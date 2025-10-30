HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Sociedad

Vecinos de Chorrillos exigen justicia tras la muerte de mascotas por balines: "Queremos justicia por todos los animalitos"

La Municipalidad de Chorrillos ha tomado conocimiento del caso y se ha iniciado una denuncia ante la comisaría local. Los vecinos señalan a uno de los residentes como el responsable.

Residentes del lugar exigen justicia a las autoridades tras realizar la denuncia por asesinato de mascotas. Foto: Composición LR
Residentes del lugar exigen justicia a las autoridades tras realizar la denuncia por asesinato de mascotas. Foto: Composición LR

Vecinos de la zona Brisas de Villa, ubicada en el distrito limeño de Chorrillos, han denunciado el asesinato de cuatro mascotas, las cuales fueron encontradas con impacto de balines en las cercanías de sus hogares y en los Pantanos de Villa, en donde habrían arrojado los cuerpos de los perritos. En ese sentido, los residentes acusaron a un sujeto como responsable del hecho, pues se basan en las grabaciones de las cámaras de seguridad.

"Sin las cámaras de seguridad nunca nos hubiéramos dado cuenta. La mascota está caminando tranquilamente por la vereda de al frente y se ve cuando el señor llega a su domicilio, llama a mi perro, quien se acerca y en el momento se desploma", indicó una de las vecinas tras indicar que intentó salvarle la vida a su perrito Bluey, pero ya era demasiado tarde.

Vecinos denuncian asesinato de mascotas en Chorrillos

Los residentes han identificado a Roberto Arévalo como presunto responsable del asesinato contra los perritos. Asimismo, precisaron que los cuatro animales fueron hallados entre el viernes 17 y el sábado 18 de octubre. Dos eran mascotas domésticas, mientras los otros dos vivían en la calle, cerca de los Pantanos de Villa, lugar a donde habrían sido arrojados.

Mónica, la dueña de Bluey, contó que las cámaras de seguridad presenciaron cómo su perrito se desploma luego de acercarse a la casa del presunto agresor. "Según la veterinaria, fue por un impacto (de balin), lo llevamos a la veterinaria para intentar quitarle la bala, pero ya no se pudo hacer nada por él", lamentó la vecina.

Otro caso similar es el de la vecina Mileny, quien encontró el cuerpo sin vida de su perrito Antuán en una zona alejada de los Pantanos de Villa. "Falleció el mismo día y fue tirado en los pantanos, en una zona donde él no puede estar (..) Yo quiero justicia por todos los animalitos de las Brisas de Villa. No era la manera de que lo maten. Fueron crueles para que lo tiren donde los gallinazos", denunció la propietaria.

Posición de la Municipalidad de Chorrillos

En conversación con La República, la Municipalidad de Chorrillos informó que sí tomaron conocimiento del reporte de asesinato de perritos y que el mismo ya ha sido denunciado ante la comisaría de la jurisdicción por los vecinos afectados. "Nos reportaron esta incidencia hace dos semanas. El tema del maltrato animal está penado. Una vez reportado, los vecinos denunciaron con la Policía Nacional", precisaron desde la comuna.

En tanto, indicaron que luego de tomar conocimiento del asesinato de mascotas, el serenazgo de Chorrillos se apersonó al lugar para tomar reporte de la incidencia. Por ello, los vecinos esperan el avance de las investigaciones para determinar las responsabilidades del acusado. De acuerdo con los residentes, son al menos 16 animales en abandono que se encuentran en el lugar y que estarían en riesgo tras este crimen.

