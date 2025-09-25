El Monstruo intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares para evitar su captura

Erick Moreno, alias 'El Monstruo', quien estuvo prófugo de la justicia desde el 2022, fue capturado por la Policía paraguaya, en coordinación con los agentes de la PNP de Perú, en un inmueble ubicado en la ciudad de San Lorenzo, a 15 kilómetros de Asunción, en Paraguay. Al respecto, Hugo Grance, jefe del departamento de investigación de la Policía paraguaya, informó que el cabecilla de 'Los Injertos de Cono Norte' intentó sobornar a las autoridades para evitar su captura.

"Inmediatamente él intentó sobornar a las autoridades policiales. Ofreció dinero en efectivo para no ser arrestado. En todo momento ofreció dinero, pero nuestro cometido era capturarlo y ponerlo a disposición de la justicia. Él no tenía dinero, pero prometió mandar a acercar el dinero", declaró en diálogo con América Televisión.

El Monstruo intentó sobornar con 1 millón de dólares para evitar su captura

El titular del Departamento de Investigación de la Policía de Paraguay reveló que alias 'El Monstruo', sindicado como autor de varios secuestros, delitos de extorsión y asesinato en el Perú, ofreció una fuerte suma de dinero a cambio de su libertad. "Él se encontraba hace cinco días alquilando esa vivienda. El operativo fue exitoso. Un total de 35 efectivos policiales participaron en el operativo (...) Él ofreció un millón de dólares a cambio de su libertad", precisó la autoridad.

Asimismo, indicó que la Policía siguió de cerca los movimientos de Erick Moreno tras un primer operativo frustrado. "No descansamos en la búsqueda de información, tal es así que ayer hemos recepcionado una información sensible sobre su paradero. Hemos procesado la información rápidamente. Hemos planificado el operativo, que fue realizado aproximadamente a las 21.30 horas en la ciudad de San Lorenzo", dijo.

El jefe policial recordó que, en una primera oportunidad, Moreno Hernández logró escapar debido a una presunta filtración de información. "Hubo una sola fuga en el país. Presumimos que se ha filtrado la información, por ese motivo, horas antes del operativo, él abandono el recinto. Afortunadamente hemos podido dar con él. Cuando obtuvimos la información de su paradero, lo hemos mantenido en reserva. Solicitamos algunos datos a nuestros colegas del Perú y ellos nos han confirmado de que se trataba del mismo Monstruo. Hemos planificado la información que fue un éxito", precisó.

Finalmente, detalló las condiciones en las que hallaron al prófugo más buscado del Perú. "Estuvo en una modesta vivienda, totalmente diferente a la primera vivienda en donde se encontraba. Seguramente optó por bajar su nivel de vida y mimetizarse en el barrio. Él no permanecía más de 40 o 45 días en un lugar", señaló.

¿Qué hizo El Monstruo?

Erick Moreno Hernández, conocido con el alias 'El Monstruo', señalado como el autor principal de varios secuestros, figuraba en la lista de 'Los más buscados' del Ministerio del Interior (Mininter). El 28 de diciembre de 2023, el delincuente fue condenado a 32 años de presión por la Octava Sala Superior Penal de Lima, por los delitos contra la libertad en la modalidad de secuestro y hurto, así como los delitos contra el patrimonio, entre ellos homicidio y sicariato. También fue sentenciado por microcomercialización de drogas.

La Policía lo identificó como cabecilla de la banda criminal 'Los Federales', dedicada al secuestro de empresarios y emprendedores, y de los Injertos del Cono Norte, vinculada a la extorsión y al sicariato. Además, se le investiga por el rapto de una menor que apareció cinco días después en Carabayllo y por el secuestro de Lucero Trujillo, una joven de 27 años que logró escapar después de ser captada en Lima Norte.

