Una nueva campaña para la obtención gratuita del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) se realizará este miércoles 12 de noviembre en diversas municipalidades del país. La iniciativa es impulsada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entidad que dejó de emitir los antiguos DNI azul y amarillo para dar paso al DNIe 3.0, una versión moderna que facilita y agiliza los trámites para los ciudadanos peruanos.

El objetivo de esta campaña es acercar los servicios de identificación a la población, especialmente a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, a través del trabajo conjunto entre el Reniec y los gobiernos distritales y provinciales. De esta manera, se busca garantizar que más peruanos cuenten con un documento oficial que acredite su identidad y les permita acceder a servicios esenciales.

¿Dónde se realizará la campaña gratuita del DNI electrónico?

Ica - Palpa

La Municipalidad Provincial de Palpa, en la región Ica, anunció una campaña especial dirigida a menores de 0 a 17 años. Los participantes deberán presentar su DNI amarillo o azul, en original o copia, y asistir acompañados por uno de sus padres o un apoderado.

Fechas: 11 y 12 de noviembre

11 y 12 de noviembre Horario para tramitar DNI: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

9:00 a.m. a 4:00 p.m. Lugar: Municipalidad Provincial de Palpa

Municipalidad Provincial de Palpa Requisitos: Menores (0 a 17 años) y entrega de DNIe de anteriores campañas.

Campaña de DNIe en Palpa, Ica. Foto: Municipalidad de Palpa.

Ica - Marcona

La Municipalidad Distrital de Marcona, provincia de Nasca, región Ica, anunció una campaña gratuita de DNI electrónico a través de la Subgerencia de Registro Civil. La jornada será de atención limitada, por lo que se recomienda acudir temprano para asegurar un turno. Está dirigida a niños de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años.

Fechas: 11 y 12 de noviembre

11 y 12 de noviembre Horario para tramitar DNI: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

9:00 a.m. a 4:00 p.m. Lugar: Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal Requisitos:

Menores (0 a 17 años) deben asistir acompañados por sus padres y presentar su DNI físico; en caso de no tenerlo, se aceptará copia o fotografía por ambos lados.

Adultos mayores (60 años a más).

Llevar un recibo de luz si se desea actualizar el domicilio

Camapaña en Marcona. Foto: Municipalidad de Marcona.

Cajamarca - Cajabamba

La Municipalidad Provincial de Cajabamba, en coordinación con el Reniec, anunció una campaña gratuita de DNI electrónico dirigida a niños menores de 15 años que tengan su documento caducado o cuenten aún con el DNI amarillo. En estos casos, el trámite solo podrá ser realizado por los padres. También podrán participar adultos mayores de 60 años a más.

Fechas: 11 y 12 de noviembre

11 y 12 de noviembre Horario para tramitar DNI: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

8:30 a.m. a 1:00 p.m. Lugar: local de la Municipalidad Provincial de Cajabamba

local de la Municipalidad Provincial de Cajabamba Requisitos: Menores (0 a 15 años) y adultos mayores (60 años a más).

La Libertad - San José

La Municipalidad Distrital de San José, en coordinación con la Oficina de Registro Civil y el Reniec, llevará a cabo una campaña del DNI electrónico (DNIe) que incluirá trámites de cambio de domicilio, inscripción por primera vez para personas de todas las edades y toma gratuita de fotografía.

Fechas: del 10 al 12 de noviembre

del 10 al 12 de noviembre Horario para tramitar DNI: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

8:30 a.m. a 4:00 p.m. Lugar: Auditorio Municipal

Auditorio Municipal Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).

Junín - Jauja

La Municipalidad Provincial de Jauja, en la región Junín, llevará a cabo una campaña de trámites del DNI electrónico en sus 33 distritos. La jornada incluirá servicios de inscripción por primera vez, renovación y actualización de datos, así como duplicados por pérdida o robo. También se atenderá a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.

Fechas: 12 de noviembre

12 de noviembre Horario para tramitar DNI: 8:45 a.m. a 4:00 p.m.

8:45 a.m. a 4:00 p.m. Lugar: Plaza de Armas

Plaza de Armas Requisitos: población de Jauja

DNI electrónico gratis en Jauja, Junín. Foto: Municipalidad de Jauja.

Puno - Pichacani-Laraqueri

La Municipalidad Distrital de Pichacani-Laraqueri, en la región Puno, realizará una campaña especial del DNI electrónico dirigida a menores de 17 años y adultos mayores de 65 años. Durante la jornada, se podrán realizar trámites de cambio de foto, renovación del DNI amarillo o azul por el electrónico, así como gestiones por caducidad o duplicado del documento.

Fechas: 12 de noviembre

12 de noviembre Horario para tramitar DNI: 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

8:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar: Oficina de Reniec en Pichacani

Oficina de Reniec en Pichacani Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (65 años a más).

