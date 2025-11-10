HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho
EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho     EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho     EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Sociedad

Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

La víctima, quien sería el jefe de seguridad, se encontraba a punto de llegar a la fábrica Pirámide cuando fue atacado por los delincuentes en Carabayllo. Trabajadores descartaron que la empresa sea extorsionada.

Los trabajadores de la empresa Pirámide descartaron extorsiones. Foto: Elvis Cairo / La República
Los trabajadores de la empresa Pirámide descartaron extorsiones. Foto: Elvis Cairo / La República

Durante la mañana del lunes 10 de noviembre, un hombre identificado como Carlos Alberto Flores fue asesinado a balazos cuando estaba a punto de llegar a la fábrica Pirámide, empresa dedicada a la venta de materiales de construcción. La víctima se desempeñaba como el jefe de seguridad de su centro de labores. "Carlos será siempre recordado por su compromiso, profesionalismo y la calidez humana con la que acompañó a todo nuestro equipo", se lee en el comunicado de la corporación.

Pese al ataque, los trabajadores de la empresa han descartado que se trate de un nuevo caso de extorsión. Asimismo, la Policía Nacional del Perú encontró más de 10 casquillos de bala en la escena del crimen, lo cual refleja la magnitud del ataque.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Nota en desarrollo

Notas relacionadas
Metropolitano: desde este 10 de noviembre, alimentadores Carabayllo y Torre Blanca amplían ruta y conectarán con Chimpu Ocllo

Metropolitano: desde este 10 de noviembre, alimentadores Carabayllo y Torre Blanca amplían ruta y conectarán con Chimpu Ocllo

LEER MÁS
Capturan a dos implicados en asesinato de policía en Carabayllo: uno de ellos cumplió condena en dos penales

Capturan a dos implicados en asesinato de policía en Carabayllo: uno de ellos cumplió condena en dos penales

LEER MÁS
Viaja de Villa El Salvador a Carabayllo por solo S/ 3,50: así funciona la nueva tarifa única del Metropolitano

Viaja de Villa El Salvador a Carabayllo por solo S/ 3,50: así funciona la nueva tarifa única del Metropolitano

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS
Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

LEER MÁS
Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China amenaza a la primera ministra de Japón tras acusarla de cruzar una línea roja al apoyar política y militarmente a Taiwán

The Killers Perú 2025: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Costa 21

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores: cámaras grabaron crimen

Sociedad

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores: cámaras grabaron crimen

Temblor HOY, lunes 10 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ordenan inicio de juicio oral contra tres militares en Ayacucho por crimen de lesa humanidad cometido en 1985

Asesora víctima de plagio por Patricia Benavides fue sacada del Mininter: "Es una represalia"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025