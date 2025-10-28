HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
Sociedad

Bus que trasladaba 29 trabajadores se vuelca, choca contra poste y aplasta taxi en Ica: se dirigían a iniciar labores

Los 29 trabajadores fueron trasladados al Hospital Regional de Ica tras el accidente, que también dañó un vehículo particular. Testigos y familiares denunciaron falta de atención inmediata.

La mañana de este 28 de octubre, 29 trabajadores se salvaron de morir tras el vuelco de un bus en la zona de Yaurilla, distrito de Los Aquijes, en Ica. Según se pudo conocer, el vehículo se encontraba trasladando a estos trabajadores hacia el fundo El Pedregal para iniciar con sus labores del día. La movilidad se volcó a pocos metros de la entrada.

De acuerdo a información preliminar, la unidad, de placa X3A-957 chocó aparatosamente contra un poste, lo que ocasionó el incidente. Asimismo, indican que impactó con un auto tico de placa Y1Q-573. El origen del suceso habría sido una falla en la dirección del vehículo.

29 trabajadores se salvan de morir tras accidente

Los heridos fueron atendidos por personal de serenazgo de Los Aquijes y llevados al Hospital Regional de Ica. Según el medio La Lupa, tras su traslado, familiares denunciaron que los afectados no habrían recibido atención inmediata en varios nosocomios de la zona debido. Les explicaron que esto es debido a que se trata de un accidente de tránsito y no laboral.

Asimismo, vecinos y testigos criticaron la actuación del fundo El Pedregal, indicando que sus representantes priorizaron mover el bus y eliminar registros de video antes que atender a los heridos. Hasta el momento, autoridades policiales y de transporte no han confirmado si la unidad contaba con SOAT, revisión técnica o si el conductor tenía licencia vigente. Los trabajadores demandan mayores controles y protocolos claros de atención médica ante emergencias de este tipo.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

