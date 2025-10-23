La Policía Nacional del Perú desarticuló un camal clandestino en Trujillo, donde sacrificaban burros y caballos, vendiendo su carne como res. El operativo se llevó a cabo en la urbanización Aranjuez. | Difusión.

La Policía Nacional del Perú desarticuló un camal clandestino en Trujillo, donde sacrificaban burros y caballos, vendiendo su carne como res. El operativo se llevó a cabo en la urbanización Aranjuez. | Difusión.

La Policía Nacional del Perú (PNP) descubrió una vivienda en Trujillo, que funcionaba como un camal clandestino, donde se sacrificaban burros y caballos, cuya carne luego era vendida como si fuera de res en distintos mercados de la ciudad.

El operativo se realizó este 22 de octubre, alrededor de las 7:18 p. m., en un inmueble ubicado en la calle Cerro de Pasco N.º 390, urbanización Aranjuez. El centro ilegal fue detectado gracias al patrullaje del Escuadrón de Drones PNP – La Libertad, en coordinación con el área de Policía Fiscal y Estafas de la DEPINCRI Trujillo. Los agentes sorprendieron a los responsables cuando sacrificaban a dos equinos.

TE RECOMENDAMOS CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La Fiscalía de Flagrancia investiga el caso por comercio clandestino y atentado contra la salud pública. Foto: MPT Y PNP

¿Qué encontró la PNP en Trujillo?

En el lugar se hallaron 27 animales vivos, entre ellos 4 caballos y 23 burros, listos para ser faenados sin ningún tipo de control sanitario. Además, encontraron carne colgada, vísceras, pieles, cuchillos, afiladores y congeladores con productos cárnicos en estado de descomposición, lo que confirmó las condiciones insalubres del lugar.

Durante la intervención fueron detenidos Abelardo Marcial Cedano Castillo (38) y Sheyla Natalia Quezada Muñoz (34), quienes no contaban con permisos de funcionamiento ni documentación sanitaria. Según las investigaciones preliminares, los animales eran traídos desde el interior de la región, engordados por algunos días y luego sacrificados para vender su carne como res en diversos mercados trujillanos.

La Fiscalía de Flagrancia de La Libertad, a cargo de la fiscal Karla Fajardo Montoya, asumió las diligencias por los presuntos delitos de comercio clandestino y atentado contra la salud pública. Los equinos rescatados fueron puestos bajo custodia del Senasa, mientras que la Municipalidad Provincial de Trujillo anunció la clausura definitiva del inmueble utilizado como camal ilegal.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.