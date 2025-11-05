HOYSuscripcion LR Focus

CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Cae alias 'Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     
Delincuentes roban por quinta vez en colegio inicial de Piura

Sujetos se llevaron la bomba de agua, así como juguetes y útiles escolares usados por niños de 3, 4 y 5 años.


Padres y docentes presumen que todos los robos han sido perpetrados por los mismo delincuentes.
Padres y docentes presumen que todos los robos han sido perpetrados por los mismo delincuentes. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Foto: difusión.

Madres de familia denunciaron que, por cuarta vez, delincuentes ingresaron y robaron en la institución educativa 1369 Almirante Miguel Grau, ubicada en el distrito de Castilla, en la región de Piura. En esta ocasión los sujetos se llevaron la bomba de agua, afectando el acceso al servicio hídrico potable a decenas de infantes.

Puedes ver: El 30% de menores de 5 años en Piura aún no recibe el refuerzo contra enfermedades infecciosas

Cabe señalar que este es el segundo robo que padece la escuela inicial en lo que va del 2025. Asimismo, en el año anterior los malhechores ingresaron al colegio otras tres veces.

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

"Este es un colegio estatal con bastantes deficiencias. Lo poco que tenemos lo compramos. Es la segunda bomba que compramos y se la han robado", aseveró la presidenta de la Apafa, Kelly Mejía, quien aseveró que son infantes de 3, 4 y 5 años los que se verán afectados por este nuevo crimen.

Delincuentes rompieron muro para ingresar

Mejía narró que los sujetos no pudieron abrir el candado que cerraba la rejilla que resguardaba la bomba de agua. Por ello, destruyeron parte del muro que rodeaba al equipo, cortaron la rejilla, y así lograron sustraer la bomba. Asimismo, han destruido la ventana de uno de los salones prefabricados, y se llevaron juguetes, material didáctico y material escolar.

La madre de familia señaló que serían al menos dos personas quienes ingresaron a la escuela inicial. En esa línea, los afectados sospechan que se trataría de las mismas personas que en anteriores ocasiones han ingresado a la institución. "Utilizan la misma técnica", aseguró la presidenta de la Apafa.

