras se verifica la existencia de cámaras de seguridad en los alrededores de la cuadra donde se encontró el cuerpo.

Por su parte, el Ministerio Público coordina pericias complementarias sobre las prendas de vestir y otros elementos hallados en la escena del crimen con el objetivo de obtener evidencias biológicas que permitan esclarecer los hechos.

La familia de Jaquelín Patricia Cruz Atocha reiteró su pedido de justicia y solicitó que las investigaciones avancen con celeridad para identificar y sancionar a los responsables de su muerte. Mientras tanto, las autoridades continúan contrastando los primeros indicios con las declaraciones del entorno de la víctima para determinar eventuales responsabilidades penales.

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