Un fuerte incendio se ha reportado en la avenida La Florida de Cajamarquilla, en el distrito de Lurigancho-Chosica, en donde 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos enfrentan la emergencia para evitar la propagación del fuego. De acuerdo con la información preliminar, los residentes del lugar han reportado escuchar explosiones, mientras algunas personas intentan sacar su mercadería desde el interior del almacén.

Varios grupos vecinales alertaron sobre el incendio que alcanzó una estructura ubicada en la Mz. F, a pocos metros de la avenida principal de la zona afectada. Al respecto, miembros de serenazgo fueron los primeros en llegar para realizar un perímetro y dejar que los bomberos ingresen para enfrentar las llama del incendio.

Al menos 15 unidades de bomberos en la emergencia

Tras el reporte de las autoridades, cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron por la avenida La Florida de Cajamarquilla e ingresaron a la zona afectada. Minutos después, ingresaron llegaron las 10 unidades restantes, entre rescatistas y cisternas, a fin de evitar que el fuego el siniestro se propague por las zonas aledañas.

Personas intentan sacar lo que sería su mercadería de la zona afectada. Foto: Composición LR

Residentes del lugar indicaron que el lugar afectado funciona como un almacén y que también sería un local comercial que funciona en el mismo sector. Integrantes del Cuerpo General de Bomberos señalaron los accesos y evaluaron los daños en la estructura comprometida por las llamas del siniestro.

¿Qué hacer en casos de incendio?

De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.

Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.

Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.

Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

