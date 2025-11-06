Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Tacna. Foto: Radio Uno | Composición LR/Radio Uno

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Tacna. Foto: Radio Uno | Composición LR/Radio Uno

Una pareja de nacionalidad chilena falleció la noche del martes 4 de noviembre tras colisionar la miniván en la que se desplazaban contra la parte posterior de un camión, en la carretera Panamericana Sur, en el trayecto de Tacna hacia Arica, a la altura del sector Hospicio.

Las víctimas fueron identificadas como David Antonio Arce Castillo (65), conductor del vehículo de placa chilena LVTT88, y su acompañante Jaqueline Violeta Hevia Cabello (62). Según el informe policial, el conductor del camión abandonó el lugar tras el impacto y hasta la fecha no ha sido ubicado.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la Policía de Carreteras de Tacna, el siniestro ocurrió alrededor de las 8:00 p. m., en el kilómetro 1320.800 de la Panamericana Sur, en una zona con escasa visibilidad nocturna. Las autoridades señalaron que la colisión causó el deceso inmediato de los ocupantes del vehículo menor.

Una de las líneas de investigación considera la posibilidad de que el camión no haya tenido activas las luces posteriores en el momento del choque. “Se verificará si el vehículo de carga contaba con las luces traseras o intermitentes encendidas, ya que el lugar no cuenta con iluminación pública”, señalaron los agentes.

Información sobre la miniván. Fuente: Sunarp

El fiscal de turno, Wilber Chávez Torres, ordenó el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la Morgue Central de Tacna.

Investigaciones tras accidente vehicular

La Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) informó que ambos vehículos fueron trasladados a su sede para el desarrollo de las diligencias correspondientes. Los peritos analizarán si existen huellas de frenado o arrastre, además de precisar la ubicación exacta de cada unidad al momento del impacto.

Asimismo, la UPIAT indicó que la empresa Expor DMJC EIRL, propietaria del camión, deberá brindar información sobre la identidad del chofer que conducía el vehículo pesado cuando ocurrió el accidente.

