Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
Sociedad

Reportan tormenta de arena en Ica: Lima y 7 regiones en alerta naranja del Senamhi por fuertes vientos

Los vientos paracas, característicos de la zona, redujeron la visibilidad al levantar grandes cantidades de polvo y alcanzaron hasta 50 km/h en el aeropuerto de Pisco.

Tormenta de arena y vientos paracas afectan la visibilidad en Ica
Tormenta de arena y vientos paracas afectan la visibilidad en Ica | Foto: difusión

Una intensa tormenta de arena sorprendió este jueves 6 de noviembre a los vecinos de Ica, especialmente en el tramo de la Panamericana Sur entre Chincha y Pisco, donde la visibilidad se redujo drásticamente por el levantamiento de polvo y arena. Los conocidos vientos paracas también afectaron viviendas y complicaron el tránsito en el ingreso al distrito de Paracas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que los distritos costeros de Ica registran ráfagas de viento de hasta 50 km/h, asociadas al aviso meteorológico de nivel naranja vigente para Lima y otras siete regiones del país. A través de reportes ciudadanos e imágenes satelitales, “el Senamhi ha observado la presencia de polvo o ventisca de polvo, como también ha reportado el aeropuerto de Pisco”, explicó el ingeniero Matt Nieto, especialista de la institución.

PAPÁ DE 'TRVKO' EN VIVO: MAGALLANES HABRÍA D1SP4R4D0 5 VECES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Explosión en base naval de Iquitos deja tres marinos heridos durante ensayos por aniversario de la Infantería de Marina

lr.pe

Ante este fenómeno, la Capitanía de Puerto de Pisco ordenó la suspensión temporal de las embarcaciones de pesca y recreo como medida de prevención. Los vientos paracas también impactaron en los distritos de San Andrés, Pisco, Túpac Amaru Inca, San Clemente e Independencia, donde los vecinos adoptaron precauciones y varios comerciantes optaron por cerrar sus locales.

Tormenta de arena y vientos paracas reducen la visibilidad en Ica

El aviso meteorológico del Senamhi, emitido el 2 de noviembre, se mantiene vigente hasta este jueves 7 ante la posibilidad de que los fuertes vientos continúen afectando la costa peruana. La alerta de nivel naranja alcanza a las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Moquegua, donde se esperan ráfagas que podrían superar los valores normales para la época.

El especialista explicó que este incremento se debe al posicionamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema atmosférico que influye directamente en las condiciones del litoral. “Mientras más cerca se encuentre este sistema, puede registrarse también un aumento en la intensidad de los vientos”, añadió.

Asesinan a colectivero en Chosica: recibió tres impactos de bala cuando conducía una minivan hacia Huachipa

lr.pe

Respecto a lo ocurrido en Pisco, indicó que se trata del fenómeno conocido como vientos paracas, característico de la zona desértica de Ica. “Este fenómeno ocurre habitualmente en la región. Cuando los vientos se intensifican, el polvo se eleva y la visibilidad se reduce considerablemente”, explicó.

En el caso de Lima, precisó que solo se prevé un incremento en la velocidad del viento, aunque sin levantamiento de polvo ni reducción de visibilidad, como en Ica.

Senamhi alerta por vientos de hasta 40 km/h y recomienda precaución a conductores

El Senamhi reportó vientos sostenidos de 30 km/h, con ráfagas que alcanzaron hasta 40 km/h, e instó a mantener la precaución entre conductores y pobladores del sur. “Mucha precaución, principalmente a los choferes de tránsito vehicular en las principales carreteras, porque esto genera una reducción de la visibilidad”, advirtió el especialista Matt.

Asimismo, no descartó la posibilidad de lloviznas ligeras durante la noche, producto de las partículas de polvo suspendidas en el aire, aunque señaló que serían eventos puntuales.

En cuanto a las temperaturas, precisó que el incremento del viento desplaza la nubosidad y favorece los cielos despejados, lo que contribuye a un mayor brillo solar y temperaturas más altas durante el día. Finalmente, destacó que este comportamiento es propio de la primavera y responde a la transición hacia el verano. “Es habitual que estos vientos persistan hasta noviembre; todavía tenemos cierta influencia del anticiclón”, concluyó.

