Estudiantes de San Marcos aseguran su ingreso en sede de San Juan de Lurigancho en proceso de admisión 2026 | Foto: composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó su examen de admisión para el proceso 2026-I, en el que más de 26.000 estudiantes postularon con la esperanza de obtener un cupo en alguna de las 78 carreras que ofrece la Decana de América. En esta edición, dos carreras lograron que todos sus postulantes aseguraran su ingreso.

Según las estadísticas proporcionadas por la Oficina Central de Admisión (OCA) y La República, 2.772 postulantes lograron ingresar a la universidad en las cuatro fechas establecidas: sábado 4, viernes 5, sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025, obteniendo vacante en la filial descentralizada de San Juan de Lurigancho.

Dos carreras de San Marcos logran 100% de ingreso en San Juan de Lurigancho en admisión 2026

En el reciente proceso de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dos carreras destacaron por lograr que todos sus postulantes aseguraran su ingreso en la sede de San Juan de Lurigancho.

La carrera de Auditoría Empresarial y del Sector Público alcanzó el 100% de ingreso, con los 12 postulantes que compitieron logrando vacante, aunque inicialmente se ofrecían 20 plazas, quedando algunas libres. En comparación, en la sede de Lima, donde postularon 112 personas, solo 35 lograron obtener un cupo.

Por su parte, la carrera de Presupuesto y Finanzas Públicas también logró que los 18 postulantes en San Juan de Lurigancho ingresaran, de las 20 vacantes ofrecidas. En la sede principal, 124 estudiantes compitieron por 35 vacantes disponibles en la misma carrera, logrando un porcentaje de ingreso mucho menor.

Resultados del examen de admisión San Marcos 2026-I

Los resultados del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) están disponibles desde la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA). A continuación, conoce el puntaje obtenido en la prueba.

Sábado 4 de octubre: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales). Ingresa AQUÍ para ver los resultados.

Domingo 5 de octubre: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías). Ingresa AQUÍ para ver los resultados.

Sábado 11 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), excepto Medicina Humana. Ingresa AQUÍ para ver los resultados.

Domingo 12 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), Especialidad Medicina Humana. Ingresa AQUÍ para ver los resultados.

