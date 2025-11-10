Dos menores de edad fueron encontrados muertos en orillas del río Olmos, ubicado en Lambayeque. | Foto: Facebook de Olmos Ya TV

Dos menores de edad fueron encontrados muertos en orillas del río Olmos, ubicado en Lambayeque. | Foto: Facebook de Olmos Ya TV

Una niña de 4 años y un niño de 3 fallecieron ahogados el último domingo 9 de noviembre en la región Lambayeque, mientras jugaban en la orilla del río Olmos, en el distrito del mismo nombre. Ambos eran vecinos en una zona rural de esta localidad. La información policial a la que accedió La República señala que el cuerpo de la niña R. A. H. B. (4) fue hallado en una de las compuertas de la bocatoma Miraflores, en el sector Camino Las Norias de Olmos, alrededor de las 7.00 p. m. del domingo.

En tanto, el cuerpo del niño D. Y. S. B. (3) fue hallado cerca de la medianoche en la misma orilla del río, a la altura del sector El Siglo. Los hallazgos causaron profunda conmoción en la población.

¿Quién vigilaba a los menores de edad?

En ambos casos, se comunicó lo ocurrido al representante del Ministerio Público para que actúe conforme a sus facultades. Los cuerpos de ambos menores fueron entregados a sus padres para ser velados.

En diálogo con la Policía Nacional del Perú (PNP), el padre de la niña indicó que ambos menores fueron vistos con vida por última vez la tarde del domingo, mientras jugaban en la orilla del río Olmos, en el tramo correspondiente al sector Las Brisas del asentamiento humano Alán García. El caso es investigado por las autoridades.

Canal de ayuda

