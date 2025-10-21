HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Informante que delató a ‘El Monstruo’ en Paraguay teme por su vida y exige al Perú pagar recompensa: “Yo arriesgué mi vida”

El ciudadano paraguayo se comunicó con el Ministerio del Interior del Perú para cobrar la recompensa, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Delator de Erick Moreno, alias “El Monstruo”, exige recompensa a Perú.
Delator de Erick Moreno, alias “El Monstruo”, exige recompensa a Perú. | Composición LR

La persona que habría reveló el paradero de ‘El Monstruo’, uno de los criminales más buscados del Perú, aseguró a medios internacionales que vive en constante temor tras colaborar con las autoridades en la captura de Erick Moreno Hernández en Paraguay. El hombre, de 55 años, denunció haber recibido llamadas sospechosas después de brindar información clave que permitió detener al principal sospechoso de liderar organizaciones dedicadas a la extorsión.

A pesar de su colaboración en la captura del prófugo, el informante afirma que no ha recibido la recompensa ofrecida por el Ministerio del Interior del Perú (Mininter) y que, en las últimas semanas, extraños lo han contactado para “atentar contra su integridad”.

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Delator de ‘El Monstruo’ teme por su vida en Paraguay

El ciudadano paraguayo, cuya identidad se mantiene en reserva, relató que identificó a Moreno Hernández mientras realizaba labores menores en una vivienda de San Lorenzo. Al reconocer su rostro en videos difundidos en redes sociales, comunicó la información a un amigo perteneciente a la Policía de Investigación de Pedro Juan Caballero, en Paraguay.

El operativo se mantuvo bajo estricta confidencialidad para evitar filtraciones. Sin embargo, tras la captura, declaró a Telefuturo que teme por su vida y la de su familia. “Ni ahora mismo puedo salir a trabajar porque tengo miedo”, expresó.

Desde entonces, comenzó a recibir llamadas y mensajes de desconocidos. “Me preguntó mi nombre y, sin pensar, le respondí: sí”, recordó. Según afirma, las personas que lo contactan intentan conocer su ubicación exacta para atentar contra él.

Delator de ‘El Monstruo’ exige recompensa al Gobierno del Perú

El hombre reclama al Perú el cumplimiento del pago de la recompensa de un millón de soles. Asegura haber arriesgado su vida para dar la información y, hasta la fecha, no ha recibido compensación alguna. “Arriesgué mi vida, por eso pido al Gobierno del Perú que cumpla conmigo”, manifestó.

También explicó que presentó una declaración jurada a través de la Embajada del Perú el 23 de septiembre, un día antes de la captura. En el documento incluyó su nombre, número de cédula y pruebas que acreditan la veracidad de su aporte. No obstante, confiesa que aún no ha obtenido respuesta.

Tras la difusión de la noticia, el informante recibió una llamada en la madrugada en la que le pidieron su ubicación, supuestamente para proceder con el pago de la recompensa. Desde ese momento, decidió evitar cualquier contacto telefónico por temor a ser localizado.

