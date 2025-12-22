HOYSuscripcion LR Focus

Adulto mayor de 74 años es atropellado y abandonado por conductor que se dio a la fuga: víctima permanece internada en VES

El adulto mayor fue atropellado mientras trabajaba en SJM. Actualmente, permanece internado mientras su familia busca identificar al responsable mediante cámaras de seguridad.

Adulto mayor permanece internado. Familia exige ver las cámaras de seguridad para identificar al chofer.
Adulto mayor permanece internado. Familia exige ver las cámaras de seguridad para identificar al chofer. | Panamericana

Un hombre de 74 años permanece internado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho ocurrió el día pasado 21 de diciembre, alrededor de las 7:00 p. m. en la intersección de la avenida Canevaro con la calle Pedro Silva, mientras la víctima realizaba labores de trabajo junto a uno de sus hijos.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el adulto mayor —identificado como Quiterio Ramírez, vecino del sector 12 de Noviembre— fue impactado violentamente y quedó tendido en la vía pública sin recibir auxilio inmediato. El conductor involucrado no se detuvo para brindarle ayuda ni lo trasladó a un centro de salud, pese a la gravedad del accidente.

PUEDES VER: Buscan a menor de 15 años que desapareció tras descuido de policías durante intervención en Chorrillos

Demora en la atención y dificultades para la intervención médica

La familia de la víctima denunció que el adulto mayor permaneció entre 40 y 50 minutos en el lugar del accidente hasta la llegada de una ambulancia. Una vez trasladado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, señalaron que la atención no fue inmediata debido a la alta demanda, la falta de camas disponibles y la carencia de implementos médicos necesarios para realizar una intervención quirúrgica de urgencia.

Asimismo, indicaron que el procedimiento médico se ha visto obstaculizado por temas administrativos vinculados al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Según precisaron, al tratarse de un accidente vehicular, el Seguro Integral de Salud (SIS) no estaría cubriendo la operación, lo que ha retrasado aún más el tratamiento que requiere la víctima.

PUEDES VER: Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

lr.pe

Familia pide acceso a cámaras de seguridad para identificar al responsable

Ante esta situación, los familiares solicitaron públicamente el apoyo de la Municipalidad de San Juan de Miraflores para acceder a las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona del accidente. El objetivo es identificar la placa del vehículo involucrado, ubicar al conductor responsable y activar el seguro correspondiente que permita costear la atención médica.

La familia también remarcó que el adulto mayor es un pilar económico del hogar, ya que se dedica a la venta de muebles de melanina que transporta en un triciclo por calles y mercados del distrito. Su delicado estado de salud, señalaron, ha generado un fuerte impacto económico y emocional en todos los miembros de la familia.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que haya presenciado el hecho o tenga información sobre el vehículo implicado se comunique con las autoridades, a fin de facilitar la denuncia y contribuir a que el responsable responda por lo ocurrido.

