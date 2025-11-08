HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Sociedad

Alerta por Anticiclón del Pacífico Sur que afectará Lima y otras 5 regiones: fenómeno provocará vientos y llovizna, según Senamhi

Senamhi pronostica la reducción de visibilidad y levantamiento de polvo y arena durante este fenómeno que afectará áreas cercanas al litoral, incluyendo nubosidad y lloviznas.

Senamhi emite alerta por incremento de vientos en Lima y regiones costeras
Senamhi emite alerta por incremento de vientos en Lima y regiones costeras | Foto: composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una nueva alerta para Lima y otras regiones de la costa ante el incremento de vientos de ligera a moderada intensidad previsto desde el domingo 9 hasta el lunes 10 de noviembre. La institución recomendó a la ciudadanía mantenerse informada y tomar precauciones en las zonas más afectadas.

El aviso N.º 400 detalla que, durante las 37 horas de vigencia, este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, además de reducir la visibilidad horizontal. Asimismo, se anticipa la presencia de nubosidad acompañada de lloviznas, niebla y neblina, principalmente en las áreas próximas al litoral.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Gigantesco incendio consume almacén en Chosica: más de 30 unidades de bomberos luchan en la emergencia

lr.pe

Anticiclón del Pacífico Sur provoca incremento de vientos en la costa peruana

En los últimos días, se han registrado fuertes vientos que han afectado el tránsito y la movilidad en diversas zonas del país. Ante ello, Matt Nieto, especialista del Senamhi, explicó que este incremento se debe a la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur, cuya proximidad al continente está generando estas condiciones en la costa peruana. Los vientos, añadió, suelen presentarse principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

“Es un sistema de presión que influye en el incremento de los vientos, dependiendo también de su posición. Mientras más cerca se encuentre este sistema del anticiclón, mayor será la intensidad de los vientos”, señaló Nieto a La República.

El especialista precisó además que este fenómeno “puede extenderse desde la zona sur, iniciando en la costa de Arequipa, influenciando la región de Ica e incluso provocando un aumento de los vientos en la ciudad de Lima”.

El Anticiclón del Pacífico Sur es un sistema de alta presión que se forma de manera casi permanente sobre el océano Pacífico. Sin embargo, puede desplazarse hacia otras regiones, generando vientos de este a oeste. Tiene un movimiento de giro antihorario y es uno de los principales elementos que regulan las condiciones del tiempo en la costa peruana.

PUEDES VER: Dirigente awajún es hallado sin vida en Datem del Marañón tras denunciar amenazas por defender derechos de docentes indígenas

lr.pe

Senamhi pronostica vientos y aumento de nubosidad en estas regiones

El Senamhi informó sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos considerados normales para esta temporada en diversas regiones del país. La alerta incluye a Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque y Lima, donde se estima un incremento de la velocidad del viento durante los próximos días.

Según el aviso meteorológico, el domingo 9 de noviembre se registrarán vientos de hasta 32 km/h en la costa norte, cerca de 34 km/h en la costa central y hasta 38 km/h en Ica. En tanto, el lunes 10 de noviembre, se prevén velocidades de 22 km/h en la costa sur y valores próximos a 35 km/h en la costa de Ica.

Notas relacionadas
Corpac anuncia suspensión de vuelos en el aeropuerto de Pisco debido a tormenta de arena

Corpac anuncia suspensión de vuelos en el aeropuerto de Pisco debido a tormenta de arena

LEER MÁS
Reportan tormenta de arena en Ica: Lima y 7 regiones en alerta naranja del Senamhi por fuertes vientos

Reportan tormenta de arena en Ica: Lima y 7 regiones en alerta naranja del Senamhi por fuertes vientos

LEER MÁS
Piura amanece inundada tras 6 horas de lluvia: Senamhi advierte que el fenómeno continuará hasta el 6 de noviembre

Piura amanece inundada tras 6 horas de lluvia: Senamhi advierte que el fenómeno continuará hasta el 6 de noviembre

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS
Llegó a Lima por el cumpleaños de su hija y habría sido asesinado por error dentro de su auto en SJM, según familiares

Llegó a Lima por el cumpleaños de su hija y habría sido asesinado por error dentro de su auto en SJM, según familiares

LEER MÁS
Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

LEER MÁS
Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Sociedad

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025