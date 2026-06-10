Hay 336 mil 60 votos en actas observadas en Perú y el exterior que se reparten entre Sánchez y Fujimori

Fuerza Popular señaló que esperará el conteo de la ONPE. Por su parte, Juntos por el Perú no descarta marchas en defensa del voto. Foto: composición AFP.

Fuerza Popular señaló que esperará el conteo de la ONPE. Por su parte, Juntos por el Perú no descarta marchas en defensa del voto. Foto: composición AFP.

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Mientras el conteo de actas de la ONPE avanza a nivel general al 97,981% y coloca a Roberto Sánchez adelante, con 50,019%, sobre Keiko Fujimori, que registra 49,981%, las actas observadas en Perú y el extranjero juegan un papel aparte.

El equipo de desarrollo de La República recopiló la información de las actas observadas a nivel nacional y en el extranjero que reportó la ONPE por errores de firmas, aritméticos e impugnaciones de votos.

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En total, hay 336.060 votos que se reparten entre el candidato de Juntos por el Perú y la lideresa de Fuerza Popular.

Del total consignado, 144.058 votos corresponden a Sánchez y 192.000 votos, a Fujimori. Si se restan ambos montos, la diferencia es de 47.944 votos a favor de Fuerza Popular hasta el momento.

De dicha muestra se desprende también lo siguiente: 6.609 votos tiene Juntos por el Perú en el extranjero y Fuerza Popular, 9.895.

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Votos de actas a nivel nacional

En el análisis que realizó este medio se corroboró que las regiones de Lima Metropolitana, Callao, Piura, Cusco y Áncash son las que tienen mayor número de actas observadas.

En el detalle se conoció que Lima, Callao y Piura favorecen al fujimorismo. Juntos por el Perú solo obtiene ventaja en Cusco, mientras que en Áncash se disputa voto a voto.

Si hablamos de Lima, Ate y San Juan de Lurigancho son los distritos con más actas observadas. Keiko tiene 30.000 votos frente a los 24.000 que consigue Sánchez.

En el Callao se mantiene la tendencia, pero con menor cantidad de votos a favor del fujimorismo. En contraste, en Cusco, la ciudadanía mantiene su posición a favor de Juntos por el Perú.

De las 47 actas observadas, 7.948 votos corresponden a Sánchez y 2.427, a Keiko. Por su parte, en Áncash sí se disputa voto a voto porque la diferencia es mínima a favor del grupo de Fujimori.

Situación en el extranjero

En el exterior, los votos contenidos en las actas observadas también favorecen a Keiko Fujimori. El partido naranja muestra ventaja en España y Estados Unidos. Ciudades como Madrid y Barcelona le dan su apoyo. En Italia, la situación se equipara porque en algunas mesas de Milán y Florencia gana Sánchez.

En Chile también se marca un apoyo a Juntos por el Perú. En algunas mesas de Iquique saca ventaja. Y en Argentina se dividen las preferencias entre ambos partidos.

Mientras el conteo continúa, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, confirmó el arribo de las actas del extranjero. Según indicó, los registros que no presenten observaciones ni errores materiales serán incorporados de inmediato al cómputo oficial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el repliegue de actas y cédulas de sufragio provenientes de 60 circunscripciones del exterior.

Sobre las actas observadas, primero serán enviadas al Jurado Nacional de Elecciones para que sean resueltas. Una vez que se complete dicho proceso, la entidad que dirige Roberto Burneo las devolverá a la ONPE para que sean contabilizadas en el cómputo general.

Al cierre de esta edición, un sector del partido Juntos por el Perú se apostó en los exteriores del JNE como medida de protesta por el supuesto complot contra la jornada electoral.