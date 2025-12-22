Aymaras de Pisacoma toman local municipal tras negativa de alcalde a rendir cuentas

"Acá no hay marcha atrás. Vamos a seguir con nuestra protesta", manifiestan las autoridades comunales. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

"Acá no hay marcha atrás. Vamos a seguir con nuestra protesta", manifiestan las autoridades comunales. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

Los manifestantes se apostaron en la puerta principal del edificio municipal y no permitieron el ingreso de ningún trabajador. Ellos pernoctaron sobre colchones que los habitantes de la zona les proporcionaron con el objetivo de garantizar la contundencia de la medida de fuerza.

Las autoridades comunales optaron por esta acción extrema porque, según indican, el alcalde Raúl Herrera Quenta no rinde cuentas sobre el alquiler de maquinaria pesada al Gobierno Regional de Puno. El pedido se lo formularon en octubre pero no hubo respuesta.

TE RECOMENDAMOS MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Al respecto, revelan que el último domingo recibieron una opinión legal, en la cual les informaban que podían formular cualquier petición pero no podían interferir en el manejo de los bienes públicos porque la administración del equipo mecánico era responsabilidad del municipio. Para las autoridades comunales, esta fue la gota que derramó el vaso, los tenientes gobernadores sintieron que los ningunearon.

"El problema lo generó el alcalde por negarse a atender el pedido de la población", aseguró a La República, Wilber Carrasco Carrasco, subprefecto de Pisacoma. Sin embargo, momentos después, el gerente municipal Ernesto Yunga Callomamani se disculpó por el documento. Él sostuvo que se trató de un error.

Los tenientes gobernadores aseguran que sintieron que ninguneados. Créditos: Liubomir Fernández / La República.





"Era una opinión interna que equivocadamente llegó a mano de los tenientes. Pido disculpas. De nuestra parte hay predisposición al diálogo. Es más ya va retornar la maquinaria. Tenemos un convenio con el gobierno regional. Esperamos que después lleguemos a un acuerdo para que todo se normalice", precisó el funcionario municipal.

Puedes ver: Puno se suma al rechazo contra Tía María y amenaza con huelga indefinida desde el 2026

Personal de la Policía Nacional de Desaguadero llegó a la zona. Exhortó a los tenientes gobernadores para que depongan su medida de fuerza porque corrían el riesgo de ser denunciados. Los miembros del orden recibieron respuesta negativa.

Los comuneros acordaron que permanecerán hasta que, con intervención de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría, el edil se comprometa a rendir cuentas después del retorno de la maquinaria.

"Acá no hay marcha atrás. Vamos a seguir con nuestra protesta. No tenemos problema en amanecernos en la vía pública el tiempo que sea necesario", indicó Franco Chamorro, miembro del comité de vigilancia.