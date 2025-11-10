HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Sociedad

Anuncian nueva campaña de DNI electrónico gratis este 12 de noviembre: requisitos y pasos para acceder al beneficio de Reniec

Las campañas gratuitas para tramitar el DNI electrónico se desarrollan con el apoyo del Reniec, en coordinación con diversas municipalidades del país.

Reniec impulsa campaña gratuita del DNIe en diversas municipalidades del país
Reniec impulsa campaña gratuita del DNIe en diversas municipalidades del país | Foto: composición LR/difusión

Una nueva campaña para la obtención gratuita del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) se realizará este miércoles 12 de noviembre en diversas municipalidades del país. La iniciativa es impulsada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entidad que dejó de emitir los antiguos DNI azul y amarillo para dar paso al DNIe 3.0, una versión moderna que facilita y agiliza los trámites para los ciudadanos peruanos.

El objetivo de esta campaña es acercar los servicios de identificación a la población, especialmente a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, a través del trabajo conjunto entre el Reniec y los gobiernos distritales y provinciales. De esta manera, se busca garantizar que más peruanos cuenten con un documento oficial que acredite su identidad y les permita acceder a servicios esenciales.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

lr.pe

¿Dónde se realizará la campaña gratuita del DNI electrónico?

Ica - Palpa

La Municipalidad Provincial de Palpa, en la región Ica, anunció una campaña especial dirigida a menores de 0 a 17 años. Los participantes deberán presentar su DNI amarillo o azul, en original o copia, y asistir acompañados por uno de sus padres o un apoderado.

  • Fechas: 11 y 12 de noviembre
  • Horario para tramitar DNI: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: Municipalidad Provincial de Palpa
  • Requisitos: Menores (0 a 17 años) y entrega de DNIe de anteriores campañas.
Campaña de DNIe en Palpa, Ica. Foto: Municipalidad de Palpa.

Campaña de DNIe en Palpa, Ica. Foto: Municipalidad de Palpa.

Ica - Marcona

La Municipalidad Distrital de Marcona, provincia de Nasca, región Ica, anunció una campaña gratuita de DNI electrónico a través de la Subgerencia de Registro Civil. La jornada será de atención limitada, por lo que se recomienda acudir temprano para asegurar un turno. Está dirigida a niños de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años.

  • Fechas: 11 y 12 de noviembre
  • Horario para tramitar DNI: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: Biblioteca Municipal
  • Requisitos: 
    Menores (0 a 17 años) deben asistir acompañados por sus padres y presentar su DNI físico; en caso de no tenerlo, se aceptará copia o fotografía por ambos lados.
    Adultos mayores (60 años a más).
    Llevar un recibo de luz si se desea actualizar el domicilio
Camapaña en Marcona. Foto: Municipalidad de Marcona.

Camapaña en Marcona. Foto: Municipalidad de Marcona.

PUEDES VER: Inician sanciones a motociclistas en Lima y Callao: estas son las multas por no cumplir la nueva norma sobre chalecos y cascos

lr.pe

Cajamarca - Cajabamba

La Municipalidad Provincial de Cajabamba, en coordinación con el Reniec, anunció una campaña gratuita de DNI electrónico dirigida a niños menores de 15 años que tengan su documento caducado o cuenten aún con el DNI amarillo. En estos casos, el trámite solo podrá ser realizado por los padres. También podrán participar adultos mayores de 60 años a más.

  • Fechas: 11 y 12 de noviembre
  • Horario para tramitar DNI: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
  • Lugar: local de la Municipalidad Provincial de Cajabamba
  • Requisitos: Menores (0 a 15 años) y adultos mayores (60 años a más).

La Libertad - San José

La Municipalidad Distrital de San José, en coordinación con la Oficina de Registro Civil y el Reniec, llevará a cabo una campaña del DNI electrónico (DNIe) que incluirá trámites de cambio de domicilio, inscripción por primera vez para personas de todas las edades y toma gratuita de fotografía.

  • Fechas: del 10 al 12 de noviembre
  • Horario para tramitar DNI: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: Auditorio Municipal
  • Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).

Junín - Jauja

La Municipalidad Provincial de Jauja, en la región Junín, llevará a cabo una campaña de trámites del DNI electrónico en sus 33 distritos. La jornada incluirá servicios de inscripción por primera vez, renovación y actualización de datos, así como duplicados por pérdida o robo. También se atenderá a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.

  • Fechas: 12 de noviembre
  • Horario para tramitar DNI: 8:45 a.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: Plaza de Armas
  • Requisitos: población de Jauja
DNI electrónico gratis en Jauja, Junín. Foto: Municipalidad de Jauja.

DNI electrónico gratis en Jauja, Junín. Foto: Municipalidad de Jauja.

Puno - Pichacani-Laraqueri

La Municipalidad Distrital de Pichacani-Laraqueri, en la región Puno, realizará una campaña especial del DNI electrónico dirigida a menores de 17 años y adultos mayores de 65 años. Durante la jornada, se podrán realizar trámites de cambio de foto, renovación del DNI amarillo o azul por el electrónico, así como gestiones por caducidad o duplicado del documento.

  • Fechas: 12 de noviembre
  • Horario para tramitar DNI: 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
  • Lugar: Oficina de Reniec en Pichacani
  • Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (65 años a más).

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete desde tu dispositivo móvil a nuestro canal de WhatsApp para seguir informado del acontecer nacional e internacional.

Notas relacionadas
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
¿Qué hacer si olvidé la clave PIN del nuevo DNI electrónico en 2025? Reniec explica su función y cómo restablecerla en Perú

¿Qué hacer si olvidé la clave PIN del nuevo DNI electrónico en 2025? Reniec explica su función y cómo restablecerla en Perú

LEER MÁS
DNI electrónico gratuito durante todo noviembre: Reniec anuncia campaña en estas regiones y sus requisitos

DNI electrónico gratuito durante todo noviembre: Reniec anuncia campaña en estas regiones y sus requisitos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huacho, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huacho, según IGP

LEER MÁS
Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

LEER MÁS
Inician sanciones a motociclistas en Lima y Callao: estas son las multas por no cumplir la nueva norma sobre chalecos y cascos

Inician sanciones a motociclistas en Lima y Callao: estas son las multas por no cumplir la nueva norma sobre chalecos y cascos

LEER MÁS
Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Sociedad

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Metropolitano: desde este 10 de noviembre, alimentadores Carabayllo y Torre Blanca amplían ruta y conectarán con Chimpu Ocllo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025