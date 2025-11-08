El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una nueva alerta para Lima y otras regiones de la costa ante el incremento de vientos de ligera a moderada intensidad previsto desde el domingo 9 hasta el lunes 10 de noviembre. La institución recomendó a la ciudadanía mantenerse informada y tomar precauciones en las zonas más afectadas.

El aviso N.º 400 detalla que, durante las 37 horas de vigencia, este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, además de reducir la visibilidad horizontal. Asimismo, se anticipa la presencia de nubosidad acompañada de lloviznas, niebla y neblina, principalmente en las áreas próximas al litoral.

Anticiclón del Pacífico Sur provoca incremento de vientos en la costa peruana

En los últimos días, se han registrado fuertes vientos que han afectado el tránsito y la movilidad en diversas zonas del país. Ante ello, Matt Nieto, especialista del Senamhi, explicó que este incremento se debe a la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur, cuya proximidad al continente está generando estas condiciones en la costa peruana. Los vientos, añadió, suelen presentarse principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

“Es un sistema de presión que influye en el incremento de los vientos, dependiendo también de su posición. Mientras más cerca se encuentre este sistema del anticiclón, mayor será la intensidad de los vientos”, señaló Nieto a La República.

El especialista precisó además que este fenómeno “puede extenderse desde la zona sur, iniciando en la costa de Arequipa, influenciando la región de Ica e incluso provocando un aumento de los vientos en la ciudad de Lima”.

El Anticiclón del Pacífico Sur es un sistema de alta presión que se forma de manera casi permanente sobre el océano Pacífico. Sin embargo, puede desplazarse hacia otras regiones, generando vientos de este a oeste. Tiene un movimiento de giro antihorario y es uno de los principales elementos que regulan las condiciones del tiempo en la costa peruana.

Senamhi pronostica vientos y aumento de nubosidad en estas regiones

El Senamhi informó sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos considerados normales para esta temporada en diversas regiones del país. La alerta incluye a Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque y Lima, donde se estima un incremento de la velocidad del viento durante los próximos días.

Según el aviso meteorológico, el domingo 9 de noviembre se registrarán vientos de hasta 32 km/h en la costa norte, cerca de 34 km/h en la costa central y hasta 38 km/h en Ica. En tanto, el lunes 10 de noviembre, se prevén velocidades de 22 km/h en la costa sur y valores próximos a 35 km/h en la costa de Ica.