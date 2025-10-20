HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Captan a jardinero como presunto responsable del envenenamiento y muerte de mascotas en parques de San Isidro

El presunto responsable habría usado metomil, un insecticida altamente tóxico y prohibido para jardinería. La Municipalidad de San Isidro aclara que no ocasionaron la muerte de las mascotas.

La Municipalidad de San Isidro mostró al presunto responsable del envenenamiento de mascotas en San Isidro. Foto: Composición LR
La Municipalidad de San Isidro mostró al presunto responsable del envenenamiento de mascotas en San Isidro. Foto: Composición LR

Durante la tarde del pasado 10 de octubre, se reportó el fallecimiento de mascotas por ingerir una sustancia tóxica en diferentes puntos de San Isidro. Ante ello se realizaron las investigaciones para encontrar al responsable de este incidente. En ese sentido, la alcaldesa Nancy Vizurraga mostró las imágenes de las cámaras de seguridad, en donde se visualiza al presunto responsable del envenenamiento de los perritos. De acuerdo con la comuna, el sujeto sería un jardinero externo que habría usado metomil, un potente insecticida que sirve para controlar las plagas en cultivos.

"Quiero solidarizarme con los vecinos que han perdido a sus mascotas, parte de su familia. Al parecer (esta persona) es un jardinero que expande un producto, el cual fue enviado a un laboratorio independiente", sostuvo la alcaldesa. Ella considera que la sustancia arrojada causó la muerte de las mascotas que transitaron por esa zona. Por ello, aclararon que el fallecimiento de los canes no fue responsabilidad de la municipalidad de San Isidro.

Municipalidad revela imágenes de presunto responsable de envenenamiento

En el video se muestra a una persona saliendo de un domicilio ubicado en el cruce de la calle 28 con Ricardo Angulo. Tras ello, el trabajador se acerca a los jardines y rocía un polvo químico para luego volver a ingresar a la vivienda. "Esto se puede apreciar gracias a apoyo de un vecino que nos facilita sus cámaras", informaron desde la comuna. Debido a que el caso aún se mantiene en investigación, el nombre del jardinero se mantiene en reserva.

En tanto, precisaron que el video ha sido enviado a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes en torno al fallecimiento de las siete mascotas. Al respecto, Katherine Montes, gerente de Desarrollo Ambiental Sostenible de San Isidro, precisó que el "polvo azul" usado por el jardinero podría ser metomil, un agroquímico altamente tóxico. "Es de banda roja, prohibido para el mantenimiento o uso de jardines por la toxicidad. Puede matar todo lo que encuentre en su camino", advirtió Montes.

Protocolos estrictos para el mantenimiento de áreas verdes

De acuerdo con Katherine Montes, la municipalidad de San Isidro tiene un estricto protocolo en el cuidado de las áreas verdes. Por ello, el uso de insecticida como el metomil está prohibido. En ese sentido, recalcó que ningún insumo de la comuna pudo causar este incidente debido a que no usan este agroquímico.

"Si verificamos con la hora en la que se ve colocando algo (el químico) esta persona y el momento del primer reporte (de la mascota fallecida) es una hora. Por ello, presumimos que fue este agente químico esparcido en las áreas verdes", informó Montes. Tras ello, hicieron un llamado a los residentes de San Isidro para contratar a jardineros que cuenten con la experiencia sobre qué químicos usar en sus predios a fin de no poner en riesgo la vida de las mascotas.

