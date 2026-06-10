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India electrifica por primera vez una excavadora minera de 650 toneladas: marca un hito en la industria de maquinaria pesada

Este proyecto, desarrollado por Lloyds Metals and Energy, demuestra que equipos de gran tamaño pueden adaptarse a tecnologías limpias y reducir costos operativos.

La transformación de la Liebherr R 996, desarrollada por Lloyds Metals and Energy, es un avance clave hacia la reducción de emisiones y mejora la eficiencia operativa en minería.
La transformación de la Liebherr R 996, desarrollada por Lloyds Metals and Energy, es un avance clave hacia la reducción de emisiones y mejora la eficiencia operativa en minería. | Foto: Minetek
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La transición hacia una minería más sostenible acaba de alcanzar uno de sus mayores hitos. India logró convertir por primera vez una excavadora minera de 650 toneladas, diseñada originalmente para funcionar con diésel, en una máquina 100% eléctrica. El proyecto, desarrollado por la empresa Lloyds Metals and Energy sobre una Liebherr R 996, demuestra que incluso los equipos más grandes de la industria pesada pueden adaptarse a tecnologías con menores emisiones.

La transformación representa un avance significativo para un sector que enfrenta una creciente presión para reducir su huella ambiental. Además de disminuir el consumo de combustibles fósiles, la electrificación de maquinaria de gran tamaño podría contribuir a reducir costos operativos y mejorar la eficiencia de las operaciones mineras a largo plazo.

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Un rediseño completo para abandonar los combustibles fósiles

La conversión de la Liebherr R 996 requirió una modificación integral de su arquitectura energética. Los equipos de ingeniería de Lloyds Metals and Energy rediseñaron los sistemas de potencia, control y seguridad para reemplazar completamente el funcionamiento basado en gasóleo por una solución eléctrica capaz de soportar las exigentes condiciones de trabajo de una mina.

Lo más destacado del proyecto es que la transformación fue desarrollada internamente por la compañía, sin depender directamente del fabricante de la maquinaria. Este logro refuerza la estrategia industrial del país asiático orientada a impulsar tecnologías propias y fortalecer la producción local de soluciones avanzadas para sectores estratégicos como la minería.

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Una excavadora gigante que anticipa el futuro de la minería

La Liebherr R 996 es una de las excavadoras más grandes empleadas en minería a cielo abierto. En su configuración tradicional, cuenta con una cuchara de 36 metros cúbicos capaz de mover entre 60 y 70 toneladas de material por cada operación, respaldada por una potencia cercana a los 3.000 caballos de fuerza y una estructura que alcanza las 650 toneladas de peso.

La electrificación de este coloso se produce en un contexto en el que la industria minera acelera la adopción de tecnologías más eficientes y sostenibles. El aumento de los costos del combustible y las metas globales de reducción de emisiones impulsan la búsqueda de alternativas que permitan mantener la productividad sin depender exclusivamente del diésel.

Para India, este proyecto marca un precedente que podría abrir el camino a una nueva generación de maquinaria pesada más limpia y preparada para los desafíos ambientales del futuro.

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