Vecinos de Villa Hermosa, en el Agustino, enfrentan una crisis por el colapso del desagüe tras obras en veredas. Alertan sobre el riesgo de una tubería de gas cerca de la afectación. | Composición LR

Los vecinos de la urbanización Villa Hermosa, en el distrito de El Agustino, viven una pesadilla. Según denuncian, las obras que se llevan a cabo en las pistas y veredas de la zona han provocado el colapso del desagüe. Debajo de este, habría una tubería de gas y cables eléctricos de los postes. ''Es una bomba de tiempo'', señala un señor con preocupación. Además, reportan que algunas casas se quedan sin luz o sin agua por las obras.

''¿Quién vive sin agua? Estamos con balde, no nos avisan cuando cortan'', cuestiona una vecina, y agrega: ''Salen ratas todo el día. El olor es horrible''. Según indican, los roedores trepan e ingresan a los dormitorios de las casas. ''Son demasiadas ratas. Son varias. Salen de los buzones que están abiertos'', dice otra señora. Los ciudadanos improvisaron con maderas para tapar el desagüe, pero temen que la medida no es suficiente por las noches, ya que estas barreras no detienen a las plagas.

Obra estaría acaba en seis meses

Las obras acabarían en febrero, según reportan los vecinos que consultaron con el municipio. Sin embargo, la mayoría mostró su descontento por como se estaban llevando a cabo. ''Es difícil caminar por la zona'', comenta una adulta mayor e indican que varias personas se han resbalado y causado golpes.

Por su parte, otra ciudadana insistió: ''Las ratas se meten. Suben por las escaleras y se van al techo. Antes de la obra, no existían esos problemas''. De acuerdo a los vecinos, el desagüe llevaría décadas sin ser reemplazado, y ahora su colapso se evidencia en olores fétidos que afectan su calidad de vida.

Sedapal y Sunass se reunirían con alcalde

Sedapal acudió a la zona e informó a los vecinos que debían dirigirse a la Municipalidad para que esta se encargue del caso. Por su parte, Sunass señaló que la comuna no había presentado ningún documento, por lo que no podían iniciar ningún procedimiento. Los vecinos dejaron constancia de sus reclamos por escrito y realizaron los trámites correspondientes. Según comentó una vecina, están a la espera de una reunión entre el alcalde de El Agustino y representantes de Sedapal, programada para este jueves.

Los afectados exigen la intervención urgente de las autoridades, ya que temen por su salud y la propagación de enfermedades. Además, cuestionan la falta de cuidado en la ejecución de la obra.

