HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Sociedad

Niños de 3 y 4 años de edad mueren ahogados cuando jugaban en la orilla del río Olmos, en Lambayeque

El padre de la niña comentó que ambos menores fueron vistos jugando en el sector Las Brisas del asentamiento humano Alán García, Lambayeque. Las autoridades aún investigan el caso.

Dos menores de edad fueron encontrados muertos en orillas del río Olmos, ubicado en Lambayeque.
Dos menores de edad fueron encontrados muertos en orillas del río Olmos, ubicado en Lambayeque. | Foto: Facebook de Olmos Ya TV

Una niña de 4 años y un niño de 3 fallecieron ahogados el último domingo 9 de noviembre en la región Lambayeque, mientras jugaban en la orilla del río Olmos, en el distrito del mismo nombre. Ambos eran vecinos en una zona rural de esta localidad. La información policial a la que accedió La República señala que el cuerpo de la niña R. A. H. B. (4) fue hallado en una de las compuertas de la bocatoma Miraflores, en el sector Camino Las Norias de Olmos, alrededor de las 7.00 p. m. del domingo.

En tanto, el cuerpo del niño D. Y. S. B. (3) fue hallado cerca de la medianoche en la misma orilla del río, a la altura del sector El Siglo. Los hallazgos causaron profunda conmoción en la población.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

lr.pe

¿Quién vigilaba a los menores de edad?

En ambos casos, se comunicó lo ocurrido al representante del Ministerio Público para que actúe conforme a sus facultades. Los cuerpos de ambos menores fueron entregados a sus padres para ser velados.

En diálogo con la Policía Nacional del Perú (PNP), el padre de la niña indicó que ambos menores fueron vistos con vida por última vez la tarde del domingo, mientras jugaban en la orilla del río Olmos, en el tramo correspondiente al sector Las Brisas del asentamiento humano Alán García. El caso es investigado por las autoridades.

PUEDES VER: Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Chiclayo: roban por cuarta vez joyería del centro y se llevan S/450 mil en alhajas de oro

Chiclayo: roban por cuarta vez joyería del centro y se llevan S/450 mil en alhajas de oro

LEER MÁS
Lambayeque: trabajadores de Epsel exigen cumplimiento de laudo arbitral

Lambayeque: trabajadores de Epsel exigen cumplimiento de laudo arbitral

LEER MÁS
Delincuentes armados interceptan a tesorera para robar S/14.000, pero se confunden y huyen con un bolso lleno de cosméticos en Chiclayo

Delincuentes armados interceptan a tesorera para robar S/14.000, pero se confunden y huyen con un bolso lleno de cosméticos en Chiclayo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huacho, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huacho, según IGP

LEER MÁS
Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

LEER MÁS
Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Sociedad

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Metropolitano: desde este 10 de noviembre, alimentadores Carabayllo y Torre Blanca amplían ruta y conectarán con Chimpu Ocllo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025