DNI electrónico gratuito durante todo noviembre: Reniec anuncia campaña en estas regiones y sus requisitos
Esta iniciativa conjunta entre gobiernos locales y Reniec busca asegurar que más ciudadanos cuenten con un documento de identidad moderno y seguro, sin costo alguno.
Diversas municipalidades anunciaron el inicio de una gran campaña para la obtención gratuita del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) durante todo el mes de noviembre de 2025. La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso de la población a servicios esenciales, gracias al trabajo conjunto entre los gobiernos distritales y provinciales del país y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
El DNI electrónico permitirá a los ciudadanos realizar diversos trámites, como gestiones administrativas, atención médica, apertura de cuentas bancarias y otros servicios públicos y privados. Esta campaña busca garantizar que más peruanos cuenten con un documento oficial que acredite su identidad de manera segura y moderna, promoviendo su acceso de forma gratuita en distintas regiones del país.
Regiones donde puedes obtener tu DNI electrónico gratuito durante noviembre
Amarilis - Huánuco
La Municipalidad Distrital de Amarilis anunció una campaña gratuita del DNI electrónico (DNIe) dirigida a la renovación, actualización de fotografías, reemplazo de documentos vencidos e inscripción de recién nacidos.
- Fechas: 5 de noviembre
- Horario para tramitar DNI: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Oficina Registro Civil
- Requisitos: Menores (0 a 16 años) y adultos mayores (60 años a más).
Anuncian campaña de DNI electrónico gratis. Foto: Municipalidad Amaralis.
San Bartolo - Lima
La Municipalidad de San Bartolo, en Lima, anunció una nueva campaña gratuita del DNI electrónico (DNIe) que permitirá realizar diversos trámites, como el cambio de domicilio, la actualización del estado civil, la renovación del documento o el cambio de fotografía, entre otros servicios.
- Fechas: 8 de noviembre
- Horario para tramitar DNI: 9:30 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Boulevard Mercado, San Bartolo
- Requisitos: para el cambio de domicilio llevar copia de recibo de luz y/o agua. Para el cambio de estado civil llevar: partida de matrimonio, acta de defunción o anotación al margen de la disolución del vínculo matrimonial
Municipalidad de San Bartolo anuncia campaña de DNI gratis.
San José - La Libertad
La Municipalidad Distrital de San José, en coordinación con la Oficina de Registro Civil y el Reniec, llevará a cabo una campaña del DNI electrónico (DNIe) que incluirá trámites de cambio de domicilio, inscripción por primera vez para personas de todas las edades y toma gratuita de fotografía.
- Fechas: del 10 al 12 de noviembre
- Horario para tramitar DNI: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Auditorio Municipal
- Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).
Campaña para DNIe gratis en San José.
Congalla - Huancavelica
La Municipalidad Distrital de Congalla, en la provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica, anunció una nueva campaña de entrega del DNI que incluirá diversos trámites, como la emisión por caducidad, la inscripción por primera vez para niños y adultos, la obtención de duplicados, la renovación, la rectificación de datos y la toma gratuita de fotografías.
- Fechas: 11 de noviembre
- Horario para tramitar DNI: 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: Municipalidad Distrital de Congalla
- Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).
Municipalidad de Colosay anuncia campaña gratis de dni.
Colasay - Cajamarca
La Municipalidad Distrital de Colasay, en la región Cajamarca, anunció una nueva campaña gratuita del DNI que permitirá realizar trámites de inscripción por primera vez para mayores de edad, así como la renovación o reemplazo de documentos caducados.
- Fechas: 27 de noviembre
- Horario para tramitar DNI: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Distrito de Colasay
- Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).
DNI electrónico 3.0 reemplaza al DNI azul y amarillo
Reniec dejó de emitir los documentos de identidad tradicionales (DNI azul y amarillo). En ese sentido, desde el 29 de agosto de 2025 el único documento que se entregará a los ciudadanos peruanos es el DNI electrónico 3.0, conforme a la Resolución Jefatural 144-2025.
Cabe señalar que Reniec le pone pausa a la emisión del DNI azul después de 28 años, y del DNI amarillo, tras 23 años. Al respecto, la institución ha señalado que ambos documentos conservarán su validez hasta la fecha de vencimiento, por lo que quienes los posean podrán seguir utilizándolos hasta que sea necesaria su renovación.
¿Cómo solicitar mi DNI electrónico?
- Pago del derecho de emisión Primero, abona S/ 41 por el derecho de emisión del DNI electrónico.
- Visita a las oficinas del RENIEC Con tu comprobante de pago, acude a un centro de atención del RENIEC que emite DNI electrónico.
- Recolección del DNI Electrónico Una vez que tu trámite esté completado al 100%, recoge tu DNI electrónico en el mismo lugar donde lo gestionaste.
