Temperaturas en Lima y diferentes regiones del Perú podrían cambiar en los próximos días, según Senamhi. | Foto: composición LR | difusión Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico para informar que, desde el sábado 20 al 21 de setiembre, se registrará el incremento de la velocidad del viento en la costa del Perú, de ligera a moderada intensidad. Al respecto, el ingeniero Matt Nieto, especialista en meteorología de dicha entidad, indicó que esta condición atmosférica se debe a la aproximación del Anticiclón del Pacífico Sur al continente.

"El Anticiclón es un sistema atmosférico, meteorológico que influye en las características del viento y condiciona que se registre ciertos cambios de temperatura. Es un sistema que todo el año está presente, usualmente en época de invierno. En primavera suele aproximarse al litoral costero del Perú. Ello genera más incremento del viento de la costa", declaró en diálogo con La República.

Asimismo, señaló que es probable que el viento aumente de velocidad en dirección de sur a norte y que ello podría ocasionar que el cielo se torne nublado o se reporten lloviznas, principalmente en horas nocturnas.

Senamhi sobre pronóstico del tiempo en la costa del Perú

A través del aviso meteorológico, la entidad especializada en el pronóstico del tiempo señaló que además del incremento de viento, se podría registrar la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en lugares cercanos al litoral, principalmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Asimismo, indicó que el sábado 20 de setiembre se prevén vientos con velocidades cercanas a los 35 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, próximas a los 22 km/h en la costa sur y valores cercanos a los 35 km/h en la costa de Ica. Mientras que el domingo 21 de setiembre se esperan vientos con velocidades que se aproximan a los 32 km/h en la costa norte, a los 34 km/h en la costa centro y valores próximos a los 35/h en la costa de Ica.

También informó que estas condiciones meteorológicas se reportarían desde el sábado 20 a partir de las 12.00 horas hasta el domingo 21 de setiembre, aproximadamente a las 23.59 horas, por 35 horas.

"Los días con cielo despejado, brillo solar e incremento de temperatura son episodios que puedan cambiar dependiendo del Anticiclón. La primavera iniciará el 22 de setiembre. Debido al inicio de la estación de primavera, entre el 20, 21 y 22 de setiembre las temperaturas pueden disminuir. Se va a disminuir las horas de brillo solar", indicó el especialista del Senamhi.

Regiones afectadas por el Anticiclón del Pacífico Sur

Áncash

Arequipa

Callao

Ica

La Libertad

Lambayeque

Lima

Piura

Tumbes

