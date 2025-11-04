Tragedia en Juliaca: abogado muere tras ser atropellado por camioneta que huyó del lugar

El accidente ocurrió a escasas cuadras de su vivienda. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: difusión

Un lamentable accidente de tránsito terminó con la vida de un joven profesional y padre de familia, quien fue atropellado por una camioneta mientras conducía su motocicleta en la intersección del jirón Cahuide con Mariano Núñez. El hecho ocurrió la madrugada del martes 4 de noviembre en Juliaca.

Según testigos, la víctima se dirigía a su domicilio a bordo de su moto lineal de placa 6778-8D cuando fue violentamente impactada por una camioneta blanca. El choque lo embistió contra un poste de cámara de seguridad, causándole la muerte inmediata. El conductor del vehículo, lejos de auxiliarlo, se dio a la fuga con dirección a la salida a Cusco, dejando restos del parachoques y otras piezas en la escena.

El fallecido fue identificado como Ronald Gregorio Ticona Coila, de 37 años, abogado de profesión y analista en una entidad financiera local. El accidente ocurrió a escasas cuadras de su vivienda, lo que ha generado aún más indignación entre sus allegados.

Familiares del abogado llegaron al lugar y protagonizaron escenas de profundo dolor, debido a que la víctima deja dos hijos menores en orfandad.

Minutos después, efectivos policiales, el fiscal de turno y el médico legista realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada mientras se recogían evidencias que podrían ayudar a identificar al responsable.

La familia exige justicia y la pronta captura del conductor que provocó la tragedia. Han solicitado a las autoridades revisar las cámaras de seguridad de la zona y actuar con celeridad.