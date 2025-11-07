HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Policía desarticula red criminal Perú Unidos que amasó S/1.8 millones en cobro de cupos a transportistas y tráfico de drogas en el Callao

Seis integrantes, entre ellos la madre y la hermana del presunto cabecilla, fueron detenidos tras allanamientos en el Callao, Ventanilla, San Borja y Chorrillos.

Detienen a 6 integrantes de banda extorsiva en el Callao: madre y hermana del presunto cabecilla involucradas
Detienen a 6 integrantes de banda extorsiva en el Callao: madre y hermana del presunto cabecilla involucradas | Composición LR

Un operativo conjunto de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste y la Policía Nacional permitió la detención preliminar de seis presuntos miembros de la banda criminal Perú Unidos, sindicada de extorsionar a transportistas y de traficar drogas en diversas zonas de Lima y el Callao. Según la investigación fiscal, el grupo habría generado aproximadamente S/1.8 millones desde 2024, cobrando cupos diarios de entre S/5 y S/8 a conductores de combis de seis empresas de transporte que operan en rutas que incluyen Ventanilla, Callao, Breña y otros distritos. Además, se les vincula con la comercialización de clorhidrato de cocaína y marihuana.

El operativo, llevado a cabo de manera simultánea en varios distritos, incluyó allanamientos en 11 inmuebles y contó con la participación de 15 fiscales especializados, así como de unidades especializadas de la Policía Nacional. La acción tuvo como objetivo capturar a los principales integrantes de la organización y recolectar evidencias relacionadas con sus actividades ilícitas. Según informaron las autoridades, la investigación se desarrolla desde hace seis meses, y se indica que la banda señalada lleva operando por más de un año. El operativo se realizó en Ventanilla, San Borja, Chorrillos, una celda del penal de San Juan de Lurigancho y el Cercado de Callao.

TE RECOMENDAMOS

PAPÁ DE 'TRVKO' EN VIVO: MAGALLANES HABRÍA D1SP4R4D0 5 VECES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Policía desarticula banda criminal ‘Los Chamos del Carro Azul’ en SMP: rescatan a 68 mujeres víctimas de trata de personas

lr.pe

Clan familiar bajo la mira

De acuerdo con la tesis fiscal, Perú Unidos funcionaba como un clan familiar que controlaba paraderos y rutas de transporte en el Callao. Entre los detenidos se encuentran Roxana Vilchez Alcalde (58 años), señalada como la madre del presunto cabecilla, y Nataly Berríos Vilchez (33 años), quien sería su hermana. Ambas fueron intervenidas en viviendas de Ventanilla y trasladadas a dependencias judiciales.

El coronel PNP Hoger Obando, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Sur – Dirincri, indicó que los detenidos eran investigados por su presunta participación en delitos de extorsión, sicariato y tráfico ilícito de drogas. “Se ha logrado detener preliminarmente a sujetos involucrados en actividades delictivas en zonas como Ventanilla, Pachacútec, Cercado de Lima y Breña", señaló.

Por su parte, el general PNP Marco Conde, director de Investigación Criminal, agregó: “Se dedican a extorsionar a transportistas que cumplen la ruta de Lima hacia el Callao. Tenemos cuatro hechos de sangre en los cuales estarían involucrados". Asimismo, explicó que una de las mujeres detenidas se encargaban de recolectar el dinero de las señaladas extorsiones

A la par, también se realizó un registro en el penal de Lurigancho. "Aun así, seguimos haciendo diligencias porque faltan capturar a más personas, incluido el cabecilla", señaló el oficial. Durante los registros, se incautaron sistemas de vigilancia y otros indicios que, según la Fiscalía, serían utilizados para supervisar la cobranza de cupos y el movimiento de las rutas de transporte en la zona.

Documentos encontrados. Foto: Difusión

Documentos encontrados. Foto: Difusión

PUEDES VER: Cae banda criminal liderada por niño de 9 años en El Agustino: asaltaban buses con armas blancas

lr.pe

Madre y hermana del presunto cabecilla fueron detenidas

Durante su detención, las detenidas expresaron su versión de los hechos, negando relación con la banda. Por su parte, Roxana Vilchez Alcalde, declaró: “No entiendo por qué me han detenido, yo no soy delincuente. Yo no estoy implicada en nada. (Las drogas) lo han puesto los policías que subieron aquí primero, antes que la señorita fiscal. Ellos subieron primero a mi cuarto.

Respecto a su relación con el señalado cabecilla de la banda, indicó: "Mi hijo no está acá, él tiene trabajos eventuales. Yo no tengo nada que ver con extorsiones, yo soy una simple llenadora de carros, hace 25 años que lo hago”.

Por su parte, la otra detenida también negó su participación e indicó desconocer el motivo de su captura. “Desconozco por qué me están deteniendo. Yo no tengo ningún vínculo con la organización criminal Perú Unidos. Soy cobradora de combi de la ruta Colonial y tengo testigos. Mi mamá también está detenida, ella hace juntas y vende ceviche, pero no cobra cupos. Es mi primera vez en esta situación”, aseguró.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

LEER MÁS
Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

LEER MÁS
Coronel Víctor Revoredo pide fiscalización a Osiptel en medio de ola de extorsiones: "¿Cómo es posible que en un libre espacio se vendan chips?''

Coronel Víctor Revoredo pide fiscalización a Osiptel en medio de ola de extorsiones: "¿Cómo es posible que en un libre espacio se vendan chips?''

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de ‘Maldito Cris’ afirma que el coronel Víctor Revoredo le ofrecía dinero a cambio de información sobre Wanda del Valle

Madre de ‘Maldito Cris’ afirma que el coronel Víctor Revoredo le ofrecía dinero a cambio de información sobre Wanda del Valle

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Sociedad

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Línea 1 del Metro de Lima aumenta frecuencia de trenes para reducir tiempo de espera en estaciones: ¿cuántas salidas adicionales ofrecerá?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025