Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Sociedad

PNP habría indicado que 'El Monstruo' planeó su captura para no pagar recompensa en Paraguay, según periodista paraguayo

Según el periodista Iván Leguizamón, la PNP sostiene que el 'Monstruo' planeó su propia captura en Paraguay. Esta afirmación complica la entrega de la recompensa prometida.

Autoridades de paraguay sostienen que la captura del 'Monstruo' fue posible una vez que dejaron de compartir información con autoridades peruanas. Foto: Composición LR
De acuerdo con el periodista del diario ABCDigital, Iván Leguizamón, la Policía Nacional del Perú se estaría negando a pagar al informante paraguayo el S/1 millón como recompensa por la captura de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo'. Pese a que los datos brindados fueron clave para la detención de Moreno, habría trabas en la entrega del dinero.

El argumento de los efectivos policiales para no entregar el dinero sería que alias el 'Monstruo' habría sido quien ideó su propia captura en Paraguay, según precisó el comunicador Leguizamón. Las declaraciones del periodista paraguayo vuelve a apuntar a la PNP, ya que anteriormente señaló que desde la institución nacional se filtraba información para blindar a Erick Moreno.

Policía Nacional se estaría negando a pagar recompensa por el 'Monstruo'

De acuerdo con el comunicador, la finalidad de la institución es no pagar la recompensa por "la cabeza" de Moreno al informante paraguayo. "Policía de Perú ahora dice que El Monstruo ideó su captura en Paraguay para cobrar la recompensa ofrecida por su cabeza. Aparentemente, se niegan a pagar al informante paraguayo que delató al criminal extranjero, pese a que recibieron todos sus datos antes de la detención", se lee en su cuenta de X.

Pese a que la Policía Nacional del Perú buscó acreditarse la captura del 'Monstruo', las autoridades paraguayas sostuvieron que desde que dejaron de compartir información con los efectivos peruanos, el operativo contra Erick Moreno fue un éxito.

Recordemos que Erick Moreno fue encontrado en una vivienda precaria en San Lorenzo, Asunción, el pasado 24 de septiembre. Según las autoridades paraguayas, el criminal estaba a punto de fugar a otro refugio. Sin embargo, una prenda íntima del 'Monstruo' tendida en el techo de la casa fue el indicio que necesitaba la policía para ingresar al lugar.

Policía paraguaya aclara que pareja del 'Monstruo' no fue la informante

Al respecto, la Policía Nacional de Paraguay desmintió lo mencionado por las autoridades peruanas, quienes señalaron que Dayana Martínez, pareja de Erick Moreno, había sido la informante y quien se quedaría con la recompensa por la captura del 'Monstruo'. El Comisario, Luis López, jefe del Dpto. contra el Crimen Organizado de la Policía, aclaró que la persona que brindó la ubicación del cabecilla criminal es un hombre.

