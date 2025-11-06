HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena
Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     
Sociedad

Corpac anuncia suspensión de vuelos en el aeropuerto de Pisco debido a tormenta de arena

El Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco cerrará temporalmente sus operaciones aéreas. La medida responde a las malas condiciones meteorológicas.

Pisco suspende vuelos
Pisco suspende vuelos

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) anunció el cierre temporal de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco, debido a las adversas condiciones meteorológicas y tormentas de arena conocidas como vientos paracas que se registran en distintos puntos de la región de Ica.

"Debido a los fuertes vientos y a la reducida visibilidad generada por el levantamiento de polvo, desde las 14 horas del día de hoy se ha dispuesto el cierre temporal de las operaciones aéreas", se lee en el comunicado.

TE RECOMENDAMOS

PAPÁ DE 'TRVKO' EN VIVO: MAGALLANES HABRÍA D1SP4R4D0 5 VECES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Comunicado de Corpac sobre suspensión de vuelos en Pisco. Foto: Corpac.

Comunicado de Corpac sobre suspensión de vuelos en Pisco. Foto: Corpac.

PUEDES VER: Grupo armado vestido de policías irrumpe mina en Pasco, roba 25 toneladas de mineral con oro y deja a cinco agentes heridos en balacera

lr.pe

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó previamente que el terminal aeronáutico registró ráfagas de viento de hasta 50 km/h, asociadas al aviso meteorológico de nivel naranja vigente para Lima y otras siete regiones de la costa peruana.

Vientos fuertes obliga a suspender vuelos a las Líneas de Nasca y salidas a las islas Ballestas

La entidad informó que la medida afecta principalmente a los vuelos de instrucción y turismo que sobrevuelan las Líneas de Nasca, y precisó que la decisión responde al cumplimiento de los protocolos de seguridad aeronáutica.

Asimismo, señaló que el cierre temporal se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas garanticen la seguridad de las aeronaves que operan en el terminal aéreo de Pisco.

PUEDES VER: Refinería de Talara: incendio en unidad de destilación al vacío dejó un trabajador herido

lr.pe

Debido al mismo fenómeno, la Capitanía de Puerto de Pisco dispuso la suspensión temporal de las embarcaciones de pesca y recreo, así como de las salidas turísticas hacia las islas Ballestas, como medida preventiva ante los fuertes vientos.

Los vientos paracas también afectaron los distritos de San Andrés, Pisco, Túpac Amaru Inca, San Clemente e Independencia, donde los vecinos tomaron precauciones y varios comerciantes decidieron cerrar sus locales ante el levantamiento de polvo y la reducción de la visibilidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Exportadores de pisco apuntan a nichos de alta gama y diversificación de mercados

Exportadores de pisco apuntan a nichos de alta gama y diversificación de mercados

LEER MÁS
Investigador peruano halla documento clave y expone que un chileno se apropió de la denominación pisco por primera vez en 1878

Investigador peruano halla documento clave y expone que un chileno se apropió de la denominación pisco por primera vez en 1878

LEER MÁS
Kate Candela vive insólito momento en concierto tras aparición de una rata que detuvo todo el show: "¿De qué tamaño es?"

Kate Candela vive insólito momento en concierto tras aparición de una rata que detuvo todo el show: "¿De qué tamaño es?"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a colectivero en Chosica: recibió tres impactos de bala cuando conducía una minivan hacia Huachipa

Asesinan a colectivero en Chosica: recibió tres impactos de bala cuando conducía una minivan hacia Huachipa

LEER MÁS
Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Detienen a 30 efectivos del Ejército que habrían utilizado recursos del Estado para desmontar un circo en Arequipa

Detienen a 30 efectivos del Ejército que habrían utilizado recursos del Estado para desmontar un circo en Arequipa

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

LEER MÁS
Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Sociedad

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025