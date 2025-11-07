Lambayeque: trabajadores de Epsel exigen cumplimiento de laudo arbitral

Trabajadores de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) realizaron un plantón en el frontis del Poder Judicial en Chiclayo. La medida forma parte de una jornada de lucha iniciada esta semana para exigir el cumplimiento de un laudo arbitral que otorga mejoras laborales a obreros y administrativos.

El personal acudió este viernes 7 de noviembre en la sede comercial de Epsel en la avenida Miguel Grau, para luego marchar hasta el local de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el cual ya estaba resguardado por agentes policiales de la Unidad de Servicios Especiales (USE). Los reclamos de hombres y mujeres fueron acompañados con pancartas y arengas.

TE RECOMENDAMOS LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Critica el proceder de Otass

El laudo arbitral se ejecutaba con un incremento remunerativo desde antes del 2023 hasta setiembre del 2025. En octubre, los trabajadores ya no vieron en sus cuentas ese dinero extra (entre 250 a 500 soles, dependiendo de si era obrero o administrativo), por una medida cautelar que interpuso el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) ante el Poder Judicial para suspenderlo.

Vale recordar que Otass administra temporalmente Epsel desde el 2017, bajo la figura del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).

"Nosotros tenemos un incremento gracias a un laudo arbitral ganado en 2021 y 2022, y que se ha venido pagando hasta setiembre último. Pero ahora se lo han quitado a los 755 trabajadores este beneficio, es por eso el repudio a Otass. Estamos hablando de un dinero que servía para reconocer el esfuerzo de los obreros para trabajar en las alcantarillas y la labor de los administrativos. Este dinero estaba presupuestado cada año", refirió el dirigente Juan Palacios Huiman.

Apelan para que se restituya el laudo arbitral

Tras sostener una reunión con representantes del Poder Judicial en Lambayeque, Palacios Huiman señaló que existe el compromiso de los jueces locales para que la apelación contra la medida cautelar se acelere en la ciudad de Lima y se pueda resolver cuanto antes. En tanto, este lunes 10 de noviembre llegarán a Chiclayo representantes de Otass para dialogar con los dirigentes con el objetivo de llegar a algún acuerdo.