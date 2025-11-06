Corpac anuncia suspensión de vuelos en el aeropuerto de Pisco debido a tormenta de arena

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) anunció el cierre temporal de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco, debido a las adversas condiciones meteorológicas y tormentas de arena conocidas como vientos paracas que se registran en distintos puntos de la región de Ica.

"Debido a los fuertes vientos y a la reducida visibilidad generada por el levantamiento de polvo, desde las 14 horas del día de hoy se ha dispuesto el cierre temporal de las operaciones aéreas", se lee en el comunicado.

TE RECOMENDAMOS PAPÁ DE 'TRVKO' EN VIVO: MAGALLANES HABRÍA D1SP4R4D0 5 VECES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Comunicado de Corpac sobre suspensión de vuelos en Pisco. Foto: Corpac.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó previamente que el terminal aeronáutico registró ráfagas de viento de hasta 50 km/h, asociadas al aviso meteorológico de nivel naranja vigente para Lima y otras siete regiones de la costa peruana.

Vientos fuertes obliga a suspender vuelos a las Líneas de Nasca y salidas a las islas Ballestas

La entidad informó que la medida afecta principalmente a los vuelos de instrucción y turismo que sobrevuelan las Líneas de Nasca, y precisó que la decisión responde al cumplimiento de los protocolos de seguridad aeronáutica.

Asimismo, señaló que el cierre temporal se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas garanticen la seguridad de las aeronaves que operan en el terminal aéreo de Pisco.

Debido al mismo fenómeno, la Capitanía de Puerto de Pisco dispuso la suspensión temporal de las embarcaciones de pesca y recreo, así como de las salidas turísticas hacia las islas Ballestas, como medida preventiva ante los fuertes vientos.

Los vientos paracas también afectaron los distritos de San Andrés, Pisco, Túpac Amaru Inca, San Clemente e Independencia, donde los vecinos tomaron precauciones y varios comerciantes decidieron cerrar sus locales ante el levantamiento de polvo y la reducción de la visibilidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.