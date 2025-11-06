Refinería de Talara: incendio en unidad de destilación al vacío dejó un trabajador herido

La mañana del último miércoles 5 de noviembre, un incendio en la Refinería de Talara, región Piura, alarmó a la población. Según el reporte oficial, el fuego inició a las 10:15 a.m. en la Unidad de Destilación al Vacío (UDV3) por motivos que aún se investigan.

De inmediato, las alarmas de seguridad comenzaron a sonar, lo que causó temor en los moradores de la zona. El saldo del incendio fue una persona herida, quien fue trasladado hasta una clínica local.

Tras el hecho, Petroperú emitió un comunicado catalogando al incendio como "de menor proporción". Asimismo, aseguró que su equipo de respuesta actuó de inmediato, como parte de su plan de contingencia, logrando evitar daños materiales o fatales.

Comunicado de Petroperú respecto al incidente.

Trabajadores denunciaron que habrían ocurrencias similares

No obstante, en un primer momento, algunos trabajadores de la refinería aseguraron que esta no sería la primera vez que ocurre una emergencia. En esa línea, señalaron que sus equipos de seguridad presentan fallas, por lo que no descartan que las llamas se originasen a causa de fallas en la maquinaria.

Se conoció que el hombre herido, quien sería miembro del personal contraincendios de Petroperú, se encuentra fuera de peligro. En tanto, la refinería continúa sus actividades con normalidad.