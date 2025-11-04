Diversos sectores de la ciudad de Piura amanecieron con sus calles inundadas, producto de una lluvia calificada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) como de ligera intensidad. El fenómeno, que empezó durante la medianoche del 3 de noviembre, se extendió por alrededor de 6 horas hasta el amanecer, cuando empezó a presentar una leve garúa que marcó el final de una intensa jornada.

Como suele ser habitual ante este tipo de situaciones climáticas, las vías de la urbanización Ignacio Merino se sumergieron frente al desborde de agua; en algunas partes el aniego incluso llegó a afectar las viviendas. El área conocida como Dos Grifos, el distrito de Castilla y las calles del centro de la ciudad también quedaron marcadas por la crecida.

Diversas partes de Piura amanecieron inundadas. Foto: Almendra Ruesta / La República.

Senamhi alerta que lluvias continuarán hasta el 6 de noviembre

Los sectores conocidos como Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE), construidos en 2023 por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para mitigar las inundaciones ante la constante llegada del Fenómeno del Niño, también resultaron afectados. Áreas como el Sare Cinco Esquinas y Sare El Golf no están cumpliendo su función para hacer frente al aniego y evitar que el agua rebase hasta las veredas.

Zonas como la avenida César Vallejo, que registró fuerte presencia de agua, obligó a los conductores a hacer esfuerzos para cruzar la avenida. Situación similar se vivió en el distrito de Catacaos, donde los trabajos realizados en las calles obligaron a los transeúntes a caminar con cuidado para no caer en los huecos presentes en las vías. Por su parte, el Senamhi advirtió que las lluvias continuarán hasta el 6 de noviembre, por lo que las inundaciones podrían perdurar y afectar la normalidad del desarrollo de las actividades en la ciudad.

El aniego de hoy también ocasionó que las instituciones educativas públicas de Piura desarrollen sus clases en modalidad remota. A través de un comunicado, la Dirección Regional de Educación de Piura (DRE) informó la cancelación de la presencialidad en los casos donde las condiciones se presenten falta de energía eléctrica o dificultades de acceso.

Colegios públicos tuvieron clases remotas por lluvias. Foto: DRE Piura.

