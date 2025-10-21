HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Sociedad

Todos ingresaron: San Marcos y sus 2 carreras donde el 100% de postulantes lograron vacante en último examen de admisión

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó su examen de admisión para 2026-I, con más de 26.000 postulantes buscando un espacio en sus 78 carreras.

Estudiantes de San Marcos aseguran su ingreso en sede de San Juan de Lurigancho en proceso de admisión 2026
Estudiantes de San Marcos aseguran su ingreso en sede de San Juan de Lurigancho en proceso de admisión 2026 | Foto: composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó su examen de admisión para el proceso 2026-I, en el que más de 26.000 estudiantes postularon con la esperanza de obtener un cupo en alguna de las 78 carreras que ofrece la Decana de América. En esta edición, dos carreras lograron que todos sus postulantes aseguraran su ingreso.

Según las estadísticas proporcionadas por la Oficina Central de Admisión (OCA) y La República, 2.772 postulantes lograron ingresar a la universidad en las cuatro fechas establecidas: sábado 4, viernes 5, sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025, obteniendo vacante en la filial descentralizada de San Juan de Lurigancho.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Joven de Carabayllo ingresa en primer puesto a Ingeniería de Minas en San Marcos con peculiar método: "Me tomó unas horas"

lr.pe

Dos carreras de San Marcos logran 100% de ingreso en San Juan de Lurigancho en admisión 2026

En el reciente proceso de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dos carreras destacaron por lograr que todos sus postulantes aseguraran su ingreso en la sede de San Juan de Lurigancho.

La carrera de Auditoría Empresarial y del Sector Público alcanzó el 100% de ingreso, con los 12 postulantes que compitieron logrando vacante, aunque inicialmente se ofrecían 20 plazas, quedando algunas libres. En comparación, en la sede de Lima, donde postularon 112 personas, solo 35 lograron obtener un cupo.

Por su parte, la carrera de Presupuesto y Finanzas Públicas también logró que los 18 postulantes en San Juan de Lurigancho ingresaran, de las 20 vacantes ofrecidas. En la sede principal, 124 estudiantes compitieron por 35 vacantes disponibles en la misma carrera, logrando un porcentaje de ingreso mucho menor.

PUEDES VER: Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

lr.pe

Resultados del examen de admisión San Marcos 2026-I

Los resultados del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) están disponibles desde la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA). A continuación, conoce el puntaje obtenido en la prueba.

  • Sábado 4 de octubre: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales). Ingresa AQUÍ para ver los resultados.
  • Domingo 5 de octubre: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías). Ingresa AQUÍ para ver los resultados.
  • Sábado 11 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), excepto Medicina Humana. Ingresa AQUÍ para ver los resultados.
  • Domingo 12 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), Especialidad Medicina Humana. Ingresa AQUÍ para ver los resultados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

LEER MÁS
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en 1° puesto a Medicina en la UNMSM: obtuvo el puntaje más alto de todo el examen de admisión 2026-I

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en 1° puesto a Medicina en la UNMSM: obtuvo el puntaje más alto de todo el examen de admisión 2026-I

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven bailarina de la Timbera Orquesta asesinada en el Callao estaba a meses de graduarse en Administración: "Intentó correr"

Joven bailarina de la Timbera Orquesta asesinada en el Callao estaba a meses de graduarse en Administración: "Intentó correr"

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
Conductor de la tercera edad salva de morir tras ataque de 7 balazos contra bus Translicsa en SMP: "Corrí a toda velocidad"

Conductor de la tercera edad salva de morir tras ataque de 7 balazos contra bus Translicsa en SMP: "Corrí a toda velocidad"

LEER MÁS
Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

LEER MÁS
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS

Ofertas

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Sociedad

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Reportan voraz incendio cerca al Hospital Mogrovejo, Cercado de Lima: siniestro consumió siete viviendas

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025