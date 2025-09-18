HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     
Sociedad

Anticiclón del Pacífico Sur afectará 9 regiones del Perú: fenómeno provocará vientos de hasta 35 km/h, llovizna y más, según Senamhi

El Senamhi indicó que Lima, Callao y Piura están entre las regiones que se verían afectadas por las condiciones atmosféricas generadas por el acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur al continente.

Temperaturas en Lima y diferentes regiones del Perú podrían cambiar en los próximos días, según Senamhi.
Temperaturas en Lima y diferentes regiones del Perú podrían cambiar en los próximos días, según Senamhi. | Foto: composición LR | difusión Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico para informar que, desde el sábado 20 al 21 de setiembre, se registrará el incremento de la velocidad del viento en la costa del Perú, de ligera a moderada intensidad. Al respecto, el ingeniero Matt Nieto, especialista en meteorología de dicha entidad, indicó que esta condición atmosférica se debe a la aproximación del Anticiclón del Pacífico Sur al continente.

"El Anticiclón es un sistema atmosférico, meteorológico que influye en las características del viento y condiciona que se registre ciertos cambios de temperatura. Es un sistema que todo el año está presente, usualmente en época de invierno. En primavera suele aproximarse al litoral costero del Perú. Ello genera más incremento del viento de la costa", declaró en diálogo con La República.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Asimismo, señaló que es probable que el viento aumente de velocidad en dirección de sur a norte y que ello podría ocasionar que el cielo se torne nublado o se reporten lloviznas, principalmente en horas nocturnas.

PUEDES VER: Nuevo fenómeno peligroso afectaría Lima y otras 7 regiones del Perú: Senamhi alerta por incremento de velocidad del viento

lr.pe

Senamhi sobre pronóstico del tiempo en la costa del Perú

A través del aviso meteorológico, la entidad especializada en el pronóstico del tiempo señaló que además del incremento de viento, se podría registrar la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en lugares cercanos al litoral, principalmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Asimismo, indicó que el sábado 20 de setiembre se prevén vientos con velocidades cercanas a los 35 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, próximas a los 22 km/h en la costa sur y valores cercanos a los 35 km/h en la costa de Ica. Mientras que el domingo 21 de setiembre se esperan vientos con velocidades que se aproximan a los 32 km/h en la costa norte, a los 34 km/h en la costa centro y valores próximos a los 35/h en la costa de Ica.

También informó que estas condiciones meteorológicas se reportarían desde el sábado 20 a partir de las 12.00 horas hasta el domingo 21 de setiembre, aproximadamente a las 23.59 horas, por 35 horas.

"Los días con cielo despejado, brillo solar e incremento de temperatura son episodios que puedan cambiar dependiendo del Anticiclón. La primavera iniciará el 22 de setiembre. Debido al inicio de la estación de primavera, entre el 20, 21 y 22 de setiembre las temperaturas pueden disminuir. Se va a disminuir las horas de brillo solar", indicó el especialista del Senamhi.

PUEDES VER: Anticiclón del Pacífico Sur se debilita ante Perú: Senamhi advierte días con más calor y lluvias al norte

lr.pe

Regiones afectadas por el Anticiclón del Pacífico Sur

  • Áncash
  • Arequipa
  • Callao
  • Ica
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Piura
  • Tumbes

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Lima y otras 18 regiones en alerta naranja por incremento de temperatura, ráfagas de viento y radiación UV

Lima y otras 18 regiones en alerta naranja por incremento de temperatura, ráfagas de viento y radiación UV

LEER MÁS
Anticiclón del Pacífico Sur: fenómeno llegará el 22 de agosto y así afectaría a la costa peruana, según Senamhi

Anticiclón del Pacífico Sur: fenómeno llegará el 22 de agosto y así afectaría a la costa peruana, según Senamhi

LEER MÁS
Anticiclón del Pacífico Sur impactará clima en Lima: estos son los distritos más afectados, según Senamhi

Anticiclón del Pacífico Sur impactará clima en Lima: estos son los distritos más afectados, según Senamhi

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Tu universidad está entre las mejores del país? Revisa el ranking mundial 2026

¿Tu universidad está entre las mejores del país? Revisa el ranking mundial 2026

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima sugiere tomar otros medios de transporte por fallas técnicas persistentes

Línea 1 del Metro de Lima sugiere tomar otros medios de transporte por fallas técnicas persistentes

LEER MÁS
Gobierno peruano declara 'Día Nacional del Pan con Chicharrón': se celebrará cada segundo domingo de septiembre

Gobierno peruano declara 'Día Nacional del Pan con Chicharrón': se celebrará cada segundo domingo de septiembre

LEER MÁS
El culpable de tu alta factura de energía podría ser este electrodoméstico, cuyo consumo es comparable al de 65 refrigeradoras en funcionamiento

El culpable de tu alta factura de energía podría ser este electrodoméstico, cuyo consumo es comparable al de 65 refrigeradoras en funcionamiento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Sociedad

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota