Sociedad

Alcalde de Ayabaca recibe 12 latigazos por rondas campesinas tras reconocer falta de compromiso en su gobierno

Funcionario regional expresó a la comunidad que las obras inconclusas en su gestión se debe a errores externos a su administración y resaltó que no está robando al pueblo.

Alcalde provincial de Ayabaca denunciará a ronderos por castigo "humillante" en Piura.
Alcalde provincial de Ayabaca denunciará a ronderos por castigo "humillante" en Piura. | Composición LR | Difusión

El alcalde provincial de Ayabaca, Darwin Quinde Rivera, se sometió al castigo de la ronda campesina de su comunidad tras reconocer falta de compromiso en las reuniones pactadas entre pobladores y su gobierno. Luego de recibir 12 latigazos, el funcionario se defendió e indicó que las obras inconclusas se debería a la presunta irresponsabilidad de los contratistas.

La máxima autoridad provincial asistió, junto con sus regidores, a la Asamblea Regional convocada el pasado 6 de noviembre para dar cuenta de los avances de proyectos y trabajos en su comunidad. Sin embargo, el desarrollo de sus actividades cambió cuando el representante de la Ronda Campesina Provincial de Piura le dio a conocer que será sancionado moralmente por el pueblo.

Ante ello, el presidente del gremio rondero de Ayabaca, Ebelio Yacsahuanca, comentó a La República que Quinde Rivera no ha cumplido con el compromiso que firmó cuando era candidato para la región. "Aquí, se habló con el alcalde que se debía trabajar en cuatro principales obras. La de un hospital, un mercado, trabajos de agua y saneamiento y, pistas y veredas. Todo quedó en acta", señaló.

Durante la jornada, otras dos regidoras de la Municipalidad Provincial de Ayabaca también fueron incluidas en la sanción física. Este castigo fue realizado por mujeres comuneras frente a los presentes. En tanto, el alcalde manifestó que acudió al médico legista para interponer una denuncia contra los ronderos.

Alcalde deslinda responsabilidad con obras paralizadas

En el video difundido por redes sociales, Darwin Quinde le dijo a la población de Ayabaca que no tiene que lamentarse por los retrasos en las obras de su gestión, porque la responsabilidad de ello se debería a trabajadores externos.

"Yo no he robado al pueblo, yo no tengo por qué pedirle disculpas. Los errores han sido por otras personas que yo he contratado y no han cumplido. Pero esas personas, yo les he hecho una X. De aquí en adelante no van a tener el apoyo. Yo estoy cumpliendo, yo estoy aportando al pueblo en vez de robarle al pueblo", manifestó el alcalde provincial.

El titular le dijo a este medio que los ronderos de la base Hualcuy lo sometieron al castigo por supuestamente no haberles prestado un equipo de sonido para el desarrollo de un evento social. "Como persona natural decidí apoyarlos con una orquesta y un equipo de sonido para su celebración. Para ello, cancelé el 50 % de ambos servicios, pero el equipo de sonido no llegó y eso los enfureció", comentó Quinde.

CUNARC respalda castigo a alcalde de Ayabaca

El presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), Flavio Flores, recordó que la Ley de rondas campesinas, Ley 27908, faculta a sus integrantes de fiscalizar el trabajo de sus autoridades. Asimismo, resaltó que el burgomaestre provincial no fue coaccionado a recibir el castigo, si no fue a consciencia y voluntad.

De acuerdo con el titular de la CUNARC, Darwin Quinde no asistía a las reuniones que organizaba la comunidad de Ayabaca a pesar de las constantes citaciones. "Sacaban audiencias con la autoridad y cuando los pobladores llegaban, sus trabajadores le decían que no estaba. Era una burla", comentó.

En tanto, el representante rondero provincial, comentó que si el alcalde provincial no se presentaba en la última asamblea iban a convocar una marcha frente al palacio municipal solicitando su retiro del gobierno.

