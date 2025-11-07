HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Sociedad

Dirigente awajún es hallado sin vida en Datem del Marañón tras denunciar amenazas por defender derechos de docentes indígenas

En el distrito de Manseriche se han suspendido clases en señal de duelo. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha emitido pronunciamiento, mientras se espera la llegada del cuerpo a su comunidad natal.

Hallan sin vida a dirigente indígena en Datem del Marañón. Foto: Aidesep.
Hallan sin vida a dirigente indígena en Datem del Marañón. Foto: Aidesep.

En la madrugada de este viernes 7 de noviembre ha sido hallado sin vida el docente Isai Shuk Shawit, la altura del kilómetro 6 de la carretera Pastaza, en la región Loreto. Fuentes cercanas a este diario confirmaron que la víctima habría sido atacado meses antes del homicidio.

El reconocido dirigente y presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI) habría denunciado recibir amenazas tras defender la educación intercultural bilingüe en su territorio y abogar por los derechos y plazas de los docentes indígenas.

TE RECOMENDAMOS

PAPÁ DE 'TRVKO' EN VIVO: MAGALLANES HABRÍA D1SP4R4D0 5 VECES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

En tanto, Eugenio Huite Sejekam, profesor awajún de la comunidad Shimpi, quien ejerce la docencia desde hace 17 años en la provincia de Datem del Marañón, ha señalado que en el distrito de Manseriche se han suspendido las clases en señal de duelo por el asesinato de uno de los suyos. "Se ha izado la bandera a media asta", indicó.

PUEDES VER: Madre de ‘Maldito Cris’ afirma que el coronel Víctor Revoredo le ofrecía dinero a cambio de información sobre Wanda del Valle

lr.pe

Exigen justicia e inicio de las investigaciones

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias del homicidio. Agentes policiales y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo. El caso continúa en investigación.

Desde Aidesep, se demanda el esclarecimiento del caso y la identificación de los responsables. Por su parte, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún también ha expresado sus condolencias y exigen justicia para que la muerte "de nuestro hermano Edgar Shuuk Shawit" no quede impune.

Por su parte, la presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), Elaine Shajian Shawit, que representa a los ocho pueblos originarios asentados en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Marañón, y prima del fallecido, detalló para Aidesep) que los conflictos por la lucha a favor de la educación intercultural bilingüe continúan escalando.

PUEDES VER: Reportan intoxicación de 57 recolectores de agroexportadora: fueron hospitalizados de emergencia en Ica

lr.pe

Esperan llegada del cuerpo a comunidad del docente

Olivia Bisa Tirko, lideresa del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra —que comprende los distritos de Morona y Pastaza, en la provincia de Datem del Marañón (Loreto)—, manifestó su preocupación por el asesinato de Isai Shuk Shawit. Recordó que, en conversaciones previas, el dirigente le había comentado que venía siendo víctima de amenazas por su defensa de la educación bilingüe y su participación en la creación de una UGEL intercultural en la provincia.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación (Minedu) aún no ha emitido un pronunciamiento por el asesinato de Isai Shuk Shawit. Según información preliminar, el docente deja en la orfandad a dos hijos menores, quienes se espera reciban la atención correspondiente. Además, se contempla la llegada del cuerpo a la comunidad nativa de Sachapapa, donde será velado por sus familiares y allegados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ucayali: Instalan la Guardia Indígena para enfrentar al crimen organizado

Ucayali: Instalan la Guardia Indígena para enfrentar al crimen organizado

LEER MÁS
Congreso suprime Comisión de Pueblos pese a crisis ambiental y territorial en la Amazonía para 2026

Congreso suprime Comisión de Pueblos pese a crisis ambiental y territorial en la Amazonía para 2026

LEER MÁS
Minería ilegal se impone en el Nanay y contamina a sus comunidades

Minería ilegal se impone en el Nanay y contamina a sus comunidades

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

LEER MÁS
Madre de ‘Maldito Cris’ acusa sin pruebas a coronel Víctor Revoredo de ofrecer dinero a cambio de información sobre Wanda del Valle

Madre de ‘Maldito Cris’ acusa sin pruebas a coronel Víctor Revoredo de ofrecer dinero a cambio de información sobre Wanda del Valle

LEER MÁS
Motociclistas anuncian marcha este 8 de noviembre tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso de chalecos y restricción de dos personas

Motociclistas anuncian marcha este 8 de noviembre tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso de chalecos y restricción de dos personas

LEER MÁS
Denuncian plan para desprestigiar al coronel PNP Víctor Revoredo

Denuncian plan para desprestigiar al coronel PNP Víctor Revoredo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

Detienen a adulto mayor de 65 años por microcomercializar drogas en su domicilio en Surco: PNP incautó 1,105 envoltorios de PBC

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025