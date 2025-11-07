Una combi que llevaba a una pareja de esposos perdió el control por evitar chocar con otro vehículo. Tras ello, se despistó en una curva cerrada en la zona de Jicamarca, distrito de San Antonio de Chaclla, provincia de Huarochirí, y cayó a una altura de 6 metros luego de dar vueltas de campana, dejando a sus dos ocupantes heridos.

La vivienda afectada se ubica en la avenida Los Rosales, dentro de la asociación comunal Progresista. No había ningún ocupante dentro del predio cuando sucedió el incidente, por lo cual no hubo víctimas que lamentar. De acuerdo con los testigos de la zona, no es la primera vez que ocurren este tipo de accidentes en el lugar.

Dos heridos tras despiste de combi en Jicamarca

La pareja que se encontraba a bordo de la combi en el momento de la caída resultó herida. Ambos fueron trasladados al hospital del sector para que reciban atención médica, ya que presentaron fracturas. Algunos testigos también señalaron que, en medio de la maniobra, el conductor rompió el muro que colinda con la vivienda, provocando su caída de 6 metros.

"La curva es cerrada, el vecino trató de abrirse y al final no pudo contenerse porque es bajada y muy pequeña (la ruta)", acotó un vecino. Debido a esta situación, los residentes de la asociación comunal Progresista exigen la construcción urgente de un muro de contención para evitar accidentes como estos. "Pido que el alcalde se haga presente. Estamos cansados de esto", sostuvo una vecina para América Noticias.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

