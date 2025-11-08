¿Qué hacer si olvidé la clave PIN del nuevo DNI electrónico en 2025? Reniec explica su función y cómo restablecerla en Perú

Reniec aclara a los peruanos sobre qué hacer si se olvidan su clave PIN del DNI electrónico. | Foto: Composición LR/Andina.

El Reniec explicó la función de la clave PIN asociada al nuevo DNI electrónico. Según detalló la entidad, esta clave es una contraseña personal que cada ciudadano debe crear al momento de recoger su documento, y permite acceder de forma segura a los servicios digitales y trámites electrónicos que ofrece el Estado.

"Es como una contraseña que cada ciudadano lo establece y debe de memorizarlo, porque lo va a utilizar para hacer firmas digitales", precisó César Rosales, subdirector de Certificación Digital del Reniec. Asimismo, es importante porque la clave PIN protegerá el certificado digital que está dentro del chip incorporado en el nuevo DNI electrónico.

¿Qué hacer si olvidé mi clave PIN del DNI electrónico? Reniec lo aclara

En caso de olvidar la clave PIN del DNI electrónico, el ciudadano puede acudir a cualquiera de las agencias del Reniec para solicitar el cambio o restablecimiento de una nueva contraseña (el trámite es gratuito). Asimismo, se puede realizarse en los Agentes Reniec, módulos virtuales habilitados para este fin.

Según explicó César Rosales, representante del Reniec, el proceso debe efectuarse de manera presencial, ya que se requiere una validación biométrica que solo puede realizar el titular del documento. "El cambio del PIN es previa a evaluación biométrica de identidad de la persona".

¿Cuál es el precio del nuevo DNI electrónico?

El DNI electrónico tiene un precio de S/41.00 para los ciudadanos adultos y para los menores de edad es de S/16.00. Sin embargo, Reniec anunció una rebaja en el precio que aplicará hasta el 31 de diciembre del año 2025, el beneficio será para aquellos peruanos que decidan cambiar por primera vez del tradicional DNI azul al DNI electrónico: el precio será de S/30.

DNI electrónico: ¿cuáles son sus beneficios?

El DNI electrónico (DNIe) ofrece múltiples beneficios para los ciudadanos, ya que permite realizar trámites en línea de forma segura, rápida y sin necesidad de acudir a oficinas públicas. Gracias a su chip inteligente y firma digital, el DNIe facilita la autenticación de identidad en plataformas del Estado, el acceso a servicios digitales, la firma de documentos electrónicos con validez legal y una mayor protección de los datos personales. Además, contribuye a la modernización de la gestión pública y al impulso de la transformación digital en el Perú.