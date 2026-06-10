Joven arriesga su vida y salva a perrito que cayó al río Rímac: "Lo vi y solo pensé en rescatarlo"

Joel salvó a perrito que cayó al río Rímac | Composición LR / Captura Latina / Imagen mejorada con IA

Joel salvó a perrito que cayó al río Rímac | Composición LR / Captura Latina / Imagen mejorada con IA

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En un acto admirable de valentía, un joven llamado Joel arriesgó su vida para rescatar a un perrito que cayó al río Rímac la mañana del miércoles 10 de junio. El can, de aproximadamente cuatro meses de nacido, llevaba más de dos horas atrapado en medio de la corriente y solo se mantenía a salvo por una estructura rocosa que sobresalía en el lugar.

Al ver esta situación, el hombre que transitaba por la zona no dudó en descender hacia el caudal para auxiliar al pequeño animal, pese a que no contaba con todos los implementos de seguridad necesarios para una acción de esta naturaleza. Su hazaña, felizmente, se concretó y Peluchín volvió a tierra firme tras varias horas de angustia.

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Joven no dudó en salvar al perrito

Según contó el protagonista de este acto valeroso a Latina Noticias, cuando vio a la mascota asustada en medio del río, por su cabeza solo pasó la idea de sacarlo con vida. “Lo único que hice fue rescatarlo. No se me vino nada a la mente, solo rescatarlo a él”, señaló emocionado Joel tras conseguir su objetivo con éxito.

Asimismo, explicó que tomó la decisión de ingresar por sí solo al caudal debido a la ausencia de autoridades. “La Policía de rescate llegó cuando ya estaba adentro y con el perro entre las manos”, relató. En efecto, en imágenes se pudo ver que, para salir del río, el joven se apoyó en una soga lanzada por agentes especializados de la Policía Nacional (PNP).

Alertan ataques contra animales

Tras poner a salvo a Peluchín, activistas denunciaron al medio que este no es un hecho aislado. Según refirió una representante, habría un sujeto que arrojaría de manera constante a diversos perritos desde lo más alto del puente Trujillo hacia el río Rímac. La vocera pidió a la ciudadanía no ser indiferente cuando observe a un animal en peligro y dar aviso a las autoridades de ser necesario.

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