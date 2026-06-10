Elecciones 2026: actas electorales de los países de Argentina, Francia y Japón arribaron al Perú
Desde Buenos Aires, arribaron 233 actas con cerca de 32.000 votos. Japón y Francia enviaron 30 y 33 actas, respectivamente, lo que permitió avanzar en el conteo.
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Llegan votos del extranjero. Las actas electorales procedentes de Argentina, Francia y Japón fueron trasladadas a territorio peruano en las últimas horas. Tras ello, se espera que sean enviadas a la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Jesús María para su procesamiento.
Desde Buenos Aires llegaron 233 actas correspondientes a peruanos residentes en Argentina. De acuerdo con estimaciones preliminares, estos documentos representarían alrededor de 32.000 votos. En tanto, desde Japón arribaron 30 actas y desde Francia, 33.
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Hasta el momento, ya se ha procesado una parte de los votos emitidos en estos tres países. En Argentina se ha contabilizado el 21,07% de las actas. Francia, por su parte, registra un avance del 87,09%, mientras que Japón lidera el procesamiento con el 97,53% de sus actas contabilizadas. En los tres países, Keiko Fujimori mantiene la delantera.
En conjunto, el voto en el extranjero ha sido procesado al 85,96%. Hasta el momento, los peruanos residentes fuera del país han respaldado en un 63,55% a Fujimori, mientras que Roberto Sánchez concentra el 36,44% de las preferencias.
Estos países registran actas observadas
De acuerdo a la página de la ONPE, tanto Argentina, como Francia y Japón registran actas observadas que tendrán que ser enviadas al Jurado Electoral Especial para determinar su validéz.
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En el caso de Argentina, son 3 las actas que estan por ser enviadas a este jurado electoral. En el país europeo se registran 4 y en Japón, 2.
En todos los territorios extranjeros, se pueden ver 125 actas listas para ser enviadas al Jurado Electoral Especial correspondiente.