HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     
Sociedad

Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

El principal sospechoso del crimen es Luis Lorenzo Ordinola, conviviente de la víctima, quien confesó el asesinato a un familiar en Huaral. Las autoridades lo detuvieron para investigar el caso de homicidio y feminicidio.

Una madre y sus dos hijos menores fueron hallados sin vida en su vivienda. El padrastro figura como el principal sospechoso.
Una madre y sus dos hijos menores fueron hallados sin vida en su vivienda. El padrastro figura como el principal sospechoso. | Foto: Composición LR/ Latina

Una madre y sus dos hijos menores, de 4 y 8 años, fueron asesinados en su vivienda ubicada en la urbanización Bautista, Huaral. Más de una semana después, al no lograr comunicarse con ella pese a múltiples intentos, sus familiares alertaron a las autoridades. Finalmente, María Dominga Pérez Tarifeño fue encontrada enterrada dentro de su propia casa. El principal sospechoso del feminicidio es Luis Florencio Ordinola Sotomoyar, quien era su conviviente y se desempeñaba como albañil y mototaxista, según informó Latina.

Uno de los hermanos de la víctima, al no recibir respuesta, se dirigió a su vivienda para intentar comunicarse con ella. Al llegar, se encontró con Ordinola, quien le confesó el crimen. Minutos después, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar y detuvieron al principal sospechoso para iniciar las diligencias correspondientes.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Menor de 16 años lleva 10 días desaparecida tras subirse a mototaxi saliendo del colegio en Pachacámac: extorsionan a la madre con S/20.000 para devolverla

lr.pe

Agresor ejercía violencia hacia su pareja e hijastros previo al crimen

Según relataron familiares, la pareja mantenía constantes discusiones, lo que llevó a que fueran desalojados repetidamente de los lugares donde residían. La familia de la víctima no aprobaba la relación, ya que el agresor ejercía violencia física tanto contra María Pérez Tarifeño como contra sus dos hijos. Pese a ello, Ordinales no registraba antecedentes penales.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas habrían sido torturadas antes de ser asesinadas. Tras ello, el asesino continuó viviendo en la misma vivienda con los cuerpos, los cuales intentó ocultar sin éxito.

Actualmente, los restos se encuentran en la morgue central del Hospital de Chancay, donde se les practicarán los exámenes forenses para esclarecer los detalles del caso. Las autoridades ya iniciaron las diligencias por los presuntos delitos de homicidio y feminicidio.

PUEDES VER: Empresario fue atacado a balazos en su auto frente a su vivienda en Los Olivos: víctima sobrevivió por carro blindado

lr.pe

Cifras de feminicidio en Perú

Los casos de feminicidio en Perú son alarmantes y continúan en aumento. Solo hasta junio de este año, la Defensoría del Pueblo reportó 78 feminicidios, lo que representa un incremento del 11,4 % en comparación con el mismo periodo del 2024. Marzo fue el mes con más casos, con un total de 16.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

LEER MÁS
Asesinan a peruano en Chile: sujetos le dispararon por la espalda mientras paseaba con su pareja

Asesinan a peruano en Chile: sujetos le dispararon por la espalda mientras paseaba con su pareja

LEER MÁS
Chuquitanta, el terreno de Lima Norte tomado por el crimen organizado: 6 asesinatos en menos de un mes

Chuquitanta, el terreno de Lima Norte tomado por el crimen organizado: 6 asesinatos en menos de un mes

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS
Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

LEER MÁS
Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

LEER MÁS
Reportan incendio de gran magnitud en San Juan de Lurigancho: varias casas han sido afectadas

Reportan incendio de gran magnitud en San Juan de Lurigancho: varias casas han sido afectadas

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

Detienen a adulto mayor de 65 años por microcomercializar drogas en su domicilio en Surco: PNP incautó 1,105 envoltorios de PBC

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025