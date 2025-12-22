HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     
EN VIVO

🔴LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 22 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Aymaras de Pisacoma toman local municipal tras negativa de alcalde a rendir cuentas

Autoridades comunales pernoctaron en puerta de comuna local desde el domingo 21 de diciembre y afirman que continuarán con la medida de fuerza hasta lograr su pedido.


"Acá no hay marcha atrás. Vamos a seguir con nuestra protesta", manifiestan las autoridades comunales. Créditos: Liubomir Fernández / La República.
"Acá no hay marcha atrás. Vamos a seguir con nuestra protesta", manifiestan las autoridades comunales. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

Los manifestantes se apostaron en la puerta principal del edificio municipal y no permitieron el ingreso de ningún trabajador. Ellos pernoctaron sobre colchones que los habitantes de la zona les proporcionaron con el objetivo de garantizar la contundencia de la medida de fuerza.

Las autoridades comunales optaron por esta acción extrema porque, según indican, el alcalde Raúl Herrera Quenta no rinde cuentas sobre el alquiler de maquinaria pesada al Gobierno Regional de Puno. El pedido se lo formularon en octubre pero no hubo respuesta.

TE RECOMENDAMOS

MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Puedes ver: Perú aprovecha el auge del uranio: convertirá la única mina de este combustible nuclear, Macusani, en una empresa pública para explotar

lr.pe

Al respecto, revelan que el último domingo recibieron una opinión legal, en la cual les informaban que podían formular cualquier petición pero no podían interferir en el manejo de los bienes públicos porque la administración del equipo mecánico era responsabilidad del municipio. Para las autoridades comunales, esta fue la gota que derramó el vaso, los tenientes gobernadores sintieron que los ningunearon.

"El problema lo generó el alcalde por negarse a atender el pedido de la población", aseguró a La República, Wilber Carrasco Carrasco, subprefecto de Pisacoma. Sin embargo, momentos después, el gerente municipal Ernesto Yunga Callomamani se disculpó por el documento. Él sostuvo que se trató de un error.

Los tenientes gobernadores aseguran que sintieron que ninguneados. Créditos: Liubomir Fernández / La República.<br><br>

Los tenientes gobernadores aseguran que sintieron que ninguneados. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

"Era una opinión interna que equivocadamente llegó a mano de los tenientes. Pido disculpas. De nuestra parte hay predisposición al diálogo. Es más ya va retornar la maquinaria. Tenemos un convenio con el gobierno regional. Esperamos que después lleguemos a un acuerdo para que todo se normalice", precisó el funcionario municipal.

Puedes ver: Puno se suma al rechazo contra Tía María y amenaza con huelga indefinida desde el 2026

lr.pe

Personal de la Policía Nacional de Desaguadero llegó a la zona. Exhortó a los tenientes gobernadores para que depongan su medida de fuerza porque corrían el riesgo de ser denunciados. Los miembros del orden recibieron respuesta negativa.

Los comuneros acordaron que permanecerán hasta que, con intervención de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría, el edil se comprometa a rendir cuentas después del retorno de la maquinaria.

"Acá no hay marcha atrás. Vamos a seguir con nuestra protesta. No tenemos problema en amanecernos en la vía pública el tiempo que sea necesario", indicó Franco Chamorro, miembro del comité de vigilancia.

Notas relacionadas
Perú aprovecha el auge del uranio: convertirá la única mina de este combustible nuclear, Macusani, en una empresa pública para explotar

Perú aprovecha el auge del uranio: convertirá la única mina de este combustible nuclear, Macusani, en una empresa pública para explotar

LEER MÁS
Madre comerciante muere atropellada mientras se dirigía a trabajar junto a su hijo en Juliaca: PNP halló botellas de cerveza en el vehículo

Madre comerciante muere atropellada mientras se dirigía a trabajar junto a su hijo en Juliaca: PNP halló botellas de cerveza en el vehículo

LEER MÁS
Ronald Atencio anuncia amnistía para “presos políticos” e indemnización para víctimas de protestas

Ronald Atencio anuncia amnistía para “presos políticos” e indemnización para víctimas de protestas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

LEER MÁS
Joven padre muere y sus tres amigos quedan heridos en accidente de tránsito en Barranca: auto iba a 160 km/h

Joven padre muere y sus tres amigos quedan heridos en accidente de tránsito en Barranca: auto iba a 160 km/h

LEER MÁS
Joven manejaba su moto eléctrica en la Panamericana Norte y muere arrollado por tráiler

Joven manejaba su moto eléctrica en la Panamericana Norte y muere arrollado por tráiler

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Álex Valera tras darle el triunfo a Universitario pide tranquilidad a los hinchas: "Todavía no decimos que somos tricampeones"

José Jerí reconoce que no "ganará" la lucha contra la inseguridad por "tema de tiempo"

Bolívar vs Nacional Potosí EN VIVO HOY por la final de la Copa Paceña: gol anulado a Dorny Romero

Sociedad

Estudiantes de la UNMSM rechazan reubicación de Residencia Universitaria cerca al estadio: ruidos afectarían a universitarios

Triple homicidio en el Rimac: encuentran cuerpos sin vida de padre, madre y su hijo menor de edad dentro de su vivienda

Arequipa: separan temporalmente a policías implicados en presunto sembrado de droga

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí reconoce que no "ganará" la lucha contra la inseguridad por "tema de tiempo"

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

Niños de Condorcanqui, Amazonas estudian en colegios que se caen a pedazos y no hay respuesta para 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025