Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo
La víctima, quien sería el jefe de seguridad, se encontraba a punto de llegar a la fábrica Pirámide cuando fue atacado por los delincuentes en Carabayllo. Trabajadores descartaron que la empresa sea extorsionada.
- Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones
- Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos
Durante la mañana del lunes 10 de noviembre, un hombre identificado como Carlos Alberto Flores fue asesinado a balazos cuando estaba a punto de llegar a la fábrica Pirámide, empresa dedicada a la venta de materiales de construcción. La víctima se desempeñaba como el jefe de seguridad de su centro de labores. "Carlos será siempre recordado por su compromiso, profesionalismo y la calidez humana con la que acompañó a todo nuestro equipo", se lee en el comunicado de la corporación.
Pese al ataque, los trabajadores de la empresa han descartado que se trate de un nuevo caso de extorsión. Asimismo, la Policía Nacional del Perú encontró más de 10 casquillos de bala en la escena del crimen, lo cual refleja la magnitud del ataque.
TE RECOMENDAMOS
LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Nota en desarrollo