HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     
Sociedad

DNI electrónico gratuito durante todo noviembre: Reniec anuncia campaña en estas regiones y sus requisitos

Esta iniciativa conjunta entre gobiernos locales y Reniec busca asegurar que más ciudadanos cuenten con un documento de identidad moderno y seguro, sin costo alguno.

Municipalidades ofrecen DNI electrónico gratuito en noviembre
Municipalidades ofrecen DNI electrónico gratuito en noviembre | Foto: composición LR/Andina

Diversas municipalidades anunciaron el inicio de una gran campaña para la obtención gratuita del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) durante todo el mes de noviembre de 2025. La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso de la población a servicios esenciales, gracias al trabajo conjunto entre los gobiernos distritales y provinciales del país y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El DNI electrónico permitirá a los ciudadanos realizar diversos trámites, como gestiones administrativas, atención médica, apertura de cuentas bancarias y otros servicios públicos y privados. Esta campaña busca garantizar que más peruanos cuenten con un documento oficial que acredite su identidad de manera segura y moderna, promoviendo su acceso de forma gratuita en distintas regiones del país.

TE RECOMENDAMOS

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: TikToker es acusado de estafar a peruanos con falsas inversiones de más de S/100.000: se habría fugado del país

Regiones donde puedes obtener tu DNI electrónico gratuito durante noviembre

Amarilis - Huánuco 

La Municipalidad Distrital de Amarilis anunció una campaña gratuita del DNI electrónico (DNIe) dirigida a la renovación, actualización de fotografías, reemplazo de documentos vencidos e inscripción de recién nacidos.

  • Fechas: 5 de noviembre
  • Horario para tramitar DNI: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Lugar: Oficina Registro Civil
  • Requisitos: Menores (0 a 16 años) y adultos mayores (60 años a más).
Anuncian campaña de DNI electrónico gratis. Foto: Municipalidad Amaralis.

Anuncian campaña de DNI electrónico gratis. Foto: Municipalidad Amaralis.

San Bartolo - Lima

La Municipalidad de San Bartolo, en Lima, anunció una nueva campaña gratuita del DNI electrónico (DNIe) que permitirá realizar diversos trámites, como el cambio de domicilio, la actualización del estado civil, la renovación del documento o el cambio de fotografía, entre otros servicios.

  • Fechas: 8 de noviembre
  • Horario para tramitar DNI: 9:30 a.m. a 1:00 p.m.
  • Lugar: Boulevard Mercado, San Bartolo
  • Requisitos: para el cambio de domicilio llevar copia de recibo de luz y/o agua. Para el cambio de estado civil llevar: partida de matrimonio, acta de defunción o anotación al margen de la disolución del vínculo matrimonial
Municipalidad de San Bartolo anuncia campaña de DNI gratis.

Municipalidad de San Bartolo anuncia campaña de DNI gratis.

San José - La Libertad

La Municipalidad Distrital de San José, en coordinación con la Oficina de Registro Civil y el Reniec, llevará a cabo una campaña del DNI electrónico (DNIe) que incluirá trámites de cambio de domicilio, inscripción por primera vez para personas de todas las edades y toma gratuita de fotografía.

  • Fechas: del 10 al 12 de noviembre
  • Horario para tramitar DNI: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: Auditorio Municipal
  • Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).
Campaña para DNIe gratis en San José.

Campaña para DNIe gratis en San José.

Congalla - Huancavelica

La Municipalidad Distrital de Congalla, en la provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica, anunció una nueva campaña de entrega del DNI que incluirá diversos trámites, como la emisión por caducidad, la inscripción por primera vez para niños y adultos, la obtención de duplicados, la renovación, la rectificación de datos y la toma gratuita de fotografías.

  • Fechas: 11 de noviembre
  • Horario para tramitar DNI: 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
  • Lugar: Municipalidad Distrital de Congalla
  • Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).
Municipalidad de Colosay anuncia campaña gratis de dni.

Municipalidad de Colosay anuncia campaña gratis de dni.

Colasay - Cajamarca

La Municipalidad Distrital de Colasay, en la región Cajamarca, anunció una nueva campaña gratuita del DNI que permitirá realizar trámites de inscripción por primera vez para mayores de edad, así como la renovación o reemplazo de documentos caducados.

  • Fechas: 27 de noviembre
  • Horario para tramitar DNI: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: Distrito de Colasay
  • Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).

DNI electrónico 3.0 reemplaza al DNI azul y amarillo

Reniec dejó de emitir los documentos de identidad tradicionales (DNI azul y amarillo). En ese sentido, desde el 29 de agosto de 2025 el único documento que se entregará a los ciudadanos peruanos es el DNI electrónico 3.0, conforme a la Resolución Jefatural 144-2025.

Cabe señalar que Reniec le pone pausa a la emisión del DNI azul después de 28 años, y del DNI amarillo, tras 23 años. Al respecto, la institución ha señalado que ambos documentos conservarán su validez hasta la fecha de vencimiento, por lo que quienes los posean podrán seguir utilizándolos hasta que sea necesaria su renovación.

¿Cómo solicitar mi DNI electrónico?

  • Pago del derecho de emisión Primero, abona S/ 41 por el derecho de emisión del DNI electrónico.
  • Visita a las oficinas del RENIEC Con tu comprobante de pago, acude a un centro de atención del RENIEC que emite DNI electrónico.
  • Recolección del DNI Electrónico Una vez que tu trámite esté completado al 100%, recoge tu DNI electrónico en el mismo lugar donde lo gestionaste.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete desde tu dispositivo móvil a nuestro canal de WhatsApp para seguir informado del acontecer nacional e internacional.

Notas relacionadas
DNI electrónico gratis este 3 y 4 de noviembre: Revisa dónde podrás adquirir y quienes son los beneficiarios

DNI electrónico gratis este 3 y 4 de noviembre: Revisa dónde podrás adquirir y quienes son los beneficiarios

LEER MÁS
Estos son todos los distritos en el que podrás obtener el DNI electrónico gratis antes de fin de octubre, según Reniec

Estos son todos los distritos en el que podrás obtener el DNI electrónico gratis antes de fin de octubre, según Reniec

LEER MÁS
Reniec emite DNI electrónico gratis todo octubre 2025: quiénes acceden y en dónde tramitar

Reniec emite DNI electrónico gratis todo octubre 2025: quiénes acceden y en dónde tramitar

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

LEER MÁS
¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

LEER MÁS
Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: rutas afectadas, quiénes acatan, desvíos y más de la protesta en Lima y Callao

Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: rutas afectadas, quiénes acatan, desvíos y más de la protesta en Lima y Callao

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
TikToker es acusado de estafar a peruanos con falsas inversiones de más de S/100.000: se habría fugado del país

TikToker es acusado de estafar a peruanos con falsas inversiones de más de S/100.000: se habría fugado del país

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Izamiento de banderas fue dedicado a sedes judiciales de aniversario

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

Sociedad

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Así se vivió el paro de transportistas en el Callao durante el 3 de noviembre: medida fue acatada parcialmente

Dos policías heridos tras persecución y captura de miembros de banda roba casas Los Fierreros del Agustino en Santa Anita

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025