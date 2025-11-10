HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
Sociedad

Chiclayo: roban por cuarta vez joyería del centro y se llevan S/450 mil en alhajas de oro

El delincuente cortó el fluido eléctrico del local Oro Malca para evitar que las cámaras de seguridad graben su rostro. El propietario indicó haber quedado en la quiebra.


Agraviado indicó que este robo es el que más le ha afectado económicamente.
Agraviado indicó que este robo es el que más le ha afectado económicamente. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República.

Por cuarta vez la joyería Oro Malca, situada en pleno centro de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, se convirtió en blanco de la delincuencia luego de que un avezado ladrón se llevó más de 450.000 soles en alhajas de oro. El negocio quedó con las vitrinas vacías y su propietario, Armando Malca, en la quiebra.

lr.pe

Todo estaba planeado

Según cuenta el dueño, los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del último sábado 8 de noviembre cuando un sujeto entró al local ubicado en la esquina de las avenidas José Balta y Pedro Ruiz tras vulnerar la puerta con una herramienta tipo pata de cabra. Previamente, el sujeto había cortado los cables de energía eléctrica de la caja exterior, por lo que las cámaras de seguridad dejaron de funcionar.

Delincuente cortó el circuito eléctrico para que las cámaras de seguridad no registraran sus movimiento. Foto: Emmanuel Moreno / La República.

Delincuente cortó el circuito eléctrico para que las cámaras de seguridad no registraran sus movimiento. Foto: Emmanuel Moreno / La República.

Una vez dentro, el inescrupuloso individuo arrasó con todas las joyas que estaban en exhibición en las vitrinas, algunas a la venta y otras listas para entregar a clientes. En total fueron más de un centenar de alhajas sustraídas, entre collares, anillos, esclavas, aretes, etc; por un valor que se aproxima al medio millón de soles. Asimismo, se llevó 2.000 soles en efectivo de la caja.

Con el botín en manos, el delincuente habría escapado por el techo del establecimiento, dejando la pata de cabra y las huellas de sus pisadas en muebles y estantes.

Espera que capturen al responsable

Armando Malca contó que esta es la cuarta vez que es víctima de ladrones en menos de seis años, siendo esta última la que más objetos de valor se han llevado. Endeudado y sin capital, el empresario pide a la Policía Nacional que capture al responsable para que responda ante la justicia y evitar que más negocios del centro de la capital lambayecana sean sus nuevos objetivos.

