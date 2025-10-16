Glenn Montes Malaver, un conocido promotor de eventos, se encuentra actualmente bajo prisión preliminar tras ser detenido durante un operativo que desarticuló parte de la red criminal encabezada por Adam Smith Lucano, alias el 'Jorobado', cabecilla de la banda Los Sanguinarios de la Construcción. Semanas antes, el Ministerio Público ya había iniciado una investigación contra el gerente por presuntos vínculos con el delincuente.

Ahora, la confesión obtenida por la Policía Nacional ha confirmado que Montes no era un simple organizador: mantenía una relación directa con Lucano, quien, según confesó, organizó hasta tres eventos junto a él debido a la relación entre su empresa y la de Lucano: CERLI+

Promotor de eventos confiesa relación empresarial con el 'Jorobado'

Durante su declaración ante las autoridades, Glenn Montes admitió haber trabajado junto a el 'Jorobado' en la organización de varios conciertos, entre ellos los de la agrupación Agua Marina, recientemente atacada durante una presentación en Chorrillos. Pero, ¿cómo lo conoció? "Lo vi por primera vez en un evento que realicé en dos oportunidades con Agua Marina y otro en Halloween. Los tres en el estadio Ricardo Palma de Carabayllo", confesó.

La Policía confirmó que estas actividades se realizaron a través de la empresa CERLI+, fundada por Lucano en 2022 con un capital inicial de 10.000 soles. Según los Registros Públicos, la compañía fue inscrita a nombre del propio líder criminal y habría sido utilizada para coordinar esta clase de eventos. "Soy promotor de eventos y espectáculos aproximadamente desde 2012, eventos de Agua Marina generan 15 mil soles de utilidad", apuntó.

¿Quién llevaba la cuenta de las ganancias?

Las autoridades preguntaron: "Indique usted, del evento musical realizado el 31 de marzo de 2023 en donde se presentó Agua Marina ¿Quien lleva las cuentas de las ganancias recaudadas en el evento musical?". Ante la interrognte, él contestó: "El recaudo de la ganancia lo llevamos con mi empresa JESSMIR Producciones y la empresa CERLI+".

Recibió amenazas por parte del 'Monstruo'

Además de estas confesiones, el productor también confesó haber recibido amenazas por parte de Erick Moreno, el 'Monstruo', enemigo de 'Jorobado': "Sí, he recibido amenzas. A fines de febrero me llegó un mensaje de Whattsapp que decía 'Te hablamos de parte del 'Monstruo', estamos llegando a Lima Norte y queremos que hagas evento para nosotros. Asimismo, indicó que, de preferencia, vuelva a traer a la agrupación musical Agua Marina a Comas".

Agregó que, más tarde, recibió otro mensaje: "Me llegó un mensaje de parte del 'Monstruo': "Piensa bien lo que vas a responder espero una respuesta coherente de tu parte". Asimismo, memandaron una foto mía, con mi pareja y puso un mensaje que decía: Estas con (…), piensa bien si vas a realizar los eventos con nosotros". Luego, de eso decidí bloquearlo

El 1 de octubre, la Fiscalía junto a la Policía Nacional realizaron un operativo en Comas y Carabayllo, donde decomisaron armas, municiones, chalecos antibalas y dinero en efectivo. Según los investigadores, estos elementos estarían vinculados a la organización criminal dirigida por el 'Jorobado" , que supuestamente usaba productoras de eventos para lavar dinero ilegal.

Según se pudo conocer, el nombre de Montes Malaver ya había sido identificado por el Ministerio Público antes que asumiera la titularidad de la productora en el 2024. Se le investigaba por delitos de lavado de activos, extorsión y vínculos con redes criminales que operan desde prisión.

