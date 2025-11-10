HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

MTC inicia sanciones a motociclistas en Lima: estas son las multas por no cumplir la nueva norma sobre chalecos y cascos

Las sanciones por incumplir esta norma solo se aplicarán donde rija la emergencia. Las organizaciones de motociclistas consideran un avance la regulación tras distintas mesas de diálogo y la convocatoria a una marcha.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establece que los motociclistas deben portar chaleco con placa visible y casco certificado en áreas en estado de emergencia.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establece que los motociclistas deben portar chaleco con placa visible y casco certificado en áreas en estado de emergencia.

Los conductores y acompañantes de motocicletas del Perú deberán portar chaleco con número de placa visible y casco certificado en todas las zonas del país declaradas en estado de emergencia por orden interno, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Establecida en el Decreto Supremo N.º 018-2025-MTC, la modificación busca reforzar la seguridad ciudadana. De acuerdo con el MTC, las sanciones por incumplir estas disposiciones solo aplicarán dentro de las áreas donde rija la declaratoria de emergencia.

Esto significa que, a pesar de que entra en vigencia hoy, no habrá una multa para los motociclistas que omitan el uso del chaleco, a menos que se extienda la medida del gobierno de José Jerí. Los motociclistas que no porten el chaleco reglamentario con la matrícula impresa (código G.68) o dificulten la visualización del número de placa (código G.69) serán multados con S/428, equivalente al 8% de la UIT, y acumularán 20 puntos en el récord del conductor. Además, las autoridades podrán retener el vehículo.

PUEDES VER: Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

¿Cuándo entraría en vigencia?

El presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú - AHMUP, José Luis Huamán, indicó en diálogo con La República: ''Están confundiendo la vigencia de la norma (un día después de que se publica) con la entrada en vigencia de la fiscalización, que es otra cosa''. A pesar de que las calles limeñas amanecieron con motociclistas usando chalecos y cascos con la placa en ellos, el dirigente explicó que hubo una equivocación por parte de las mismas autoridades al emitir un comunicado poco claro sobre la actualización del decreto, aunque fue subsanada con rapidez.

Según manifestó, la medida representaría un logro de su asociación tras una decena de reuniones con el Ejecutivo: ''No se podía derogar esa norma, pero lo que podía hacerse era achicar la cobertura, que ya no sea a nivel nacional, para todos y permanente, sino que solamente cuando se declare estado de emergencia y no automático. Cada vez que alguien lo va a imponer, tiene que sustentar y colocar la normativa''.

Por su parte, Danny Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú, también atribuyó el cambio en la ley a su gremio, luego de que presionaran al Gobierno con el anuncio de su marcha el último sábado 8 de noviembre. ''Ya no fuimos a palacio porque ya habíamos derogado el tema del chaleco en la mañana. La Comunidad Motera retiró el tema de los chalecos para siempre'', manifestó a este medio. Por último, también aclaró que la norma que afecta a su gremio, al igual que otras leyes, no es retroactiva: ''Este nuevo decreto supremo recién se aplicaría si es que se diera otro estado de emergencia a partir del 21 de noviembre para adelante''.

PUEDES VER: ¿En qué distritos de Lima Metropolitana y Callao será obligatorio el uso de chalecos para motociclistas?

lr.pe

¿Y las otras normas sobre motocicletas?

El decreto también refuerza las exigencias sobre el uso de casco de seguridad certificado y lentes protectores si el casco no tiene visor. Incumplir estas condiciones constituye una infracción grave tipificada como G.59, con la misma sanción económica y retención de la moto. El MTC precisó que el visor del casco no está obligado a ser transparente, permitiendo a los motociclistas elegir uno adecuado a la luminosidad o condiciones climáticas. Asimismo, se levantó la restricción sobre el uso de visores con protección contra el viento o el polvo.

Además, en las zonas donde rige el estado de emergencia, se ha prohibido la circulación de dos personas adultas en motocicleta tipo lineal (categorías L1 y L3) y está prohibido utilizar accesorios que impidan la identificación del conductor, salvo el casco reglamentario. Las infracciones por incumplir estas disposiciones acarrean sanciones progresivas: multa en la primera infracción, retención de la licencia hasta por 2 años en la segunda, e inhabilitación para obtenerla por 5 años en la tercera.

Según el líder de AHMUP, el día de mañana, 10 de noviembre, tienen pactada una reunión con las autoridades para fijar los últimos detalles ''para revertir la normativa del uso obligatorio del Chaleco con placa de rodaje''. Además, Huamán afirmó a este diario que aún quedan otras medidas por debatir. ''Vamos a seguir presionando sobre ello. También sobre la prohibición de dos en moto que en su momento hace unos meses lo impusieron varios municipios, que no, no es su competencia, se le ha pedido también al Ministerio de Transportes que interceda y que les imponga una acción de inconstitucionalidad para derogar esas ordenanzas'', finalizó.

Desde AHMUP y ASMOPE indicaron que no se sumarían a la marcha debido a nuevas reuniones con las autoridades.

Desde AHMUP y ASMOPE indicaron que no se sumarían a la marcha debido a nuevas reuniones con las autoridades.

