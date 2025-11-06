HOYSuscripcion LR Focus

Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena
Sociedad

Chiclayo: intentan asaltar a junta de regantes y terminan llevándose cosméticos en lugar de dinero

El objetivo de los delincuentes era robar 14 mil soles destinados al pago del personal de la Junta de Usuarios Chancay–Lambayeque, pero por error se llevaron una cartera con cosméticos. En su fallido intento amenazaron con un arma de fuego a dos trabajadores.


Presidente de la JUCHL pidió a la Policía reforzar el patrullaje. Foto: Emmanuel Moreno - La República / cortesía.
Presidente de la JUCHL pidió a la Policía reforzar el patrullaje. Foto: Emmanuel Moreno - La República / cortesía.

No se salieron con la suya. Lo que iba a ser el robo de una importante suma de dinero contra los trabajadores de la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque (JUCHL), en la ciudad de Chiclayo, terminó siendo un intento fallido. Los asaltantes se llevaron un bolso con cosméticos y otros objetos personales, pensando que allí estaba el botín.

El asalto ocurrió a la 1 p. m. de este jueves 6 de noviembre, cuando la tesorera de la JUCHL y otro trabajador retornaban a su centro de labores tras retirar 14 mil soles de un banco, con ese dinero iban a pagar a los obreros que limpian las acequias. Los dos trabajadores regresaban a bordo de una camioneta roja cuando en la puerta de la junta fueron interceptados por dos delincuentes armados que se desplazaban en una motocicleta.

Delincuente amenazó con arma de fuego

El video de la cámara de seguridad de la JUCHL muestra que el copiloto de la moto lineal desciende y desenfunda una pistola, luego encañona a los ocupantes de la camioneta y los obliga a descender. Posteriormente, va hacia el asiento del copiloto y toma una cartera color negro, para luego huir en la motocicleta. Todo se realiza en poco más de 40 segundos.

"Afortunadamente, todo ha sido un susto y no tenemos heridos; que es lo importante. Sí, estos sujetos querían llevarse los 14 mil soles que habían retirado del banco, pero finalmente se llevan el bolso de la tesorera donde no estaba el dinero", declaró Ramón Ríos Asenjo, presidente de la JUCHL.

Exigen más seguridad

Con las imágenes de seguridad y huellas en poder de los detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) Chiclayo, Ríos Asenjo exigió a la Policía Nacional reforzar su patrullaje por la zona en estas fechas de movimiento económico. Asimismo, invocó a las entidades bancarias a tener mayor atención con su personal, que podría estar trabajando en complicidad con bandas delincuenciales.

