Un operativo conjunto de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste y la Policía Nacional permitió la detención preliminar de seis presuntos miembros de la banda criminal Perú Unidos, sindicada de extorsionar a transportistas y de traficar drogas en diversas zonas de Lima y el Callao. Según la investigación fiscal, el grupo habría generado aproximadamente S/1.8 millones desde 2024, cobrando cupos diarios de entre S/5 y S/8 a conductores de combis de seis empresas de transporte que operan en rutas que incluyen Ventanilla, Callao, Breña y otros distritos. Además, se les vincula con la comercialización de clorhidrato de cocaína y marihuana.

El operativo, llevado a cabo de manera simultánea en varios distritos, incluyó allanamientos en 11 inmuebles y contó con la participación de 15 fiscales especializados, así como de unidades especializadas de la Policía Nacional. La acción tuvo como objetivo capturar a los principales integrantes de la organización y recolectar evidencias relacionadas con sus actividades ilícitas. Según informaron las autoridades, la investigación se desarrolla desde hace seis meses, y se indica que la banda señalada lleva operando por más de un año. El operativo se realizó en Ventanilla, San Borja, Chorrillos, una celda del penal de San Juan de Lurigancho y el Cercado de Callao.

Clan familiar bajo la mira

De acuerdo con la tesis fiscal, Perú Unidos funcionaba como un clan familiar que controlaba paraderos y rutas de transporte en el Callao. Entre los detenidos se encuentran Roxana Vilchez Alcalde (58 años), señalada como la madre del presunto cabecilla, y Nataly Berríos Vilchez (33 años), quien sería su hermana. Ambas fueron intervenidas en viviendas de Ventanilla y trasladadas a dependencias judiciales.

El coronel PNP Hoger Obando, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Sur – Dirincri, indicó que los detenidos eran investigados por su presunta participación en delitos de extorsión, sicariato y tráfico ilícito de drogas. “Se ha logrado detener preliminarmente a sujetos involucrados en actividades delictivas en zonas como Ventanilla, Pachacútec, Cercado de Lima y Breña", señaló.

Por su parte, el general PNP Marco Conde, director de Investigación Criminal, agregó: “Se dedican a extorsionar a transportistas que cumplen la ruta de Lima hacia el Callao. Tenemos cuatro hechos de sangre en los cuales estarían involucrados". Asimismo, explicó que una de las mujeres detenidas se encargaban de recolectar el dinero de las señaladas extorsiones

A la par, también se realizó un registro en el penal de Lurigancho. "Aun así, seguimos haciendo diligencias porque faltan capturar a más personas, incluido el cabecilla", señaló el oficial. Durante los registros, se incautaron sistemas de vigilancia y otros indicios que, según la Fiscalía, serían utilizados para supervisar la cobranza de cupos y el movimiento de las rutas de transporte en la zona.

Documentos encontrados. Foto: Difusión

Madre y hermana del presunto cabecilla fueron detenidas

Durante su detención, las detenidas expresaron su versión de los hechos, negando relación con la banda. Por su parte, Roxana Vilchez Alcalde, declaró: “No entiendo por qué me han detenido, yo no soy delincuente. Yo no estoy implicada en nada. (Las drogas) lo han puesto los policías que subieron aquí primero, antes que la señorita fiscal. Ellos subieron primero a mi cuarto.

Respecto a su relación con el señalado cabecilla de la banda, indicó: "Mi hijo no está acá, él tiene trabajos eventuales. Yo no tengo nada que ver con extorsiones, yo soy una simple llenadora de carros, hace 25 años que lo hago”.

Por su parte, la otra detenida también negó su participación e indicó desconocer el motivo de su captura. “Desconozco por qué me están deteniendo. Yo no tengo ningún vínculo con la organización criminal Perú Unidos. Soy cobradora de combi de la ruta Colonial y tengo testigos. Mi mamá también está detenida, ella hace juntas y vende ceviche, pero no cobra cupos. Es mi primera vez en esta situación”, aseguró.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

