HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Sociedad

Despiste de combi deja dos heridos tras caer encima de vivienda en Jicamarca: dio vueltas de campana y cayó 6 metros

Vecinos de la zona exigen la construcción de un muro de contención para evitar este tipo de accidentes en la zona de Jicamarca, los cuales son frecuentes.

El vehículo dejó a una vivienda afectada tras caer 6 metros tras un despiste. Foto: Composición LR/AméricaTV
El vehículo dejó a una vivienda afectada tras caer 6 metros tras un despiste. Foto: Composición LR/AméricaTV

Una combi que llevaba a una pareja de esposos perdió el control por evitar chocar con otro vehículo. Tras ello, se despistó en una curva cerrada en la zona de Jicamarca, distrito de San Antonio de Chaclla, provincia de Huarochirí, y cayó a una altura de 6 metros luego de dar vueltas de campana, dejando a sus dos ocupantes heridos.

La vivienda afectada se ubica en la avenida Los Rosales, dentro de la asociación comunal Progresista. No había ningún ocupante dentro del predio cuando sucedió el incidente, por lo cual no hubo víctimas que lamentar. De acuerdo con los testigos de la zona, no es la primera vez que ocurren este tipo de accidentes en el lugar.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Pareja chilena muere tras chocar contra camión en Panamericana Sur en Tacna: chofer se habría dado a la fuga

lr.pe

Dos heridos tras despiste de combi en Jicamarca

La pareja que se encontraba a bordo de la combi en el momento de la caída resultó herida. Ambos fueron trasladados al hospital del sector para que reciban atención médica, ya que presentaron fracturas. Algunos testigos también señalaron que, en medio de la maniobra, el conductor rompió el muro que colinda con la vivienda, provocando su caída de 6 metros.

"La curva es cerrada, el vecino trató de abrirse y al final no pudo contenerse porque es bajada y muy pequeña (la ruta)", acotó un vecino. Debido a esta situación, los residentes de la asociación comunal Progresista exigen la construcción urgente de un muro de contención para evitar accidentes como estos. "Pido que el alcalde se haga presente. Estamos cansados de esto", sostuvo una vecina para América Noticias.

PUEDES VER: Tráiler se vuelca en Serpetín de Pasamayo y queda al borde del abismo: accidente causa gran congestión vehicular

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Pareja chilena muere tras chocar contra camión en Panamericana Sur en Tacna: chofer se habría dado a la fuga

Pareja chilena muere tras chocar contra camión en Panamericana Sur en Tacna: chofer se habría dado a la fuga

LEER MÁS
Con marcha exigen justicia para madre que murió embestida por taxista en Chiclayo

Con marcha exigen justicia para madre que murió embestida por taxista en Chiclayo

LEER MÁS
Tragedia en Juliaca: abogado muere tras ser atropellado por camioneta que huyó del lugar

Tragedia en Juliaca: abogado muere tras ser atropellado por camioneta que huyó del lugar

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Reportan intoxicación de 57 recolectores de agroexportadora: fueron hospitalizados de emergencia en Ica

Reportan intoxicación de 57 recolectores de agroexportadora: fueron hospitalizados de emergencia en Ica

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Denuncian plan para desprestigiar al coronel PNP Víctor Revoredo

Denuncian plan para desprestigiar al coronel PNP Víctor Revoredo

LEER MÁS
Caen Los Malditos de Gambetta: extorsionaron y dispararon contra empresa de transporte HRE en el Callao previo al paro de transportistas

Caen Los Malditos de Gambetta: extorsionaron y dispararon contra empresa de transporte HRE en el Callao previo al paro de transportistas

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

Detienen a adulto mayor de 65 años por microcomercializar drogas en su domicilio en Surco: PNP incautó 1,105 envoltorios de PBC

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025