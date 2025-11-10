Durante la mañana del lunes 10 de noviembre, un hombre identificado como Carlos Alberto Flores fue asesinado a balazos cuando estaba a punto de llegar a la fábrica Pirámide, empresa dedicada a la venta de materiales de construcción. La víctima se desempeñaba como el jefe de seguridad de su centro de labores. "Carlos será siempre recordado por su compromiso, profesionalismo y la calidez humana con la que acompañó a todo nuestro equipo", se lee en el comunicado de la corporación.

Pese al ataque, los trabajadores de la empresa han descartado que se trate de un nuevo caso de extorsión. Asimismo, la Policía Nacional del Perú encontró más de 10 casquillos de bala en la escena del crimen, lo cual refleja la magnitud del ataque.

Nota en desarrollo