Sociedad

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

La 'Decana de América' es la meta de miles de ingresantes peruanos e internacionales. Así, Wilfrek Noguera, con 17 años, logró ingresar a la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones.

Wilfrek Noguera es un joven de 17 años que ingresó a la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones.
Wilfrek Noguera es un joven de 17 años que ingresó a la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones. | Foto: composición LR/UNMSM

Wilfrek Noguera, a sus 17 años, tiene bastante claro cuál es su objetivo para su vida profesional: dedicarse a las matemáticas. Así, el joven nacido en Venezuela apuntó a la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Tras realizar el examen de admisión, recibió la mejor noticia que puede recibir cualquier postulante: alcanzó una vacante.

Tristemente, el camino de Wilfrek estuvo marcado por sacrificios y una enfermedad que complicó su preparación. Hace unos meses, fue diagnosticado con anemia. Su familia e incluso profesores de la academia le aconsejaron reposar para no poner en juego su salud. Sin embargo, juntó toda su energía para cumplir con el sueño que ha imaginado desde niño.

PUEDES VER: Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Los primeros escalones del gran sueño de Wilfrek

Wilfrek es un joven venezolano que vive en Comas junto a sus padres y su hermana menor. Desde que estaba en su país natal, sintió una gran cercanía por las matemáticas y su interés se fortaleció gracias al reconocido divulgador científico Javier Santaolalla, dueño del canal de YouTube 'Date un Vlog'. Por ello, se matriculó en la Academia Cemta, que se ubica en el distrito de Independencia.

Desde el inicio, disfrutó ilustrarse sobre diferentes temas. "Me gusta mucho aprender todo. No me limito solamente a un apartado como sería únicamente matemáticas o ciencia", resaltó en una entrevista para La República. No obstante, su primer gran obstáculo fue el curso de Historia del Perú, el cual conocía ligeramente por lo que había estudiado en el colegio.

Por este motivo, aprovechó los consejos que recibía dentro de la academia para no sobrecargarse y entender mejor los temas. Wilfrek subrayó que, más allá de lo que hacía en clase, era importante evitar desvelarse y que debía dormir y despertarse temprano. Tras el paso de los meses, el joven terminó eligiendo que San Marcos sería la universidad ideal para él.

PUEDES VER: Joven venezolana ingresó a San Marcos en segundo lugar y rompe en llanto: "Gracias, Dios mío"

"Fue como un balde de agua fría"

El hijo mayor de los Noguera Araque mentalizó ingresar en el primer intento a la UNMSM, por lo que no dudó en renunciar a varios espacios de su vida con tal de enfocarse en su objetivo. "Dije que no saldría más con amigos, que no haría llamadas, que no estaría tanto en WhatsApp ni en otras redes sociales", sostuvo.

De pronto, en junio de este año, empezó a sentir los primeros síntomas de anemia. En consecuencia, comenzó a sentirse bastante cansado cuando quería estudiar y asistir a su academia. "Fue como un balde de agua fría, porque no podía esforzarme tanto como sabía que podía. Entonces, tenía que ahorrar energía y comer muchísimo mejor", señaló.

A raíz de esta situación, agradeció el apoyo de su familia, especialmente el rol que cumplió su mamá, ya que se levantaba temprano para preparar el almuerzo que necesitaba cada día. Además, reconoció las palabras de su tutor de la academia. "Estaba detrás de mí diciéndome que debo comer mejor, que no me tengo que sobreexigir. Hubo momentos en que iba enfermo a la academia, tambaleándome", agregó.

Pese a esto, Wilfrek concluyó su preparación para realizar su examen de admisión de San Marcos en la primera mitad de octubre. Tal como él había proyectado, alcanzó una vacante en su primer intento, un logro que no muchos pueden presumir. Según la plataforma oficial de la UNMSM, nuestro protagonista obtuvo el puesto 29 de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones con 931,750 puntos.

PUEDES VER: Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

"Me gustaría, suena muy grande, ganar un Premio Nobel"

El cachimbo de la San Marcos aseguró que se esforzará el triple de lo que hizo en la academia. "Realmente quiero ser alguien a quien admirar, como la persona a la que sigo", indicó. El referente de Wilfrek estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en España. Por tanto, espera seguir su camino y también cursar la carrera de Física e incluso obtener un doctorado.

En particular, aspira a crear su propio camino dentro del mundo de las matemáticas, así como Albert Einstein. "Sería en un futuro, pero me encantaría ganar un Premio Nobel", recalcó. Por ejemplo, le gustaría aportar mediante la creación de una red que suministre internet a todo el mundo, ya que recordó que es un recurso que está restringido para muchas personas.

